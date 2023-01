Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası uzun bir aradan sonra yeniden hareketlenirken, önde gelen bir analitik şirketi çarpıcı bir rapor yayımladı.

APE, SAND ve MANA!

Analitik firması Santiment, Bored Ape Yacht Club NFT ekosisteminin yerel token’ı ApeCoin‘in (APE) sergilediği önemli bir ralliden sonra düşme riskinin yüksek olduğu konusunda uyarıyor. MVRV metriğine dikkat çeken platform, bu oranının %15.981 olduğunu ve nispeten aşırı değerlendiğini öne sürdü. MVRV, bir kripto para biriminin ‘piyasa değeri ile gerçekleşen değer arasındaki oranı’ belirten önemli bir göstergedir. Santiment’e göre, Decentraland (MANA) ve The Sandbox’ın (SAND) MVRV oranı ise sırasıyla % -59,77 ve – %33,31 seviyedinde. Bu da altcoin’lerin “hala değerinin altında” olduklarını gösteriyor. Bu metaverse tabanlı altoin’lerin ivme kazanabileceğini ortaya koyuyor.

Negatif bölgede bir MVRV oranı, altcoin’lerin satış baskısı altına girme riskinin daha düşük olduğunu gösterir. Yılın başından bu yana, ApeCoin yaklaşık %52 artarak 3,62 dolardan 2023’ün en yüksek seviyesi olan 5,49 dolara yükseldi. Apecoin an itibariyle 4,54 dolardan işlem görüyor. Decentraland ve The Sandbox, 2023’teki düşük seviyelerinden sırasıyla %151 ve %96 artışla 2023’ün zirvelerine ulaştı. Decentraland an itibariyle 0,639 dolardan işlem görürken, The Sandbox ise 0,696 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’de İyimserlik Devam Ediyor!

Bloomberg Intelligence’a göre, Bitcoin’in son iki haftadaki yükselişi, BTC‘yi yılın en iyi performans gösteren varlıklarından biri haline getirdi. Uzmanlar, Bitcoin’in yılın başından 17 Ocak’a kadar olan rallisinin BTC’de dip seviyenin görüldüğünün ve toparlanma sürecinin başladığına işaret ettiğine dikkat çekti. Ayrıca enflasyondaki istikrarlı düşüşü Fed’in orta vadede para politikasından geri adım atacağına dair bir işaret. Bitcoin fiyatı tarihsel olarak dört yıllık döngüler halinde hareket etti; bir yıldaki hararetli boğa koşuları ve ardından sonraki yıllarda sert düzeltmelerin yanı sıra, aradan geçen yıllarda daha az daha mütevazı kazanımlar oldu. Bitcoin, 2017’nin sonlarında 19.000 doları aşan bir zirveden Aralık 2018’de yaklaşık 3.200 doların altına geriledi ve Nisan 2019’da tekrar 5.000 dolara sıçradı. En son döngüsünde Bitcoin, Kasım 2021’de 69.000 dolarla zirve yaptı ve 2022 Kasım’da 16.000 doların altına geriledi. Bu nedenle analistler 2023 konusunda daha iyimser bir tablo çiziyor.