Ekonomi

Son Dakika: ABD JOLTS Verisi Açıklandı, Kripto Paralarda Şimdi Ne Olacak?

Özet

  • Verinin yüksek gelmesi "İş piyasası hala çok sıcak, işverenler eleman bulamıyor, maaşlar artabilir, enflasyon düşmez" algısı nedeniyle faiz indirim beklentilerini olumsuz etkiler.
  • Bitcoin ve altın gibi varlıklar için rakamların beklenti altı gelmesi lehte beklenti üstü gelmesi aleyhtedir.
  • ABD JOLTS Açıklanan: 6,542M (Beklenti: 7,25M Önceki: 7,146M) - ABD borsası düşüşte, BTC de onu izliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin 70 bin dolar civarında oyalanıyorken ABD piyasa açılışının ardından herkes artık dipten dönüş olup olmayacağını görmek istiyordu. Zirveden yüzde 44 oranında düşüş yaşayan BTC 15 ay sonra ilk defa 70 bin doların altına indi. Jeopolitik durum bu yıl oldukça gergin: ABD, Venezuela’nın liderini devirdikten sonra diğer bölge ülkelerine gözünü dikti. Sıradaki hedef İran.

ABD JOLTS Verileri

ABD JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) verisi iş arzını gösterir. Hali hazırda açık iş pozisyonlarına odaklandığı için ekonominin güncel durumu açısından çok önemli. Geçen yıl zayıf iş arzı ve artan işsizliğin yeni bir kaos sarmalına neden olmasından endişe ediliyordu. Ancak Ocak ayında gelen istihdam raporları riskin ortadan kalmaya başladığını gösterdi. Bugün de iş arzında güncel durum ne JOLTS ile bunu görüyoruz.

Normalde bu veri ayın başında açıklanır ancak ABD’deki kısmi hükümet kapanması (shutdown) nedeniyle bir gecikme yaşandı ve bugüne (5 Şubat’a) ertelendi. Verinin yüksek gelmesi “İş piyasası hala çok sıcak, işverenler eleman bulamıyor, maaşlar artabilir, enflasyon düşmez” algısı nedeniyle faiz indirim beklentilerini olumsuz etkiler. Tersi senaryoda ekonomi soğuyor ve istihdam sorunu devam ediyor algısı beslenir ve faiz indirim beklentisi artar. Bitcoin ve altın gibi varlıklar için rakamların beklenti altı gelmesi lehte beklenti üstü gelmesi aleyhtedir.

Rakamlar aşağıdaki gibi açıklandı;

  • ABD JOLTS Açıklanan: 6,542M (Beklenti: 7,25M Önceki: 7,146M)

Veri iyi geldi ancak borsa düşüşe geçti, BTC yeniden günlük dip bölgesinde ve 69 bin doları da kaybedebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Hong Kong Finans Dünyasında Büyük Devrim: Fonlar Dijitalleşiyor

5 Şubat Kripto Paralarda Günün Takvimi

Şubat Ayı Kabul Gibi Başladı Kripto Paralarda Baş Döndüren Kayıplar

Sıcak Gelişme: Bitcoin 70.000 Doların Altına İndi

Son Dakika: ABD-İran Anlaşamadı, Bitcoin 72.500 Dolar

Son Dakika: Trump ve Xi Görüştü İşte İlk Açıklamalar

Son Dakika: ABD PMI Verileri Açıklandı – Şubat

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı XRP Coin Kaç Dolara Düşecek? Melker’ın Kripto Para ve Gümüş Tahminleri Ne Yönde?
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: 2021 ATH Seviyesi de Kaybedildi, Kripto Paralar Çakılıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Sıcak Gelişme: ABD Hazine Bakanı Çin ve Kripto Paralardan Bahsediyor
Kripto Para
120.000 $’ken Bugün İçin Kripto Para Yatırımcılarını Uyarmıştı, Kahinin Bugünkü Paylaşımları
BITCOIN (BTC)
Son Dakika: 2021 ATH Seviyesi de Kaybedildi, Kripto Paralar Çakılıyor
BITCOIN (BTC)
XRP Coin Kaç Dolara Düşecek? Melker’ın Kripto Para ve Gümüş Tahminleri Ne Yönde?
RIPPLE (XRP)
Son Dakika: 2 Altcoin Birden Listeleniyor, 5 Şubat Duyurusu
ALTCOIN
Lost your password?