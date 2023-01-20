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Medya gücü önemlidir, özellikle kripto para şirketleri bu konuda çok daha çok daha heyecanlıdır. Kripto para yatırımcılarının medya ve kripto şirketleri özelinde dikkat etmeleri gereken şeyler neler? Binance ve Cardano neden aynı şeye göz dikti? Bu mücadelenin kazananı kim olacak? Şimdi gelin medya gücünden ve son savaştan bahsedelim.

CoinDesk Satılıyor

Çinli kripto haber sitesi Marsbit’in kurucusu Wang Feng, Marsbit’in kripto haber sitesi CoinDesk’i satın almak için diğer şirketlerle birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi. Dün akşam da Cardano kurucusu Hoskinson, CoinDesk’i satın almak ilgilendiğini söyledi. İflas eden Genesis’in çatı şirketi DCG tarafından yönetilen CoinDesk büyük FTX iflasının da görünen tetikleyicisiydi. Şimdi DCG nakit aradığı için onu satmayı düşünüyor. Daha şimdiden Binance ve Cardano bu haber sitesine talip oldu.

Wang şunları söyledi;

“Kripto endüstrisinin geleceğine inanıyorum ve ister ticaret ister medya olsun, altyapı hizmetlerini gerçekçi bir şekilde yapmaya hazırım. Element Finance iştiraki Marsbit, kripto medyası ve tüm Consensus konferans işleri de dahil olmak üzere Coindesk’i satın almak için iş birliği yapmak üzere birçok tanınmış fonu organize etmeye istekli.”

CoinDesk’i satın almakla ilgilendiğini ifade eden Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, bir YouTube videosunda haber sitesi için şu anda istenen fiyatın 200 milyon dolar civarında olduğunu söyledi. 2019 yılında Binance, Marsbit’e dönüşen Mars Finance’e yatırım yaptı. Zaten kripto borsası Huobi ve OKX kripto borsasıyla ilgili bir yatırım kuruluşu olan OK Capital dahil olmak üzere yatırımcıları vardı. Wang aynı zamanda NFT pazar yeri Element Finance’in de kurucusudur.

Kripto Para Medya Gücü

Birçok haber sitesinin eleştirmekten çekindiği, olumsuz haberlerini görmezden geldiği kripto para borsaları ve şirketleri var. Bu doğal ve anlamak zor değil. Ayakta kalmak için bu şirketlerin desteğine ihtiyaçları var. Ama bunu daha ileri götürüp olumsuzluklara karşı tersine propaganda yapanlar da yok değil. En bariz örneği FTX çöküşü sırasında onu parlatan bazı medya kuruluşlarıdır. NYT dahil birçok platform bu tutumlarından dolayı eleştirildi.

Cardano kurucusu Hoskinson ile tam tersi cephede bir eleştiri yaptı. The Block isimli kripto haber sitesi tarafından hazırlanan 200+ sayfalık 2022 kripto özeti raporunda Cardano’dan çok az bahsedildiği için Hoskinson küplere bindi. Şimdi en büyük kripto medya kuruluşlarından birini satın alarak medyadaki görünürlüğünü artırmanın yollarını arıyor olabilir. Yatırımcılar özellikle taraf olan medya kuruluşlarına karşı propaganda haber riskinin farkında olmalıdır. Haber sitelerinin bir kısmı borsaların ve diğer kripto para şirketlerinin olsa da bunlar gizlenebiliyor.