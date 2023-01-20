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Dünya İsviçre’de düzenlenen Davos Zirvesi’ne odaklanırken, son dönemde ciddi krizler yaşayan kripto paralar da gündemden düşmüyor.

‘Birleşik Arap Emirlikleri, Merkez Olmaya Devam Edecek’

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Yapay Zeka ve Dijital Ekonomi Bakanı Omar Sultan Al Olama, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’ndan kripto paralara dair önemli açıklamalar yaptı. Bakan, Davos’ta “Kripto Paraların Geleceği” başlıklı bir panele katıldı. Konferansın odak noktası, kripto para borsası FTX’in iflası ve piyasadaki diğer krizler oldu. Bloomberg için kripto haberlerden sorumlu moderatör Stacy-Marie Ishmael, FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’in geçen yıl BAE‘ye yaptığı ziyareti hatırlattı. Bankman-Fried, finansman sağlamak amacıyla Ekim ayında, Bahamalar merkezli şirketin batmasından sadece haftalar önce Dubai’yi ziyaret etmişti.

Olama, her sektörde kötü niyetli insanların olduğunu ve iyi ile kötünün aynı kefeye konulmaması gerektiğinin altını çizdi. Olama, Singapur’daki Three Arrows Capital gibi diğer kripto para şirketlerinin çöküşünün BAE ile hiçbir bağlantısı olmadığına dikkat çekti. Politikacı ayrıca, yaşanan kaosa rağmen ülkesinin kripto paralar için merkez olmak istediğini ve kripto para şirketlerinin Dubai’yi evleri olarak nitelendirdiklerini belirtti. Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler zor bir dönemden geçerken, bakanın iyimser açıklaması sektörün geleceği için önem teşkil ediyor.