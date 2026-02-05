Sıcak Gelişme: Bitcoin 70.000 Doların Altına İndi

2026 kripto paralar için güzel başlasa da berbat devam ediyor. Bitcoin 3 aylık dar aralıktan kurtulduktan sonra aşağı kırıldı. Buna Fed’in yeni başkanı, Binance hakkındaki FUD ve İran gerilimi yardımcı oldu. Peki sıradaki hedef ne? Kripto paralar son düşüşte ne kadar kayıp yaşadı?

Bitcoin ve Kripto Paralar

Birçok altcoin güne yüzde 10 kayıpla devam ediyor ve BTC %8 düştü. 69.163 dolara biraz önce dokunan fiyat artık 56 bin dolar hedefine çok daha yakın. 98 bin dolar testinin ardından baş döndürücü hızda kayıplar yaşayan BTC her yükseliş denemesinin satış fırsatına çevrilmesiyle daha büyük dipler hedefliyor. Yeni Fed Başkanının QE yanlısı olmaması, yarınki ABD-İran görüşmesinin daha şimdiden pamuk ipliğine bağlı olması ve Binance hakkında sosyal medyada devam eden FUD yatırımcıları kenara çekilmeye itti.

ETH artık 1.800 doları hedefliyor ve XRP Coin 1,4 doların altına indi. SOL Coin kilit 88 dolar desteğinin hemen üzerinde. Sadece son 1 saatte 100 milyon dolarlık tasfiye yaşandı günlük likidasyon 1 milyar doları henüz aştı. 10 Ekim tarihinden bugüne on milyarlarca dolarlık tasfiye artık boğaların pes etmesine neden olmuş görünüyor.

Dükü ETF çıkışları yarım milyar doların üzerindeydi ve ETF maliyetinin 82 bin dolar olduğunu düşünürsek daha fazla yatırımcının zarar kesmek için satışa yöneldiğini görebiliriz.