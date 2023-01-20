Yayımlanan yeni bir rapor, en kötüden en iyiye kripto paraların sıralıyor. Kripto paralar, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir konu olan karbon emisyonuna göre sıralanıyorlar. İşte kritik liste.

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Yayımlanan yeni bir rapor, 2022’de en büyük akıllı sözleşme Ethereum‘un (ETH), Bitcoin hard fork’u Bitcoin Cash‘in (BCH) ve en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin‘in (DOGE) karbon emisyonunu azaltma konusunda en hızlı hareket eden kripto paralar olduğunu ortaya koyuyor. Rapor, 2022 boyunca yüksek karbon emisyonu konusunda listenin en üst sırasında sırasıyla Bitcoin (BTC), Polygon (MATIC) ve Bitcoin Cash‘in (BCH) yer aldığını ortaya koyuyor.

En Kötüden En İyiye Kripto Paralar Sıralaması

FX veri platformu Forexsuggest tarafından hazırlanan dikkat çekici rapora göre Ethereum, Bitcoin Cash ve Dogecoin, 2022 yılında karbon emisyonunu azaltma konusunda ilk üçte yer aldı. Veriler, Ethereum’un yüzde 100, Bitcoin Cash’in yüzde 90 ve Dogecoin’in yüzde 25 oranında azalttığı için karbon ayak izini düşürme konusunda en hızlı hareket eden üç kripto para olarak öne çıktıklarını gösteriyor.

Raporda, “Dogecoin, yıllık karbon emisyonunda yüzde 25’lik bir düşüş kaydetti. Kripto para 2021 yılı boyunca 1.423 ton karbon emisyonuna neden oldu. Bu rakam 2022 yılında 1.063 tona düşürüldü.” notu yer alıyor. Bitcoin Cash için düşülen notta ise “Bitcoin Cash, 2022’de yıllık karbon emisyonunu önemli miktarda azaltmayı başardı. Kripto para şu anda 2021’deki 1.47 milyon tona kıyasla yılda 141 bin 466 ton karbon emisyonuna neden oluyor. Bu, Bitcoin Cash işlemlerinin yarattığı karbon emisyonuna karşı koymak için artık 7 milyon 387 bin 668 ağaç yerine 707 bin 332 ağaç dikilmesi gerektiği anlamına geliyor.” ifadesi yer alıyor.

Rapor, kripto paraların alım satımının çevresel etkileri konusundaki farkındalığın son dönemde arttığına ve elektrikli araç devi Tesla’nın Bitcoin’e yatırım yapmasının ardından çevresel etkilerine işaret ederek ödemelerde BTC kabul etmeyeceğini açıklamasına dikkat çekiliyor.

PoW’dan PoS’a Geçiş Ethereum’u Çevre Dostu Yaptı!

Forexsuggest’in raporunda ayrıca Ethereum’un 2021’de en yüksek karbon emisyonuna neden olan ikinci kripto para olduğuna ancak Proof of Work (PoW) yani iş ispatı mutabakat mekanizmasından Proof of Stake‘e (PoS) yani hisse ispatına geçişin onu en kötü kripto paralar listesinde altıncı sıraya oturtarak çevresel etkilerini önemli ölçüde azalttığını ortaya koyuyor:

Ethereum, 2021’de 21.95 milyon tonluk devasa bir karbon emisyonuna neden oluyordu. Bu rakam şimdi sadece 8.824 tona düşmüş durumda. Bu sayede, Ethereum’un yıllık karbon emisyonunu dengelemek için bir önceki yıl 109 milyon 751 bin 315 ağaç dikilmesi gerekirken şimdi yalnızca 44 bin 121 ağaç dikilmesi gerekiyor.

Ethereum, Bitcoin Cash ve Dogecoin’in neden olduğu çevre kirliliğini hızla düşürdüğü tespit edilirken, akıllı sözleşme platformu Cardano (ADA), en büyük kripto para Bitcoin ve Ripple’ın ihraç ettiği XRP‘nin 2022 boyunca karbon emisyonunu sırasıyla yüzde 113, yüzde 52 ve yüzde 21 artırarak tam tersi yönde hareket ettikleri görülüyor.