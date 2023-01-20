VeChain (VET) geçen hafta yüzde 22 oranında yükseldikten sonra fiyat uzun vadede oluşan alçalan takoz modelinden çıktı. Bu, uzun vadede fiyatın dibe vurduğunun güçlü bir işareti olarak kabul ediliyor ve modelin çalışması halinde altcoin'in fiyatı yüzde 200'ün üzerinde yükselebilir.

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VeChain‘in (VET) fiyatı 2021’in Nisan ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,2793 dolara ulaştığından beri düşüyor. Bir boğa formasyonu olarak görülen alçalan takoz modeli ise altcoin’deki aşağı yöndeki hareketi sınırlandırmış durumda.

Potansiyel Yüzde 200’lük Yükseliş

VET fiyatı, 2022’nin Haziran ayında yönünü yukarı çevirip tekrar yükselmeye başlamadan önce 0,0200 doalra kadar düştü. Aralık ayında biraz daha düşük bir dip oluşturmasının ardından fiyat başka bir yukarı yönlü harekete başladı. Popüler altcoin, bu ayın ikinci haftasında alçalan takozdan çıktı. Birden fazla uzatılmış üst fitil nedeniyle çizginin tam eğimini belirlemek zor olsa da, fiyatın şimdi modeli net bir şekilde kırıldığı görülüyor.

Alçalan takozun 370 günlük olduğu göz önüne alındığında oldukça büyük bir yukarı yönde hareket beklenmeye başladı. Yükseliş ihtimali, düşen direnç çizgisinden çıkan haftalık Göreceli Güç Endeksi‘yle de (RSI) destekleniyor. Yukarı yönde hareketin devam etmesi fiyatın en yakın direnç bölgesi olan 0,063 dolara ulaştırabilir. Bu bölge geçmişte fiyata destek sağlayan uzun vadeli bir bölge. Bu bölgenin üzerine çıkılması, altcoin’de düşüşün sona erdiği ve yükselişin başladığının teyiti olacak. Bölge, mevcut fiyattan yüzde 200 daha uzaklıkta bulunuyor.

VeChain Fiyatı Direnç Çizgisine Doğru Hareket Ediyor

Günlük grafikte teknik analiz tahmini kararsız. VET, düşen direnç çizgisi ve 0,0215 dolardaki direnç bölgesi civarında oluşan 0,0215 dolar seviyesindeki birleşme noktasında güçlü bir dirençle karşı karşıya.

Bu seviye 17 Ocak’ta fiyat önünde direnç oluşturdu (kırmızı simge) ve düşüşe neden oldu. Bunun olmasının ardından VET için mevcut aşağı yöndeki hareket başlamış oldu. Üstelik bu durum günlük RSI‘ın 70’in altına düşmesiyle sonuçlandı.

Düşen direnç çizgisinden ve 0,0215 dolar bölgesinden gelecek yukarı yönde bir kırılım, haftalık grafikteki yükseliş beklentisini doğrulayacak. Bu durumda fiyatın 0,063 dolara doğru yükselmesi beklenebilir.

Sonuç olarak, VeChain için en olası beklenti, fiyatın 0,062 dolardaki uzun vadeli direnç bölgesine doğru hareket etmesi. Kısa vadedeki düşen direnç çizgisinden gelecek yukarı yönde bir kırılım bu olasılığı doğrulayacak. Öte yandan, altcoin’in fiyatının direnci geçememesi 0,0186-0,0178 dolara doğru bir düşüşle sonuçlanabilir.