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  •   Dikkat: 2023’te 17,9 Milyar Dolarlık XRP Token’ı Piyasaya Sürülecek!

Dikkat: 2023’te 17,9 Milyar Dolarlık XRP Token’ı Piyasaya Sürülecek!

Token Unlocks'un 2022 yıllık raporu, Ripple’ı (XRP) 2023 için en yüksek kilit açma potansiyeline sahip token olarak vurguluyor.
14:33
20 Ocak 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Token Unlocks’un 2022 yıllık raporu, XRP‘yi 2023 için en yüksek kilit açma potansiyeline sahip token olarak vurguluyor. Piyasaya girecek 17,9 milyar dolarlık token ile XRP, bir sonraki sıradaki Filecoin’den dört kat daha fazla tokenin kilidini açacak.

2023 XRP İçin Önemli!

Çinli kripto gazetecisi Collin Wu tarafından bildirildiği üzere, Filecoin bu yıl 4,9 milyar dolarlık tokenin kilidini açmayı ve planlanan diğer birkaç kilidi de eklemeyi planlıyor. Wu’nun raporu Twitter takipçileri arasında tepkilere yol açarken, kullanıcılar token akışının piyasada ne gibi etkilerinin olabileceğini merak ediyor.

Öte yandan raporda bahsedilen tokenler arasında Optimism 3,7 milyar dolar, Chainlink 2,9 milyar dolar, BitDAO 2,5 milyar dolar, ApeCoin 2,3 milyar dolar olarak yer alıyor. Diğerleri arasında STEPN 1,4 milyar dolar, Hedera 1 milyar dolar, Axie Infinity 1 milyar dolar, dYdX 0,9 milyar dolar ve çok daha fazlası da bulunuyor.

Hak ediş takvimi olarak da bilinen token kilidinin açılması, her blok zinciri projesinin token ekonomisinin önceden belirlenmiş ve temel bir yönü olarak karşımıza çıkıyor. İlk Halka Arzlar (IPO’lar) yoluyla hisselerin serbest bırakılmasına veya borsadaki kilitlenme dönemlerine benzer.

Buna ek olarak token kilitlerinin açılması sırasında, bir proje önceden kilitlenmiş tokenları önceden belirlenmiş bir süre boyunca piyasaya sürer. Amaç ise proje yaratıcıları, yatırımcılar ve kullanıcılar arasındaki teşvikleri hizalamak.

Wu’nun raporunun ardından gelen tepkiler, çoğunlukla yaklaşan yeni token akımınının piyasada bir FUD yaratabileceğinden şüphelenen kullanıcılardan geldi. Bazıları ise bazı projeler hakkındaki kendi bilgileriyle karşılaştırarak raporun gerçekliğini sorguladı.

Token Kilitlerinin Açılması

Token kilidini açma süreci yoluyla piyasaya sürülmesi beklenen tokenların kümülatif tahmini değeri 102 milyar dolar. Bu, piyasa üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek bir hacim. Dolayısıyla analistlere göre yatırımcıların temkinli olmasında fayda var.

Bildiğimiz gibi artan arz, temel ekonominin geçerli olması halinde piyasa değerinde buna karşılık gelen bir düşüş yaratır. Bununla birlikte, kullanıcıların endişesi, bunun zaten kırılgan olan kripto piyasası üzerinde yaratabileceği duygusal etki.

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