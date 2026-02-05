Hyperliquid (HYPE)

Sıcak Gelişme: Coinbase Borsasından Binance’a Kinayeli Altcoin Listelemesi, CZ’den Kahkaha

Özet

  • CZ: Yine fakirleştim. 😂 (Bunu en son paylaştığımda bitcoin 67 bin dolardan 30 bin dolara düşmüştü. Sonunda iyi sonuçlandı.)
  • Coinbase: Hyperliquid (HYPE) için spot işlemler 5 Şubat 2026'da (bugün) başlayacak.
  • Binance FUD'un merkezindeki HYPE bugün Coinbase tarafından listeleniyor. HYPE Coin 32 dolarda ve Şubat düşüşünü pek hissetmedi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Kripto para piyasaları için tımarhane modu aktif. Borsaların iğneleyici hamleleri, karşılıklı atışmalar, FUD yaymalar derken sanki FTX çöküşünün yaşandığı günlere geri döndük. Forbes eldeki kripto paraları ciddiye alarak CZ’nin 90 milyar dolardan fazla serveti olduğunu paylaşmıştı. Fiyatlar düştü ve CZ artık fakirleştiğini söylüyor. Coinbase ise yeni listelemesiyle iğneleyici modunu açtı.

Binance, CZ ve HYPE Coin

Hyperliquid topluluğu ve bazı borsaların ekiplerinin başı çektiği Binance FUD tam gaz devam ediyor. CZ 10 Ekim çöküşünde ne kadar etkindi, Binance borsasının çöküşteki rolü, ihmalleri, ihmallerin tetiklediği yıkım bunları hepsi tartışılır. Ancak bir gerçek var. Fiyat FTX çöküşü dönemindekine benzer hızda geri çekilirken sosyal medyadaki hava da bir anda o günlere evrildi.

CZ falanca borsayı iğnelerdi diğerleri Binance ve CZ’yi hedef gösterirdi tam da o günler geri geldi. Coinbase borsası biraz önce HYPE Coin’i listeleyeceğini açıkladı. Binance FUD bu denli gündemdeyken, FUD en fazla Hyperliquid ve diğer rakip borsalara yararken, Coinbase borsası pek alışık olmadığımız üzere rakibi Hyperliquid’in tokenini listeliyor.

CZ biraz önce HYPE listeleme duyurusundan hemen sonra şunları yazdı;

“Yine fakirleştim. 😂

(Bunu en son paylaştığımda bitcoin 67 bin dolardan 30 bin dolara düşmüştü. Sonunda iyi sonuçlandı.)”

BTC çift haneli kayıplara koşarken HYPE Coin tüm bu yıkıma rağmen Binance FUD, emtia volatilitesi ve token yakımının desteğiyle 32 doların üzerinde. HYPE Coin yatırımcıları çöküşü hissetmedi desek yerinde olur.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
