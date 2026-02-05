Tether (USDT)

Tether’in Sessiz Yükselişi: 534 Milyon Kullanıcıya Ulaşan Güç

Özet

  • USDT, 2025’in son çeyreğinde kullanıcı sayısı ve piyasa değeri açısından rekor kırdı.
  • Kripto para piyasasındaki sert düşüşe rağmen stablecoin liderliğini korudu.
  • Güçlü rezerv yapısı ve küresel kullanım alanı Tether’in konumunu destekledi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Kripto para piyasasının Ekim 2025’te yaşadığı sert çöküşe rağmen dünyanın en büyük stablecoin’i olan Tether’in USDT’si yılın son çeyreğinde dikkat çekici bir büyüme performansı sergiledi. Şirketin yayımladığı piyasa raporuna göre USDT hem kullanıcı sayısında hem de piyasa değerinde tarihi seviyelere ulaştı. Küresel ölçekte artan belirsizlik ortamında yatırımcıların stablecoin’lere yönelmesi Tether’in konumunu daha da güçlendirdi. Veriler, USDT’nin yalnızca kripto para işlemlerinde değil değer saklama aracı olarak da yoğun biçimde tercih edildiğini ortaya koydu.

İçindekiler
1 USDT’deki Rekor Büyüme
2 Piyasa Çöküşüne Rağmen Güçlü Konum

USDT’deki Rekor Büyüme

Tether tarafından Çarşamba günü yayımlanan dördüncü çeyrek raporuna göre USDT’nin toplam piyasa değeri 2025’in son üç ayında 12,4 milyar dolar artarak 187,3 milyar dolara yükseldi. Söz konusu artış, Ekim ayındaki piyasa şokuna rağmen gerçekleşti. Raporda, küresel kullanıcı tabanının çeyrek boyunca 35,2 milyon kişi artarak 534,5 milyona ulaştığı belirtildi. Böylece USDT, üst üste sekizinci çeyrekte 30 milyonun üzerinde yeni kullanıcı kazanmış oldu.

Blockchain içindeki cüzdan verileri de büyümenin boyutunu gözler önüne serdi. On-chain kullanıcı sayısı üç ayda 14,7 milyon artışla 139,1 milyona çıktı. USDT cüzdanları, tüm stablecoin cüzdanlarının yüzde 70,7’sini oluşturdu. Tether, merkezi borsalarda USDT tutan kullanıcı sayısının 100 milyonun üzerinde olduğunu tahmin ediyor. Aylık ortalama aktif on-chain kullanıcı sayısı ise 24,8 milyon ile rekor seviyeye ulaştı.

Finansal rezervler tarafında da güçlü bir tablo ortaya çıktı. Şirketin toplam rezervleri çeyrek boyunca 11,7 milyar dolar artarak 192,9 milyar dolara yükseldi. Bu varlıkların içinde 96.184 Bitcoin, 127,5 ton altın ve 141,6 milyar dolarlık ABD Hazine tahvili bulunuyor. Tether yönetimi, söz konusu rezerv yapısının USDT’ye duyulan güveni desteklediğini vurguladı.

Piyasa Çöküşüne Rağmen Güçlü Konum

Tether raporunda, USDT’nin büyümesinin yalnızca kripto yatırımlarına bağlı olmadığına dikkat çekildi. Şirket, kullanıcıların USDT’yi hem tasarruf aracı hem de ödeme ve transfer sistemi olarak benimsediğini ifade etti. Gelişmekte olan ülkelerde artan dolar talebi ve sınır ötesi transfer ihtiyacı, stablecoin kullanımını hızlandıran temel faktörler arasında gösterildi.

Ekim 2025’te yaşanan büyük likidasyon dalgası, kripto piyasasında ciddi kayıplara yol açtı. 10 Ekim 2025 ile 1 Şubat 2026 arasında toplam kripto piyasa değeri yüzde 33’ten fazla geriledi. Aynı dönemde USDT’nin piyasa değeri yüzde 3,5 artış kaydetti. En büyük ikinci ve üçüncü stablecoin’lerde ise sırasıyla yüzde 2,6 ve yüzde 57 oranında düşüş yaşandı. Bitcoin fiyatı, 2026 başında 71.200 dolar seviyelerine kadar gerileyerek Ekim 2024’ten bu yana en düşük noktaya indi.

Şirket yönetimi, piyasa koşullarına rağmen istikrarlı büyümenin sürdürülebilir iş modelinin sonucu olduğunu savundu. Öte yandan, yılın son çeyreğinde Tether’in sermaye artırımı hedeflerini revize ettiği de bildirildi. Danışmanlar tarafından gündeme getirilen yeni fon toplama planı 5 milyar dolar seviyesinde tutuldu. Önceki görüşmelerde 20 milyar dolara kadar çıkması beklenen hedefin daraltılması, şirketin temkinli finansman stratejisine yöneldiğini gösterdi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

