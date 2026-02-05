Şubat Ayı Kabul Gibi Başladı Kripto Paralarda Baş Döndüren Kayıplar

10 Ekim satışlarının ardından kripto paralarda hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 2022 FTX çöküşünü yaşayanlar bile böylesine uzun süreli ve acı verici kayıplar görmemişti. Kaosun 2026 yılına uzaması ve daha da şiddetini artırması Bitcoin’in önceki ATH seviyesini test etmesine neden oluyor.

Borsa, Hisse Senetleri Son Durum

Yazı hazırlandığı sırada İngiltere Merkez Bankası Başkanı açıklamalar yapıyor. 16:15’te muhtemelen bu yazı yayınlandığı sırada Avrupa Merkez Bankasının da faiz kararı belli olacak. Fed geç kaldı ve bu süreçte zaten merkez bankalarının çoğu faizleri indirdi. Hatta artık ufak ufak artırım olup olmayabileceğini tartışıyorlar.

Nasdaq 100 vadeli işlemleri, endeksin önceki iki seansta yıl başından bu yana elde ettiği kazançları kaybetmesinin ardından toparlanmaya çalışıyor. Alphabet’in beklentilerin oldukça üzerinde olan yatırım planı, Broadcom gibi yapay zeka altyapı şirketlerini vadeli işlemlerde destekledi. Google ana şirketinin %2,8 düşüşü kazanç raporundaki diğer detaylarının olumsuzluğuyla ilgili.

Stoxx 600, bir haftadan uzun süredir en kötü gününü yaşadı yani Avrupa’da da işler harika değil. BoE faiz oranlarını %3,75’te tutmak için 5’e 4 oy kullandı. İngiltere faiz kararından çıkan sonuç belirsizlik ve bu durum Sterlin için değer kaybına neden oldu.

Gümüş çift haneli kayıp yaşarken Altın ons başına 4900 dolara geri döndü.

Kripto Paralarda Son Durum

Bugün JOLTS verisi gecikmeli olarak yayınlanacak ve istihdama dair toparlanma sinyali vermesi bekleniyor. Eğer bugünkü rakamlar da beklenti üstü gelirse Fed’in 2026 ilk yarısında faiz indiriminden kaçınma olanağı olacak. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 69 bin doları kaybetmeye hazırlanıyor fiyat 69.300 dolarda.

FTX çöküşünde önceki ATH seviyesinin sonraki döngüde destek olarak çalışması kuralının ihlal edildiğini görmüştük. Birkaç saat içinde aynısı yine olabilir çünkü BTC 69 bin doları zorluyor. Bu da bize FTX çöküşünden daha iyi durumda olmadığımızı gösterir. 2022 Kasım ayında fiyatın 20 bin altına indiği günleri hatırlayın. O günlerde 14 bin doları hedefleyenler hayal kırıklığına uğramıştı peki şimdi 30-40 bin doları bekleyenler aynı hayal kırıklığına uğrayacak mı?