Son Dakika: 2021 ATH Seviyesi de Kaybedildi, Kripto Paralar Çakılıyor

FTX çöküşünde yatırımcılara en acı veren şey fiyatın önceki ATH seviyesini destek olarak tutamamasıydı. Bir klasik bozuldu ve bu döngüde de BTC 2022 yılında olduğu gibi önceki zirvesinin altına indi. Çöküşün boyutunu anlamak için BTC’nin 2022’in 20 bin dolar altındaki seviyelerinde olduğunu düşünebilirsiniz.

Bitcoin ATH Testi

BTC fiyatı ABD piyasa açılışının ardından düşüşe birkaç dakika ara verse de borsanın satışlara devam etmesiyle endeksi izledi. Fiyat 2021 yılındaki ATH seviyesinin altına indi ve şu anki günlük dip 68.640 dolarda ve yazı hazırlandığı sırada rakam daha aşağı inebilir. JOLTS beklenenden kötü geldi ancak bu durum işgücü piyasalarında zayıflığa işaret ettiği için kriptonun lehineydi. Fakat borsadaki düşüş nedeniyle baskılanan BTC iyi gelen veriye rağmen düşüşte.

Artık Bitcoin’in destek olarak tutması beklenen en yakın fiyat bölgesi 66.165 dolarda. Onun da altında 2024 Ekim ayında yükselişi başlattığı 62.700 dolar seviyesi bulunuyor. Altcoinler için devam eden BTC düşüşü yıkım anlamına geliyor XRP Coin 1,33 dolarda ve SOL Coin 88 dolar desteğini kaybetti. ETH 1.800 doları hedeflese de şimdilik 2000 doları tutuyor. Yazının sonuna geldiğimizde BTC 68.560 dolardaydı.