Ekonomi

Hong Kong Finans Dünyasında Büyük Devrim: Fonlar Dijitalleşiyor

Özet

  • Hong Kong, tokenizasyon sayesinde fon sektörünü iki kat büyütme potansiyeline sahip.
  • Pilot çalışmalar altyapının hem teknik hem ticari açıdan hazır olduğunu gösteriyor.
  • 2026 yılı dijital finansın ana akıma taşınacağı kritik dönem olarak öne çıkıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Hong Kong’un varlık yönetimi sektörü tokenizasyon ve kripto para altyapısına yönelmesi halinde önümüzdeki yıllarda iki kat büyüme potansiyeline sahip olabilir. Boston Consulting Group (BCG), Aptos Labs ve Hang Seng Bank tarafından hazırlanan yeni bir rapor sektörün teknik ve ticari açıdan dönüşüme hazır olduğunu ortaya koydu. Hong Kong Para Otoritesi’nin (HKMA) e-HKD+ Projesi kapsamında yürütülen pilot çalışmalara dayanan analiz fon yönetiminde yapısal bir değişimin kapıda olduğuna işaret etti. Uzmanlara göre 2026 yılı token tabanlı finansın ana akıma taşınacağı kritik bir dönemeç olarak görülüyor.

İçindekiler
1 Tokenizasyonun Fon Yönetimine Etkisi
2 Yatırımcı Talebi ve 2026 Vizyonu

Tokenizasyonun Fon Yönetimine Etkisi

Hazırlanan rapora göre token tabanlı finansal altyapı fon yönetiminde karşı taraf riskini azaltma, operasyonel maliyetleri düşürme ve likiditeye sürekli erişim sağlama açısından önemli avantajlar sunuyor. Geleneksel sistemlerde sıkça yaşanan uzlaşma gecikmeleri ve manuel süreçler dijital token yapıları sayesinde büyük ölçüde ortadan kaldırılabiliyor. Değer, mülkiyet ve uyum kuralları doğrudan dijital varlıklara entegre edilerek işlemler daha şeffaf hale geliyor.

HKMA’nin e-HKD+ Projesi’nin ikinci fazı kapsamında yürütülen pilot uygulamada, teknik altyapının kurumsal ihtiyaçlara uygun şekilde çalıştığı tespit edildi. BCG, Aptos Labs ve Hang Seng Bank ortaklığıyla gerçekleştirilen testlerde, tokenizasyonun yalnızca teorik bir kavram olmadığı, ticari açıdan da sürdürülebilir bir model sunduğu vurgulandı. Raporda, fon sektörünün mevcut yapısında yaşanan verimsizliklerin bu yöntemle giderilebileceği ifade edildi.

Uzmanlara göre dönüşüm sürecinin başarılı olabilmesi için üç temel alana odaklanılması gerekiyor: düzenleyici uyum, yenilikçi iş modelleri ve kurumsal ölçekte teknoloji entegrasyonu. Bu başlıklar altında sağlanacak ilerleme, Hong Kong’un Asya’daki finans merkezi konumunu daha da güçlendirebilir.

Yatırımcı Talebi ve 2026 Vizyonu

Raporda yer alan verilere göre pilot çalışmalara yatırımcı ilgisi oldukça yüksek seviyede gerçekleşti. Mayıs ve Haziran 2025 döneminde 500 perakende yatırımcıyla yapılan ankette, katılımcıların yüzde 61’i anında takas ve 7/24 işlem imkânı sunulması halinde fon yatırımlarını iki katına çıkarabileceğini belirtti. Katılımcıların yüzde 97’si ise tokenize fonlar, merkez bankası dijital paraları ve stabil kripto varlıklar gibi yenilikçi araçlara ilgi duyduğunu ifade etti.

BCG Yönetici Ortağı David Chan, teknik altyapının kanıtlandığını ve yatırımcıların yeni modele hazır olduğunu vurgulayarak, finans kuruluşlarının artık deneme aşamasını geride bırakması gerektiğini söyledi. Chan’a göre ana faaliyet alanlarına tokenizasyonu entegre eden kurumlar, yeni sermaye akışından en fazla payı alacak aktörler arasında yer alacak.

BCG’den Yue Hong Zhang ise 2026 yılını sektör için dönüm noktası olarak tanımladı. Zhang, bankalar, düzenleyici kurumlar ve teknoloji şirketleri arasında eşgüdümlü bir yaklaşım benimsenmediği sürece dönüşümün sınırlı kalabileceğini dile getirdi. Rapora göre ortak hareket edilmesi halinde Hong Kong’un fon endüstrisi, küresel ölçekte örnek gösterilen bir dijital finans merkezi haline gelebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
