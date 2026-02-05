BITCOIN (BTC)

120.000 $’ken Bugün İçin Kripto Para Yatırımcılarını Uyarmıştı, Kahinin Bugünkü Paylaşımları

Özet

  • Roman Trading BTC henüz 120 ve 114 bin dolar seviyelerindeyken bu düşüşü öngörüp uyarmıştı.
  • Roman Trading: BTC 114 bin dolar seviyesindeyken de kar satışı yapıp zirveyi değerlendirmeniz gerektiğini yazmıştım. Teknik analiz ve yoğun satış baskısını görmezden gelmedim.
  • Capo: Ana destek bölgesi ulaşıldı. OB + 2021 ATH'leri (Kasım ve Nisan) + 2024 ATH'nin birleşim noktası. Güçlü bir sıçrama (short squeeze) için daha iyi bir zaman olamaz.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

BTC neredeyse çift haneli kayıplar yaşadı ve altcoinlerin önemli kısmı destek seviyelerini kaybetti. BTC henüz 120 bin dolar bölgesindeyken yatırımcıları uyaran “risk almayın buradan yükselse bile girdiğiniz riske değmez” diyen analist haklı çıktı. Peki bugünkü yeni paylaşımlarında ne söylüyor?

İçindekiler
1 Kripto Para Kahini
2 Bitcoin Yükselecek Mi?

Kripto Para Kahini

Neredeyse 6 aydır düşüş psikolojisini koruduğu için büyük ölçüde haklı çıkan Roman Trading’in uyarılarını buradan paylaşıyoruz. BTC 120 bin dolar civarındayken de 114 bin bölgesindeyken de hep aynı şeyi yazdı. Haklı da çıktı. Elbette sonsuza kadar haklı çıkmayacak ve bir noktada düşüş için yeni bir hedef verip bunda ısrar ettiğinde BTC’nin tam tersi yöne koştuğunu göreceğiz.

CAPO da 2022 yılında hep haklı çıkıyordu ve 2023 dönüşünde madara oldu. Roman Trading geleceği gösteren sihirli küreye sahip değil ve böyle bir şey yok bu yüzden onun da yanıldığı hatta alaya alındığı günler gelecek. Şimdilik haklı çıkmanın haklı gururunu yaşıyor.

Analist düşüş hızlanmadan önce bugün şunları yazmıştı;

“BTC 114 bin dolar seviyesindeyken de kar satışı yapıp zirveyi değerlendirmeniz gerektiğini yazmıştım. Teknik analiz ve yoğun satış baskısını göz önünde bulundurarak, gerekçelerimi kapsamlı bir analizle desteklemiştim. Bazılarınız “umut” istiyor, ancak ben her zaman gerçeklerle desteklenen dürüstlüğü sunacağım.”

13 Ekim 2025 tarihinde (satın diye bağırdığı günler) aşırı ısınan MACD ve RSI ile hacim farkına dikkat çekmişti.

“- Rekor yüksek MACD

– Ayı dalgaları RSI/MACD

– Düşük hacim + fiyat artışı (boğa fiyat hareketinin tükenmesi)

– Momentum kaybı –

Rekor seviyede kar realizasyonu Burada tedbirli davranmak ve uzun vadeli pozisyonlarda kar realizasyonu yapmak daha iyidir. Boğa koşusu çok uzun sürmeyecek.”

O gün paylaştığı grafik yukarıdakiydi.

Bitcoin Yükselecek Mi?

2022 yılındaki düşüş yönlü tahminleriyle adını dünyaya duyuran CAPO bugünlerde tam tersi yönde. Ona göre artık short squeeze için tam zamanı.

“Ana destek bölgesi ulaşıldı. OB + 2021 ATH’leri (Kasım ve Nisan) + 2024 ATH’nin birleşim noktası. Çoğu altcoin de HTF desteğinde.

Yukarıda bol miktarda likidite var ve short pozisyonlar burada agresif. Duyarlılık daha olumsuz olamazdı. Güçlü bir sıçrama (short squeeze) için daha iyi bir zaman olamaz.”

