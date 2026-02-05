ALTCOIN

Son Dakika: 2 Altcoin Birden Listeleniyor, 5 Şubat Duyurusu

Özet

  • Robinhood biraz önce SKR ve ZRO Coin’i yeni listelenen altcoinler arasında ekledi.
  • ABD ve AB merkezli bireysel yatırımcılar tarafından yaygın biçimde kullanılan platform uzun vadede ilgili altcoinlere hacim getirebilir.
  • Robinhood gibi profesyonel iş yapan bir platformun listelemesi aynı zamanda ilgili altcoinler için bu ortamda motive edici.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin yeni döngü dibine ilerlerken Robinhood borsası 2 yeni altcoin daha listeliyor. Gemini biraz önce İngiltere’deki faaliyetlerini durduracağını açıkladı. Kripto paralarda günden yine baş döndürüyor. Peki hangi 2 altcoin Robinhood tarafından listelenecek?

Altcoin Listeleme Son Dakika

Robinhood biraz önce SKR ve ZRO Coin’i yeni listelenen altcoinler arasında ekledi. Bu platform devasa hacim getirmiyor ancak ABD ve AB merkezli bireysel yatırımcılar tarafından yaygın biçimde kullanılıyor. Üstelik 100 civarında altcoin listelemiş olduğu için yeni gelen altcoinler bu yatırımcılar nazarında daha görünür oluyor. Eğer bir gün piyasalar toparlanır ve ABD, AB bireysel yatırımcı segmenti altcoinlere akın ederse ZRO ve SKR için bu listelemenin yarar sağladığını görürüz.

Peki bugün için faydası var mı? Hayır yok. Geçen yıl Güney Kore merkezli yatırımcıları kaybettik ve son 1 yılda da dünya genelindeki spot alıcılar sürekli devam eden düşüş nedeniyle oyunun dışına itildi. Vadelide on milyarlarca dolarlık tasfiye boğaları boğdu ve artık Bitcoin’in nerede dip yapacağını merak eden yatırımcılar sadece olanları izliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Lost your password?