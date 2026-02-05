Sıcak Gelişme: Coinbase Borsasından Binance’a Kinayeli Altcoin Listelemesi, CZ’den Kahkaha

Kripto para piyasaları için tımarhane modu aktif. Borsaların iğneleyici hamleleri, karşılıklı atışmalar, FUD yaymalar derken sanki FTX çöküşünün yaşandığı günlere geri döndük. Forbes eldeki kripto paraları ciddiye alarak CZ’nin 90 milyar dolardan fazla serveti olduğunu paylaşmıştı. Fiyatlar düştü ve CZ artık fakirleştiğini söylüyor. Coinbase ise yeni listelemesiyle iğneleyici modunu açtı.

Binance, CZ ve HYPE Coin

Hyperliquid topluluğu ve bazı borsaların ekiplerinin başı çektiği Binance FUD tam gaz devam ediyor. CZ 10 Ekim çöküşünde ne kadar etkindi, Binance borsasının çöküşteki rolü, ihmalleri, ihmallerin tetiklediği yıkım bunları hepsi tartışılır. Ancak bir gerçek var. Fiyat FTX çöküşü dönemindekine benzer hızda geri çekilirken sosyal medyadaki hava da bir anda o günlere evrildi.

CZ falanca borsayı iğnelerdi diğerleri Binance ve CZ’yi hedef gösterirdi tam da o günler geri geldi. Coinbase borsası biraz önce HYPE Coin’i listeleyeceğini açıkladı. Binance FUD bu denli gündemdeyken, FUD en fazla Hyperliquid ve diğer rakip borsalara yararken, Coinbase borsası pek alışık olmadığımız üzere rakibi Hyperliquid’in tokenini listeliyor.

CZ biraz önce HYPE listeleme duyurusundan hemen sonra şunları yazdı;

“Yine fakirleştim. 😂 (Bunu en son paylaştığımda bitcoin 67 bin dolardan 30 bin dolara düşmüştü. Sonunda iyi sonuçlandı.)”

BTC çift haneli kayıplara koşarken HYPE Coin tüm bu yıkıma rağmen Binance FUD, emtia volatilitesi ve token yakımının desteğiyle 32 doların üzerinde. HYPE Coin yatırımcıları çöküşü hissetmedi desek yerinde olur.