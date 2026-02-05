Son Dakika: ABD JOLTS Verisi Açıklandı, Kripto Paralarda Şimdi Ne Olacak?

Bitcoin 70 bin dolar civarında oyalanıyorken ABD piyasa açılışının ardından herkes artık dipten dönüş olup olmayacağını görmek istiyordu. Zirveden yüzde 44 oranında düşüş yaşayan BTC 15 ay sonra ilk defa 70 bin doların altına indi. Jeopolitik durum bu yıl oldukça gergin: ABD, Venezuela’nın liderini devirdikten sonra diğer bölge ülkelerine gözünü dikti. Sıradaki hedef İran.

ABD JOLTS Verileri

ABD JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) verisi iş arzını gösterir. Hali hazırda açık iş pozisyonlarına odaklandığı için ekonominin güncel durumu açısından çok önemli. Geçen yıl zayıf iş arzı ve artan işsizliğin yeni bir kaos sarmalına neden olmasından endişe ediliyordu. Ancak Ocak ayında gelen istihdam raporları riskin ortadan kalmaya başladığını gösterdi. Bugün de iş arzında güncel durum ne JOLTS ile bunu görüyoruz.

Normalde bu veri ayın başında açıklanır ancak ABD’deki kısmi hükümet kapanması (shutdown) nedeniyle bir gecikme yaşandı ve bugüne (5 Şubat’a) ertelendi. Verinin yüksek gelmesi “İş piyasası hala çok sıcak, işverenler eleman bulamıyor, maaşlar artabilir, enflasyon düşmez” algısı nedeniyle faiz indirim beklentilerini olumsuz etkiler. Tersi senaryoda ekonomi soğuyor ve istihdam sorunu devam ediyor algısı beslenir ve faiz indirim beklentisi artar. Bitcoin ve altın gibi varlıklar için rakamların beklenti altı gelmesi lehte beklenti üstü gelmesi aleyhtedir.

Rakamlar aşağıdaki gibi açıklandı;

ABD JOLTS Açıklanan: 6,542M (Beklenti: 7,25M Önceki: 7,146M)

Veri iyi geldi ancak borsa düşüşe geçti, BTC yeniden günlük dip bölgesinde ve 69 bin doları da kaybedebilir.