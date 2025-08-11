Tether (USDT)

Kripto Paralarda 1.17 Milyar Dolarlık Bir Tarihi Hazırlık Daha: Altcoin Devinden Destek Sinyali

Özet

  • Rumble, Northern Data için yaklaşık 1,165 milyar dolarlık hisse karşılığı teklif açıkladı.
  • Altcoin USDT'nin ihraççısı Tether desteğini açıkladı.
  • Peak Mining’in satışının tamamlanması ve düzenleyici onaylar işlem için belirleyici oalcak.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Rumble, Pazartesi günü Northern Data’yı yaklaşık 1.165 milyar dolar değerlemeyle hisse karşılığı satın alma niyetini açıkladı. Teklif her Northern Data hissesi için 2,319 yeni Rumble Class A hissesi verilmesini, tüm payların kabulü varsayımıyla Northern Data yatırımcılarının Rumble’ın yaklaşık yüzde 33,3’üne ortak olmasını öngörüyor. Altcoin kolu stablecoin piyasasının en büyüğü USDT‘nin ihraççısı ve Northern Data’nın yüzde 54 ile çoğunluk ortağı Tether teklife destek sinyali verdi.  Teklifin gerçekleşmesi halinde Tether çok yıllı GPU tedarik taahhüdüyle Rumble’ın en büyük Class A hissedarı konumuna geçecek. Haber sonrası Rumble hisseleri piyasa açılış öncesi işlemlerde yüzde 20 yükselerek 9,48 dolara çıktı.

Alt Başlıklar
Teklif İçin Onay BekleniyorMadencilik Birimi de Satılacak

Teklif İçin Onay Bekleniyor

Rumble, birleşik yapının yalnızca yapay zeka bulut hizmetlerinde liderliği değil, küresel ölçekte veri gizliliği ve bağımsızlığı da önceleyeceğini belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Chris Pavlovski, Rumble’daki oy çoğunluğunu temsil eden hisselerini koruyacak. Teklife destek vererek tüm Rumble paylarını olumlu yönde oylayacağını açıkladı. Şirket, teklifin Rumble yönetim kurulu kararı, nihai görüşmeler ve kapsamlı inceleme süreçlerinin tamamlanmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Rumble’ın Duyurusundan Bir Kesit

Northern Data, 2025 ilk yarıda gelirlerini yüzde 72 artışla 109.8 milyon dolara taşıdığını duyurdu. Artışta Taiga Cloud ve Peak Mining etkili olurken, madencilik geliri artan kapasite ve daha Bitcoin $120,786.28‘in fiyatındaki toparlanma sayesinde yüzde 49 yükselerek 62.3 milyon dolara ulaştı.

Madencilik Birimi de Satılacak

Teklif, Northern Data’nın Bitcoin madenciliği kolu Peak Mining’in işlemden önce elden çıkarılmasını şart koşuyor. Şirket, Peak Mining’in Elektron Energy’ye azami 235 milyon dolara satışı için bağlayıcı olmayan bir çerçeve üzerinde mutabakata varıldığını bildirdi. Elde edilecek nakit Tether’in Northern Data’ya sağladığı mevcut krediyi azaltacak. Bakiye, değiştirilmiş şartlarla Northern Data üzerinde kalacak. Rumble bu krediye ilişkin sorumluluk üstlenmeyecek.

Madencilik varlığı kapsam dışı kalsa da Rumble, kurumsal Bitcoin hazinesi stratejisine katılarak şimdiye kadar 210,8 adet BTC biriktirdi. Birikimin güncel değeri yaklaşık 25.6 milyon dolar. İşlem tamamlanırsa Rumble, Northern Data’nın Ardent veri merkezleri ve Taiga GPU-hizmet işini entegre ederek 20 binden fazla Nvidia GPU ve yaklaşık 850 MW devreye alınmış kapasiteyi altyapısına katacak. Ayrıca Georgia, Maysville’de öngörülen 180 MW stratejik genişleme planlanıyor. Kapanış hedefi 2025’in ikinci yarısı. Teklif için ABD ve Almanya’daki düzenleyici onaylar ile nihai kararlar belirleyici olacak.

