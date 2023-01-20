Bir kripto paranın (veya altcoin'in) aşırı değerli ya da düşük değerli olması kripto paranın fiyatının temel değerini olması gerektiği şekilde yansıtmadığı anlamına gelmektedir.

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Bir kripto paranın (veya altcoin’in) aşırı değerli ya da düşük değerli olması kripto paranın fiyatının temel değerini olması gerektiği şekilde yansıtmadığı anlamına gelmektedir. Kripto veri platformu Santiment tarafından sağlanan veriler başta Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Cardano (ADA) olmak üzere 8 altcoin’in şu anda değerinin altında olduğunu gösteriyor.

Bitcoin ve Bu 8 Altcoin Değerinin Altında

Kripto veri platformu Santiment’ın sağladığı verilere göre, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Shiba Inu (SHIB), XRP (XRP), Polygon (MATIC), UniSwap (UNI), Chainlink (LINK) ve Dogecoin (DOGE) şu anda değeri altında olan kripto paralar arasında yer alıyor.

Öte yandan Santiment, hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in hizmet token’ı BNB (BNB) aşırı değerli durumda.

Bir kripto paranın aşırı değerli olması yatırımcıların bir kripto paranın mevcut piyasa fiyatının temel değerine kıyasla çok yüksek olduğuna inandığı anlamına gelir. Bu durum genellikle piyasadaki spekülasyonların arttığı ve yatırımcılar potansiyel getirilerini dikkatle analiz etmek yerine belirli bir kripto parayı çevreleyen hype’a kapıldığında ortaya çıkar. Bu durumda heyecan aniden dağılır ve fiyatlar düşerse yatırımcılar ciddi zararlarla karşı karşıya kalabilir.

Öte yandan, kripto paraların değerinin düşük olması durumu, yatırımcıların bir kripto paranın mevcut piyasa fiyatının gerçek değerini yansıtmadığına inandıklarına işaret etmektedir.

MVRV Z-Skoru

Santiment’in analizi, analistler tarafından kripto paraların aşırı değerli mi yoksa düşük değerli mi olduğunu belirlemek için kullanılan bir ölçü olan MVRV Z-Skoru’na dayanmaktadır. Piyasa değeri (MVR) ile gerçekleşen değer (RV) arasındaki oran alınarak hesaplanır. Başka bir deyişle, bir kripto paranın mevcut değerini önceki tüm işlem değerleriyle karşılaştırarak mevcut fiyatın gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair bir veri sağlar. Özellikle, MVRV Z-Skoru sıfırın üzerinde olduğunda, kripto paraların mevcut fiyatlarının temel değerlerinden daha yüksek olduğu varsayılır.

Gösterge, kripto paraların adil bir şekilde fiyatlandırılıp fiyatlandırılmadığını analiz etmek için faydalı bilgiler sağlamaktadır. Sektör oyuncuları bu ölçütü kullanarak en iyi satın alım noktalarını belirler ve son derece olumlu yatırım kararları alabilirler.