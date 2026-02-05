BITCOIN (BTC)

Son Dakika: 2021 ATH Seviyesi de Kaybedildi, Kripto Paralar Çakılıyor

Özet

  • BTC fiyatı ABD piyasa açılışının ardından düşüşe birkaç dakika ara verse de borsanın satışlara devam etmesiyle endeksi izledi.
  • Fiyat 2021 yılındaki ATH seviyesinin altına indi ve şu anki günlük dip 68 bin bölgesinde, halen aşağı gidiyor.
  • XRP Coin 1,33 dolarda ve SOL Coin 88 dolar desteğini kaybetti.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

FTX çöküşünde yatırımcılara en acı veren şey fiyatın önceki ATH seviyesini destek olarak tutamamasıydı. Bir klasik bozuldu ve bu döngüde de BTC 2022 yılında olduğu gibi önceki zirvesinin altına indi. Çöküşün boyutunu anlamak için BTC’nin 2022’in 20 bin dolar altındaki seviyelerinde olduğunu düşünebilirsiniz.

Bitcoin ATH Testi

BTC fiyatı ABD piyasa açılışının ardından düşüşe birkaç dakika ara verse de borsanın satışlara devam etmesiyle endeksi izledi. Fiyat 2021 yılındaki ATH seviyesinin altına indi ve şu anki günlük dip 68.640 dolarda ve yazı hazırlandığı sırada rakam daha aşağı inebilir. JOLTS beklenenden kötü geldi ancak bu durum işgücü piyasalarında zayıflığa işaret ettiği için kriptonun lehineydi. Fakat borsadaki düşüş nedeniyle baskılanan BTC iyi gelen veriye rağmen düşüşte.

Artık Bitcoin’in destek olarak tutması beklenen en yakın fiyat bölgesi 66.165 dolarda. Onun da altında 2024 Ekim ayında yükselişi başlattığı 62.700 dolar seviyesi bulunuyor. Altcoinler için devam eden BTC düşüşü yıkım anlamına geliyor XRP Coin 1,33 dolarda ve SOL Coin 88 dolar desteğini kaybetti. ETH 1.800 doları hedeflese de şimdilik 2000 doları tutuyor. Yazının sonuna geldiğimizde BTC 68.560 dolardaydı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: ABD Hazine Bakanı Çin ve Kripto Paralardan Bahsediyor

120.000 $’ken Bugün İçin Kripto Para Yatırımcılarını Uyarmıştı, Kahinin Bugünkü Paylaşımları

5 Şubat Kripto Paralarda Günün Takvimi

Sıcak Gelişme: Bitcoin 70.000 Doların Altına İndi

2026’nın En Güçlü Kripto Para Trendleri Ortaya Çıktı: Şaşırtan Ocak Karnesi

Kripto Para Piyasasında Büyük Çöküş: 22 Günde 900 Milyar Dolar Buhar Oldu

Analistler Bitcoin İçin Uyardı: Yeni Ayı Piyasası Öncekinden Daha Tehlikeli

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: ABD JOLTS Verisi Açıklandı, Kripto Paralarda Şimdi Ne Olacak?
Bir Sonraki Yazı 120.000 $’ken Bugün İçin Kripto Para Yatırımcılarını Uyarmıştı, Kahinin Bugünkü Paylaşımları
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Sıcak Gelişme: ABD Hazine Bakanı Çin ve Kripto Paralardan Bahsediyor
Kripto Para
120.000 $’ken Bugün İçin Kripto Para Yatırımcılarını Uyarmıştı, Kahinin Bugünkü Paylaşımları
BITCOIN (BTC)
Son Dakika: ABD JOLTS Verisi Açıklandı, Kripto Paralarda Şimdi Ne Olacak?
Ekonomi
XRP Coin Kaç Dolara Düşecek? Melker’ın Kripto Para ve Gümüş Tahminleri Ne Yönde?
RIPPLE (XRP)
Son Dakika: 2 Altcoin Birden Listeleniyor, 5 Şubat Duyurusu
ALTCOIN
Lost your password?