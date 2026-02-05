RIPPLE (XRP)

XRP Coin Kaç Dolara Düşecek? Melker’ın Kripto Para ve Gümüş Tahminleri Ne Yönde?

Özet

  • Birçok analist ABD piyasalarında düşüş hızlanırken kripto paraların kayıplarını artırmasını bekliyor. Kısa süreli borsa yükselişiyse kripto için mevcut seviyeler yerel dibe dönüşebilir.
  • Scott Melker: Gümüş grafiğinde 50 MA üzerinde potansiyel bir ayı bayrağı var. Bu kırılırsa, hedef 50 doların altında.
  • XRP Coin 1,1 dolardaki 200MA desteğini kaybederse en yakın destekler 1 doların altında.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin 70 bin dolar civarında oyalanıyor ve artık en azından 69 bin doların altına inmemesi yatırımcıların son umudu. Önceki döngü ATH seviyesinin korunması yatırımcıların kısa vadeli dip beklentilerini destekleyecektir. Peki XRP Coin ve diğerleri için Melker’in beklentileri ne yönde?

İçindekiler
1 Bitcoin Dipte Mi?
2 Gümüş ve XRP Coin

Bitcoin Dipte Mi?

Önce 93 bin dolar kaybedildi ardından BTC 81.500 doların altına indi. Şimdi de 78 bin doları kaybederek 69 bin dolara geriledi. Bu aşamada Roman Trading gibi aşırı düşüş yanlısı olanlar ilk hedefine ulaşmış oldu ancak onlar geç olmadan 56 bin doları hedefliyor. CAPO ara yükseliş tahmininde yanıldı.

Henrik Zeberg ise şunları yazdı;

“Blow-Off-Top’u göremeyeceğimizden korkanlar için! Dow Jones Ulaştırma Endeksi piyasanın geri kalanına öncülük ediyor.

Nasdaq’ta da benzer bir hareket bekleyin!… ve BTC Nasdaq’ı takip ediyor.”

Birçok analist ABD piyasalarında düşüş hızlanırken kripto paraların kayıplarını artırmasını bekliyor. Borsa rekor seviyeden çok uzak değil ve başlayacak olası düşüş haftalarca sürebilir. Bu durum kripto paralar için tarihe geçecek kayıp serileri görebiliriz. Fakat borsada ani toparlanma Henrik’in kısa vadeli beklentisi gibi kripto zaten aşırı satıldığından hızlı dönüşü tetikleyebilir. Ne olduğunu zaman gösterecek.

Gümüş ve XRP Coin

Scott Melker zirvede görülen büyük hacim artışı, bir düşüşe işaret ediyor diyerek gümüş için aşağıdaki hedefini paylaştı.

“Şu anda günlük 50 MA üzerinde potansiyel bir ayı bayrağı var. Bu kırılırsa, hedef 50 doların altında… ki bu, gümüşün gideceği yer.”

Aynı analist XRP Coin son 1 yılda hızlı kazançlar elde ettiği için diğerlerinden daha dikine kayıp yaşamasının normal olduğunu söylüyor.

Haklı çıkarda haftalık 200MA 1,1 dolarında ve bu anahtar seviye kaybedilebilir. XRP Coin için çoğu destek 1 doların altında olduğundan Ripple (XRP) için Trump seçimleri ve dava sonuçlanmadan önceki günlere dönüş görebiliriz.

Peki ne yapmalı? Geçtiğimiz yılın son 3 ayında 4 yıllık döngü hikayesine sadık kalanlar zaten varlıklarını satıp izlemeye geçmişti. Ancak Trump’ın bu yıl QE karşıtı Fed başkanı atayıp İran’ı tekrar vurmaya kalkmasını kimse hesap etmedi. Bu aşamada kayıplar artabilir veya buradan hızlı bir dönüş başlayabilir. Fakat 20 Şubat olası Yüksek Mahkeme tarife kararı, İran olayının hemen çözülüp çözülemeyeceğinin belirsizliği, Fed’in bağımsızlığı ve Warsh’ın QE konusundaki bakışının piyasaya kurduğu baskı derken birçok faktörün etkisi altındayız.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
