Son Dakika: 2 Altcoin Birden Listeleniyor, 5 Şubat Duyurusu

Bitcoin yeni döngü dibine ilerlerken Robinhood borsası 2 yeni altcoin daha listeliyor. Gemini biraz önce İngiltere’deki faaliyetlerini durduracağını açıkladı. Kripto paralarda günden yine baş döndürüyor. Peki hangi 2 altcoin Robinhood tarafından listelenecek?

Altcoin Listeleme Son Dakika

Robinhood biraz önce SKR ve ZRO Coin’i yeni listelenen altcoinler arasında ekledi. Bu platform devasa hacim getirmiyor ancak ABD ve AB merkezli bireysel yatırımcılar tarafından yaygın biçimde kullanılıyor. Üstelik 100 civarında altcoin listelemiş olduğu için yeni gelen altcoinler bu yatırımcılar nazarında daha görünür oluyor. Eğer bir gün piyasalar toparlanır ve ABD, AB bireysel yatırımcı segmenti altcoinlere akın ederse ZRO ve SKR için bu listelemenin yarar sağladığını görürüz.

Peki bugün için faydası var mı? Hayır yok. Geçen yıl Güney Kore merkezli yatırımcıları kaybettik ve son 1 yılda da dünya genelindeki spot alıcılar sürekli devam eden düşüş nedeniyle oyunun dışına itildi. Vadelide on milyarlarca dolarlık tasfiye boğaları boğdu ve artık Bitcoin’in nerede dip yapacağını merak eden yatırımcılar sadece olanları izliyor.