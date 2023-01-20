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Solana merkezli popüler meme coin Bonk (BONK), haftanın geri kalanında bir düşüş yaşadıktan sonra bugün bir miktar toparlandı. Analistlere göre bu toparlanma kademeli şekilde gerçekleşti. Buna ek olarak yapılan yorumlara göre BONK fiyatındaki yükselişi, meme token’ın ekibinin Twitter aracılığı ile yapmış olduğu açıklamalar etkilemiş olabilir.

BONK Fiyatı

Bonk ekibinin yaptığı açıklamalara göre, token yakma etkinliği, Ethereum (ETH) ile karşılaştırıldığında meme coin’in deflasyonist eğilimlerini tanımlamada bir etkiye sahip olmaya başlıyor. Ethereum’un geçen yıl Ağustos 2021’de Londra hard forkunun veya EIP 1559’un etkinleştirilmesiyle tam gelişmiş bir deflasyonist varlık haline geldiğini burada hatırlatmakta fayda var.

Elde edilen verilere göre BONK’un yakım etkinliği ile birlikte, meme coin şu anda Ethereum’dan 200 kat daha deflasyonist. Daha önce BONK’un çok beklenen Solana Phone aracılığıyla yakılabileceğine dair bir güncelleme paylaşılırken, meme coin Twitter’da toplam arzında daha da agresif deflasyon sağlamak için daha birçok yardımcı yakım program eklediğini de doğruladı.

Öte yandan Bonk şu anda 0.000001152 dolarlık fiyatıyla el değiştiriyor ve bu hafta fiyat değerinin %31’inden fazlasını kaybettikten sonra son 24 saatte sakin bir toparlanma gibi görünen %2,15 artış gösterdi.

BONK Yorumları

Mevcut büyüme dalgasıyla birlikte analistlere göre BONK, bir pump-and-dump token olarak duruşunu yeniden kazanmaya çalışırken hafta boyunca görülen kayıplarını azaltmaya başladı. Meme kripto para birimini çevreleyen hype da yüksek, ancak bu hype yavaş yavaş azalıyor. Dolayısıyla yapılan açıklamalara göre tokenin %76’nın üzerinde düştüğü önceki ATH’sini yeniden test etmek için daha tanımlanmış bir yardımcı programa ihtiyacı olabilir.

Bunlara ek olarak BONK, bireysel yatırımcılar arasında Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin’in (DOGE) hakimiyetini yerinden etmeyi planlıyor. Ekosistemine en iyi nasıl değer katacağını hala bulmaya çalışan token, mevcut yükselişini sürdürerek haftayı olumlu bir notla kapatmak istiyor.