5 Şubat Kripto Paralarda Günün Takvimi

Büyük ABD şirketlerinin kazanç raporlarıyla 2 haftadır ABD borsaları hareketli. İran gerilimi ve yeni Fed Başkanı da listeye eklenince Bitcoin fiyatının 69 bin dolara gerilediğini gördük. Üstelik 20 Şubat tarihinde Yüksek Mahkeme tarife kararının açıklanması bekleniyor. Peki bugünün takvimi ne?

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar

Bitcoin 69.163 dolara kadar gerileyen Bitcoin dikine düşüş yaşıyor ve bir noktada artık bu satışlara mola verilmesi şart. Yazı hazırlandığı sırada Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve %2’de sabit bıraktı. Fed halen dünya merkez bankalarının gerisinde ve faizlere Haziran ayına kadar ABD dokunmayabilir.

Nasdaq 100 vadeli işlemleri, daha önce %0,7’ye kadar yükselmesinin ardından %0,8 düştü ve 2026 kazançları sıfırlandı. Yarınki İran görüşmesi pamuk ipliğine bağlı, birçok ülke sonradan Umman’a taşınan görüşmeler için Trump’ı ikna etmeye çalıştı. Trump müzakerelerin netice vereceğine inanmıyor ve füzelerin de nükleer ile birlikte görüşmelerde ele alınmasını istiyor. İran buna da karşı çıkıyor. Bu hafta düşürülen İHA, İran’da devam eden protestoların ABD’yi rejim değişikliği konusunda cesaretlendirmesi gibi detaylar birlikte düşünüldüğünde risk piyasaları için görünüm negatif.

Stres tüm varlık sınıflarına yayıldı. Gümüş, tarihi bir düşüşün ardından %17’ye varan bir düşüş yaşarken, altın 4.900 dolar/ons civarında seyretti. 2024 yılından bugüne BTC ilk defa 70 bin doların altında.

Kripto Para Takvimi

Önümüzdeki günlerde ABD enflasyon rakamları gelecek ve bu hafta istihdam verileri ötelendi. Bir sonraki hafta veri akışı daha yoğun olacak. Ancak bugün 18:00’da ABD JOLTS açık iş pozisyonları rakamları gelecek. İstihdam verileri sürekli beklenenden iyi geldiği için faiz indirim hayalleri suya düşmüş durumda. Saat 16:30’da Trump kahvaltı etkinliğine katılacak.

18:50’da Fed’den Bostic, Clark Atlanta Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Silvanus J. Udoka ile moderatörlü bir sohbet ve soru-cevap oturumuna katılacak. 21:00’da Beyaz Saray Basın Sekreteri Leavitt ile basın toplantısı ve muhtemelen İran hakkında açıklamalar göreceğiz.

Dünün bombası Alphabet olmuştu bugün de Amazon olacak. AI ile bağlantılı harcama ve kazançlar, genel kazanç raporunun detayları gibi konular kapanış sonrası ABD vadelilerini hareketlendirirken kripto paraları da hareket ettirecektir.