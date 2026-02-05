Sıcak Gelişme: ABD Hazine Bakanı Çin ve Kripto Paralardan Bahsediyor

Bitcoin fiyatı keskin biçimde düştü ancak her hızlı düşüşün bir mola yükselişi vardır. Bunun ne zaman geleceği belirsiz olsa da kripto paralarda alıştığımız şey bu. Yarın İran ve ABD görüşmesi var. Bugünse ABD Hazine Bakanı hem kripto paralar hem İran konusunda önemli şeyler söylüyor.

ABD Kripto Paralar

Hazine Bakanı Bessent dünkü Kongre ifadesinin ardından bugün önemli açıklamalar yapıyor. Yazı hazırlandığı sırada devam eden açıklamalarında gümrük vergilerinden Çin’e oradan kredi kartı faiz sınırına ve kripto paralara kadar birçok konuyu ele aldı. Açıklamalarının önemli satırbaşları şöyle;

Finans alanında geçici yapay zeka koruma önlemleri fikri ilginç.

Kanada mallarına uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesini kesinlikle desteklemeyeceğiz.

Çin ile ticaret anlaşmasından sonra Kanada’ya gümrük vergilerinde indirim yapamazdık.

Gümrük vergileriyle ilgili 2024 tahminimin tam tersi gerçekleşti.

2024’te gümrük vergilerinin enflasyona ve doların güçlenmesine yol açacağını öngörmüştüm.

ABD Hazine Bakanı Bessent, kredi kartı limitlerinin ABS üzerindeki etkisine ilişkin soruya yanıt verdi: Hazine, limitlerin ABS piyasasına olası etkilerini inceliyor.

Trump, kart faiz oranlarına 1 yıllık bir sınır getirilmesinden bahsetti.

Çin’in Renminbi dışında başka bir şey ile desteklenen kripto varlıklar geliştirdiği yönünde birçok söylenti var.

Çin’in kripto varlık konusunda bir çalışma yapıp yapmadığını bilmiyorum.

Çin kripto paralarla ilgili Hong Kong’da önemli denemeler yapıyor.

İran’da fareler gemiyi terk ediyor.

İran yönetimi deli gibi para transferi yapıyor.

İran yönetiminin hamleleri, sonun yaklaştığının iyi bir işareti.

ABD’de imalat sektöründe bir patlamanın başlangıcındayız.

İran hakkında ilk defa böyle bir detay gördük. Eğer yönetim dışarı para çıkarıyorsa bu rejim değişimi söylentilerinin komplo teorisinden ibaret olmayabileceğini gösteriyor. Yarınki Umman görüşmesinin sonucu önemli olacak. Kripto paraları Çin’e bırakmama misyonunu ilk Trump ortaya atmıştı ve Hazine Bakanı bunu benimsiyor. Çin’in kripto konusunda harekete geçmesi veya ABD’nin onları geride bırakmak için hızlanması spot piyasalara yarar sağlar.

BTC 68 bin dolar civarında oyalanıyor. 00:00 Amazon kazanç raporu var ve gece 03:00’da Trump “TrumpRX’te” konuşacak. 09:00 itibariyle İran görüşmelerinin başlaması bekleniyor. Bu arada Asya piyasa açılışında Japonya Merkez Bankasından Masu konuşacak tüm bu kaosun ortasına carry trade tartışmalarını alevlendirecek şeyler duyarsak bu hafta kripto paraların tarihine adını yazdırır.