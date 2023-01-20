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  •   Yüzde 100 İsabet Oranı İle Asla Yanıltmadı! Bitcoin’de Yeni Yükseliş O Tarihte Başlıyor!

Yüzde 100 İsabet Oranı İle Asla Yanıltmadı! Bitcoin’de Yeni Yükseliş O Tarihte Başlıyor!

Kripto para hizmetleri sağlayıcısı Matrixport'un strateji ve araştırma müdürü Markus Thielen, yüzde 100 isabet oranı ile Bitcoin'de (BTC) yeni yükselişin başlayacağı tarihi paylaştı.
15:50
20 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para hizmetleri sağlayıcısı Matrixport’un strateji ve araştırma müdürü Markus Thielen, Bitcoin‘in (BTC) her Çin Yeni Yılı tatilinde çift haneli yükselme eğilimi gösterdiğine dikkat çekerek, en büyük kripto para için en az dirençli dönemin başlamak üzere olduğunu söyledi.

Genesis’in İflasına Bitcoin’in Verdiği Tepki

Kripto para gözlemcisi Kashif Raza, bugün attığı bir tweet’te Bitcoin’in Genesis‘in iflas haberine verdiği tepkinin inanılmaz olduğunun altını çizerek, büyük bir kripto para şirketlerin birinin Bölüm 11 iflas koruması için başvuruda bulunmasına en büyük kripto paranın sessiz kalmasının kendisini şaşırttığını söyledi.

Piyasa değerine göre en büyük kripto para olan BTC, bu yazının hazırlandığı sırada Genesis’in Bölüm 11 iflas başvurusunda bulunmasının üzerinden birkaç saat geçmesine rağmen son 24 saatte kaydettiği yüzde 1’e yakın yükselişle 21 bin doların hemen altında, 20 bin 970 dolardan işlem görüyor.

Kripto para hizmetleri sağlayıcısı Matrixport‘un strateji ve araştırma müdürü Markus Thielen, GBTC priminin aniden tekrar düşmesinin piyasanın son 48 saatte Genesis iflas başvurusunu bekliyor gibi göründüğüne vurgu yaparak bunun kripto para şirketinin iflas başvurusunda bulunmasının piyasadaki olumsuz bir yükü ortadan kaldırdığını ve kripto para yatırımcılarının nihayet temeldeki gelişmelere odaklanabileceğini ifade etti.

YCharts kaynaklı verilere göre, Digital Currency Group‘un (DCG) Grayscale Bitcoin Trust Hisseleri‘ndeki (GBTC) fonda tutulan temel Bitcoin’e göre iskonto bu hafta yüzde 36’dan yüzde 42’ye çıktı. Bilindiği gibi DCG, Grayscale ve Genesis’in ana şirketi.

Genesis’in iflası, Sam Bankman Fried’in kurduğu kripto para borsası FTX‘in 2022’nin Kasım ayındaki çarpıcı çöküşünün ardından kripto para kredi şirketinin para çekme ve kredi işlemlerini durdurmasının ardından beklenen bir gelişmeydi. Ancak FTX’in neden olduğu bulaşma korkusu, makroekonomik rüzgarların hafiflemesi ve geleneksel riskli piyasaların ralli yapmasına rağmen kripto para piyasasının baskı altında bırakarak yükselmesinin önüne geçti.

Değer yatırımcısı ve dijital varlık yatırım platformu Eaglebrook Advisors’ın kurucusu Mike Alfred, piyasadaki istikrarlı fiyat hareketine atıfta bulunarak, “Herkes bunun geleceğini biliyordu” dedi. Alfred, kötü haber akışının devam etmesinin beklendiği konusunda uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Para birimi iflas eden 2-4 şirket daha var ve bunun ortaya çıkması için muhtemelen reel ekonomiden bir şok gelmesi gerekecek. Faizlerin yükselmesi, yüksek bir volatilite artışı ve/veya devlet borcu sorunu ile birleşmesi birkaç şirketi daha devirebilir.

Bununla birlikte, piyasa uzmanları ve analistleri, piyasadaki satıcıların önemli ölçüde azaldığını, bu durumun kötü haberlere karşı piyasanın direnç göstermesini sağladığını belirtiyor. Ayrıca, kripto para piyasası ayın başından bu yana Bitcoin ve Ethereum‘un (ETH) sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 29 değer kazanması ve sofistike yatırımcıların yukarı yönde hareket için risk almaya başlamasıyla güç gösteriyor.

Thielen, “Ethereum Blockchain’indeki işlem hacimleri yeniden artmaya başladı ve bu da kripto para piyasasının yılın başından bu yana ABD hisse senetleri gibi geleneksel varlıklardan yüzde +25 daha iyi performans göstermesiyle sonuçlandı” dedi.

Bitcoin’de Yeni Yükseliş Başlamak Üzere

Thielen, Bitcoin için Çin Yeni Yılı tatilinin mevsimsel olarak yükseliş dönemi olduğuna dikkat çekti. Bu yıl Çin Yeni Yılı tatil dönemi 22 Ocak’ta başlayıp 9 Şubat’ta sona erecek:

Çin Yeni Yılı tatilinin ilk gününün sonunda Bitcoin satın almak ve 10 işlem gününün ardından satmak, son sekiz yılın (2015-2022) tamamında pozitif getiri sağlayarak ortalama yüzde +9 getiri elde edildiğini gösteriyor. İnanılmaz ama bu yüzde 100’lük bir isabet oranına sahip.

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