Kripto Para

5 Şubat Kripto Paralarda Günün Takvimi

Özet

  • Nasdaq 100 vadeli işlemleri, daha önce %0,7'ye kadar yükselmesinin ardından %0,8 düştü ve 2026 kazançları sıfırlandı.
  • Yarınki İran görüşmesi pamuk ipliğine bağlı, birçok ülke sonradan Umman’a taşınan görüşmeler için Trump’ı ikna etmeye çalıştı.
  • 21:00’da Beyaz Saray Basın Sekreteri Leavitt ile basın toplantısı ve muhtemelen İran hakkında açıklamalar göreceğiz. 00:00'da Amazon kazanç raporu yayınlanacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Büyük ABD şirketlerinin kazanç raporlarıyla 2 haftadır ABD borsaları hareketli. İran gerilimi ve yeni Fed Başkanı da listeye eklenince Bitcoin fiyatının 69 bin dolara gerilediğini gördük. Üstelik 20 Şubat tarihinde Yüksek Mahkeme tarife kararının açıklanması bekleniyor. Peki bugünün takvimi ne?

İçindekiler
1 ABD Piyasaları ve Kripto Paralar
2 Kripto Para Takvimi

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar

Bitcoin 69.163 dolara kadar gerileyen Bitcoin dikine düşüş yaşıyor ve bir noktada artık bu satışlara mola verilmesi şart. Yazı hazırlandığı sırada Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve %2’de sabit bıraktı. Fed halen dünya merkez bankalarının gerisinde ve faizlere Haziran ayına kadar ABD dokunmayabilir.

Nasdaq 100 vadeli işlemleri, daha önce %0,7’ye kadar yükselmesinin ardından %0,8 düştü ve 2026 kazançları sıfırlandı. Yarınki İran görüşmesi pamuk ipliğine bağlı, birçok ülke sonradan Umman’a taşınan görüşmeler için Trump’ı ikna etmeye çalıştı. Trump müzakerelerin netice vereceğine inanmıyor ve füzelerin de nükleer ile birlikte görüşmelerde ele alınmasını istiyor. İran buna da karşı çıkıyor. Bu hafta düşürülen İHA, İran’da devam eden protestoların ABD’yi rejim değişikliği konusunda cesaretlendirmesi gibi detaylar birlikte düşünüldüğünde risk piyasaları için görünüm negatif.

Stres tüm varlık sınıflarına yayıldı. Gümüş, tarihi bir düşüşün ardından %17’ye varan bir düşüş yaşarken, altın 4.900 dolar/ons civarında seyretti. 2024 yılından bugüne BTC ilk defa 70 bin doların altında.

Kripto Para Takvimi

Önümüzdeki günlerde ABD enflasyon rakamları gelecek ve bu hafta istihdam verileri ötelendi. Bir sonraki hafta veri akışı daha yoğun olacak. Ancak bugün 18:00’da ABD JOLTS açık iş pozisyonları rakamları gelecek. İstihdam verileri sürekli beklenenden iyi geldiği için faiz indirim hayalleri suya düşmüş durumda. Saat 16:30’da Trump kahvaltı etkinliğine katılacak.

18:50’da Fed’den Bostic, Clark Atlanta Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Silvanus J. Udoka ile moderatörlü bir sohbet ve soru-cevap oturumuna katılacak. 21:00’da Beyaz Saray Basın Sekreteri Leavitt ile basın toplantısı ve muhtemelen İran hakkında açıklamalar göreceğiz.

Dünün bombası Alphabet olmuştu bugün de Amazon olacak. AI ile bağlantılı harcama ve kazançlar, genel kazanç raporunun detayları gibi konular kapanış sonrası ABD vadelilerini hareketlendirirken kripto paraları da hareket ettirecektir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Şubat Ayı Kabul Gibi Başladı Kripto Paralarda Baş Döndüren Kayıplar

Sıcak Gelişme: Bitcoin 70.000 Doların Altına İndi

2026’nın En Güçlü Kripto Para Trendleri Ortaya Çıktı: Şaşırtan Ocak Karnesi

Kripto Para Piyasasında Büyük Çöküş: 22 Günde 900 Milyar Dolar Buhar Oldu

Trump Bağlantılı Kripto Para Projesi ABD’yi Karıştırdı: 500 Milyon Dolarlık Gizem

Analistler Bitcoin İçin Uyardı: Yeni Ayı Piyasası Öncekinden Daha Tehlikeli

İngiltere Parlamentosu’nda Stablecoin’lere Yönelik Eleştiriler

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Şubat Ayı Kabul Gibi Başladı Kripto Paralarda Baş Döndüren Kayıplar
Bir Sonraki Yazı Hong Kong Finans Dünyasında Büyük Devrim: Fonlar Dijitalleşiyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP Coin Kaç Dolara Düşecek? Melker’ın Kripto Para ve Gümüş Tahminleri Ne Yönde?
RIPPLE (XRP)
Son Dakika: 2 Altcoin Birden Listeleniyor, 5 Şubat Duyurusu
ALTCOIN
Hong Kong Finans Dünyasında Büyük Devrim: Fonlar Dijitalleşiyor
Ekonomi
Şubat Ayı Kabul Gibi Başladı Kripto Paralarda Baş Döndüren Kayıplar
Ekonomi
Sıcak Gelişme: Bitcoin 70.000 Doların Altına İndi
BITCOIN (BTC)
Lost your password?