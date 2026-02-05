XRP Coin Kaç Dolara Düşecek? Melker’ın Kripto Para ve Gümüş Tahminleri Ne Yönde?

Bitcoin 70 bin dolar civarında oyalanıyor ve artık en azından 69 bin doların altına inmemesi yatırımcıların son umudu. Önceki döngü ATH seviyesinin korunması yatırımcıların kısa vadeli dip beklentilerini destekleyecektir. Peki XRP Coin ve diğerleri için Melker’in beklentileri ne yönde?

Bitcoin Dipte Mi?

Önce 93 bin dolar kaybedildi ardından BTC 81.500 doların altına indi. Şimdi de 78 bin doları kaybederek 69 bin dolara geriledi. Bu aşamada Roman Trading gibi aşırı düşüş yanlısı olanlar ilk hedefine ulaşmış oldu ancak onlar geç olmadan 56 bin doları hedefliyor. CAPO ara yükseliş tahmininde yanıldı.

Henrik Zeberg ise şunları yazdı;

“Blow-Off-Top’u göremeyeceğimizden korkanlar için! Dow Jones Ulaştırma Endeksi piyasanın geri kalanına öncülük ediyor. Nasdaq’ta da benzer bir hareket bekleyin!… ve BTC Nasdaq’ı takip ediyor.”

Birçok analist ABD piyasalarında düşüş hızlanırken kripto paraların kayıplarını artırmasını bekliyor. Borsa rekor seviyeden çok uzak değil ve başlayacak olası düşüş haftalarca sürebilir. Bu durum kripto paralar için tarihe geçecek kayıp serileri görebiliriz. Fakat borsada ani toparlanma Henrik’in kısa vadeli beklentisi gibi kripto zaten aşırı satıldığından hızlı dönüşü tetikleyebilir. Ne olduğunu zaman gösterecek.

Gümüş ve XRP Coin

Scott Melker zirvede görülen büyük hacim artışı, bir düşüşe işaret ediyor diyerek gümüş için aşağıdaki hedefini paylaştı.

“Şu anda günlük 50 MA üzerinde potansiyel bir ayı bayrağı var. Bu kırılırsa, hedef 50 doların altında… ki bu, gümüşün gideceği yer.”

Aynı analist XRP Coin son 1 yılda hızlı kazançlar elde ettiği için diğerlerinden daha dikine kayıp yaşamasının normal olduğunu söylüyor.

Haklı çıkarda haftalık 200MA 1,1 dolarında ve bu anahtar seviye kaybedilebilir. XRP Coin için çoğu destek 1 doların altında olduğundan Ripple (XRP) için Trump seçimleri ve dava sonuçlanmadan önceki günlere dönüş görebiliriz.

Peki ne yapmalı? Geçtiğimiz yılın son 3 ayında 4 yıllık döngü hikayesine sadık kalanlar zaten varlıklarını satıp izlemeye geçmişti. Ancak Trump’ın bu yıl QE karşıtı Fed başkanı atayıp İran’ı tekrar vurmaya kalkmasını kimse hesap etmedi. Bu aşamada kayıplar artabilir veya buradan hızlı bir dönüş başlayabilir. Fakat 20 Şubat olası Yüksek Mahkeme tarife kararı, İran olayının hemen çözülüp çözülemeyeceğinin belirsizliği, Fed’in bağımsızlığı ve Warsh’ın QE konusundaki bakışının piyasaya kurduğu baskı derken birçok faktörün etkisi altındayız.