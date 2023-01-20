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Bu çeyrekte yani Mart ayına kadar Ripple şirketine açılan kayıtsız menkul kıymet davası sona erecek. En azından Ripple kurucusu bunu söylüyor. Peki fiyat yükselecek mi? XRP Coin kısa vadede kaç dolara yükselebilir? Davanın kazanılma ihtimali ve Ripple’ın karanlık yüzünü ele alalım. İşte detaylar.

XRP Yükselir Mi?

XRP fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,3882 dolarda bulunuyor. Dört saatlik grafikte, Göreceli Güç Endeksi (RSI) alt aralıktan geriledi ancak nötr çizgiye doğru hareket etmek zorunda kaldı. Basın saatine göre RSI değeri 51’di ve ayıların daha fazla kaldıraç elde etmesiyle alım baskısının azalmasının ardından piyasanın neredeyse nötr olduğunu gösteriyordu. OBV de hafifçe düşerek kısa vadede sınırlı bir yükseliş ivmesine işaret etti. Bu nedenle, XRP 0,3867 ve 0,3829 desteklerini kaybederse 0,3780 dolara düşebilir.

Coinglass’a göre, XRP’nin Açık Faizi (OI) düştü. Fiyat düşüşü, XRP’nin vadeli işlem piyasasından daha fazla para aktığı için düşüş trendi momentumunun çok güçlü olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, XRP toparlanmadan önce önümüzdeki birkaç saat içinde düşüş yaşayabilir. Santiment’in verileri aktif adreslerin son 24 saat içinde düştüğünü ve daha az hesabın XRP aldığını gösteriyor. Bu veride son yükseliş ivmesinin zayıflığını vurguluyor. XRP’nin geliştirme faaliyeti de, negatif ağırlıklı duyarlılığın kanıtladığı üzere, yatırımcıların güveninin azalmasıyla birlikte keskin bir şekilde düştü. Dolayısıyla, bu ölçümler önümüzdeki birkaç gün içinde varlık için aşağı yönlü bir görünüm önerdi.

XRP Coin Alınır Mı?

XRP Coin kaç dolara ulaşır? ATH seviyesi 3,84 dolar ve bugün bu fiyatın %89 altında alıcı buluyor. XRP fiyatı ATH seviyesine ulaşmak için kabaca 10 kat değerlenmeli. Yani piyasa değeri 200 milyar dolara ulaşmalı. Ethereum bugün 191 milyar dolar piyasa değerine sahip ve Bitcoin ise sadece 400 milyar dolarda. Kripto paraların kümülatif değeri 3 milyar dolar ve üzerine çıkmadığı sürece mevcut şartlarda bunun imkânsız olduğu görünüyor. Öte yandan XRP fiyatı ATH seviyesine ulaştığında dolaşım arzı bu kadar yüksek de değildi.

Token Unlock verisine göre bu yıl 17 milyar dolarlık daha XRP’nin kilidi açılacak. Yıllardır XRP kilitleri açılıyor ve kurucular servetini katlamaya devam ediyor. Üstelik Ripple şirketinin mali gücünün bir kısmı da buradan geliyor. Peki yıllardır fiyatın ATH seviyesine gelmesini bekleyen yatırımcılar? Onlar pek kimsenin umurunda değil. Bundan dolayı dava sonuçlansa bile XRP fiyatında beklenen astronomik yükselişleri göremeyebiliriz. Nitekim Ripple, XRP ile ayrışmak için elinden geleni yapıyor. Önümüzdeki yıllarda Ripple’ın devletlerle, kurumsallarla yapacağı iş birliklerinin de XRP fiyatına etki etmeme ihtimali bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.