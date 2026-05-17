Strategy haziranda planlanan STRC oylaması öncesi 818.869 adet Bitcoin’lik yeni alıma işaret etti

ABD merkezli stratejik Bitcoin yatırım şirketi Strategy, elindeki kripto para portföyünü büyütme sinyalleri verdi. Şirketin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, pazar günü paylaştığı mesajda, gelecek hafta boyunca Bitcoin alımlarının süreceğini ima etti. Saylor’un bu yöndeki açıklamaları, son altı yıldaki Bitcoin yatırımlarını izleyen ve genellikle şirketin yeni alım hamleleri öncesinde paylaşılan grafiklerle birlikte geldi.

Yeni alım sinyali ve şirketin Bitcoin varlıkları

Strategy, şu an toplam 818.869 adet Bitcoin’e sahip. Kripto paraların güncel piyasa değeri yaklaşık 67,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. CryptoAppsy verilerine göre bu tutar, Bitcoin başına 77.996,91 dolarlık fiyat üzerinden hesaplandı. Şirketin geçtiğimiz yıllarda yaptığı agresif alımlar, dünya genelindeki kurumsal Bitcoin sahipliği sıralamasında başı çekmesine neden oldu.

Michael Saylor tarafından yapılan son paylaşımda, Bitcoin birikimine işaret eden “Big Dot Energy” ifadesi dikkat çekti. Saylor’un şirket adına X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştığı bu tür mesajlar, yatırımcılar arasında yeni alım ihtimalinin yüksek olduğu şeklinde yorumlanıyor. Şirket, bu hafta portföyüne yeniden önemli miktarda Bitcoin ekleyebilir.

STRC hissedarlarına temettü gündemi

Alım sinyali dışında, Strategy yönetimi periyodik temettü düzenlemesi için de harekete geçti. Şirket, STRC kodlu sürekli tercihli hisse sahiplerine her ay değil, ayda iki defa temettü ödenmesini öngören bir öneriyi oylamaya sunuyor. Bu değişikliğin, yatırımcılar açısından nakit akışını hızlandırabileceği belirtiliyor.

Şirketin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularda, STRC hisselerinin yüzde 80’inin bireysel yatırımcıların elinde bulunduğu vurgulandı. Oylamada bireysel yatırımcıların desteğinin kritik olduğu ifade edilirken, temettü düzenlemesinin de doğrudan bu gruba katkı sağlayacağı aktarıldı.

“Eğer STRC hissedarlarından biriyseniz ve henüz oy kullanmadıysanız, şimdi vakit ayırıp oy verebilirsiniz. Birlikte, Dijital Kredi için 100 dolar standardını oluşturabiliriz,” şeklinde Saylor’un X’te yayımlanan mesajı öne çıktı.

Şirketin kendi açıklamasında ise, tüm STRC yatırımcılarına yönelik şu çağrı tekrarlandı: “STRC’nin yüzde 80’i bireysel yatırımcılarda. Bu düzenleme sizin için. Yarı aylık temettü ödemesi için oyunuzu kullanın, sesiniz önemli.”

Oylama süreci ve yatırımcı ilgisi

Strategy yönetimi, 8 Haziran’daki vekaleten oy verme süreci öncesinde yatırımcıları seferber etmek amacıyla bir dizi iletişim kampanyası başlattı. Son üç haftalık dönemde, hem şirket yöneticileri hem de resmi kanallar sık sık oy kullanımının önemine dikkat çekti. Bireysel hissedarlar tarihsel olarak düşük katılım gösteriyor; Harvard Hukuk Fakültesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun kasım ayında yayımlanan verilerine göre, geçen beş oylamada bireysel yatırımcılar hisselerinin yalnızca yüzde 29’unu temsil edecek şekilde oy verdi. Aynı dönemde kurumsal yatırımcıların katılım oranı yüzde 77 oldu.

Şirket, oylama sürecini daha şeffaf ve etkileşimli yürütmek için, CEO Phong Le ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor’un katılımıyla 20 Mayıs’ta çevrimiçi bir soru-cevap oturumu düzenleyecek. Oturumun moderatörlüğünü Coin Stories podcastinin sunucusu Natalie Brunell üstlenecek. Yatırımcılar, konuşma öncesinde sorularını gönderebilecek.

Strategy, dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcıları arasında öne çıkıyor. Özellikle sürekli büyüyen portföyü ve Bitcoin odaklı finansal ürünleriyle kripto para piyasasındaki kurumsal yatırımcı davranışlarını etkilemeye devam ediyor.