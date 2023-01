Okuma Süresi: 4 Dakika

En büyük kripto para şirketlerinin çoğunu bünyesinde bulunduran DCG, son Genesis iflası konusunda basın açıklaması yayınladı. Kripto para şirketinin bugün erken saatlerde iflas başvurusunda bulunduğunu açıklamıştık. Ardından Genesis, iflas süreciyle alakalı tarihleri açıkladı ve şimdi de DCG önemli bir basın açıklaması yayınladı.

Genesis İflas

İflas eden Genesis aynı zamanda DCG’nin alt şirketiydi ve kripto para yatırımcıları en büyük kripto şirketlerini yöneten DCG’nin bu süreçte kan kaybetmesinden endişeleniyor. Peki Genesis iflası DCG’yi nasıl etkileyecek? Kripto paralar bu gelişmeyle düşecek mi? Tüm bu soruların direkt ve dolaylı cevapları aslında biraz önce yayınlanan basın açıklamasında yer alıyor.

DCG basın açıklamasında şunlar yazıyor;

“Genesis‘in kendi bağımsız yönetim ekibi, hukuk danışmanı ve mali danışmanları vardır ve Genesis Capital’in yeniden yapılandırılmasından sorumlu olan ve Genesis Capital’in 11. bölüme başvurmasını tavsiye eden ve buna karar veren direktörlerden oluşan özel bir komite atamıştır. Ne DCG ne de Genesis yönetim kurulunda yer alanlar da dahil olmak üzere herhangi bir çalışanı iflas başvurusunda bulunma kararına dahil olmamıştır. DCG, Grayscale Investments ve Coindesk Inc. dahil olmak üzere diğer iştirakleri gibi her zamanki gibi faaliyet göstermeye devam edecektir.”

Açıklamaya göre DCG, Grayscale Investments LLC, Foundry Digital LLC, Luno Group Holdings Ltd., CoinDesk Inc. ve TradeBlock Corporation dahil olmak üzere diğer iştirakleri gibi her zamanki gibi faaliyet göstermeye devam edecek. Özellikle, Genesis’in spot ve türev trade hizmeti olan Genesis Global Trading, Inc. de her zamanki gibi faaliyet göstermeye devam edecek.

“Daha önce hissedar mektuplarında açıklandığı üzere, DCG’nin Genesis Capital’e Mayıs 2023’te ödenmesi gereken yaklaşık 526 milyon dolar ve Haziran 2032’de ödenmesi gereken bir senet kapsamında 1,1 milyar dolar borcu bulunmaktadır. DCG, Genesis Capital’e olan yükümlülüklerini yeniden yapılandırma sürecinde ele alma niyetindedir. DCG, tüm taraflar için dostane bir çözüme ulaşmak amacıyla Genesis Capital ve alacaklılarıyla temaslarını sürdürmektedir.”

DCG İflas Açıklayacak Mı?

Kripto para yatırımcılarının merakla beklediği şey bu iflas sürecinin DCG ve Grayscale gibi şirketleri nasıl etkileyeceğiyle ilgiliydi. Şirketten yapılan duyuruda tüm bu sorulara da cevap veriliyor.

Bölüm 11 için başvuruda bulunduğuna göre Genesis Capital’e ne olacak?

“Yalnızca Genesis kredi kuruluşları – Genesis Global Holdco, LLC, Genesis Global Capital, LLC (“GGC”) ve Genesis Asia Pacific Pte. Ltd. (topluca “Genesis Capital”) – 11. bölüm iflas koruması için başvuruda bulunmuştur. Özellikle, Genesis’in spot ve türev ticaret kuruluşu Genesis Global Trading, Inc. her zamanki gibi faaliyet göstermeye devam etmektedir. Başka hiçbir Genesis kuruluşu iflas koruma başvurusunda bulunmamıştır. Bölüm 11, ABD İflas Kanunu’nun mahkeme gözetimindeki kurumsal yeniden yapılandırmaları düzenleyen bir bölümüdür. Genesis Capital yeniden örgütlenmeye, varlıklarını satmaya veya işini başka bir şekilde yeniden yapılandırmaya çalışabilir. Genesis’in bağımsız direktörlerden oluşan özel komitesi, Genesis Capital’in alacaklılarının da görüşlerini alarak bu kararı verecektir. Herhangi bir yeniden yapılandırma nihayetinde iflas mahkemesinin onayına tabi olacaktır.”

Genesis Capital’in 11. bölüm başvurusu DCG için ne anlama geliyor?

“DCG ve diğer iştirakleri her zamanki gibi faaliyet göstermeye devam edecektir. DCG 2015 yılında kurulduğundan bu yana, iştirakleri kendi yönetim ekipleri, finansal ve risk yönetimi protokolleri ve yasal ve uygunluk gözetimi ile bağımsız şirketler olarak faaliyet göstermektedir. Her iştirakin kendi kültürü, operasyonel yapısı ve teşvik mekanizmaları vardır. Her bir iştirakin günlük işlerinin her yönü, ilgili iştirakin liderlik ekibi tarafından yönetilmektedir.”

DCG Genesis’e yardım etmek için ne yaptı?

“2032 yılında vadesi dolacak olan 1,1 milyar dolarlık senet, Three Arrows Capital’in Haziran 2022’de temerrüde düşmesinin ardından DCG’nin Genesis’e yardım etmek için devreye girmesini temsil ediyor. DCG, Genesis’in Three Arrows Capital’den olan ve geri kazanımı son derece belirsiz olan 1,1 milyar dolarlık teminatsız kredi alacağını DCG’nin senedi ile devretmeyi ve takas etmeyi kabul etti. DCG, senet karşılığında herhangi bir nakit, kripto para veya başka bir ödeme şekli almadı. DCG, Genesis’in Three Arrows Capital kredisi üzerindeki zarar riskini hiçbir yükümlülüğü olmadan etkin bir şekilde üstlendi. Buna ek olarak, Three Arrows Capital temerrüde düştükten sonra DCG, Genesis kuruluşlarına yaklaşık 340 milyon dolarlık yeni öz sermaye katkısında bulundu.”

DCG, Genesis Capital’in alacaklılarıyla nasıl ilişki kurdu?

“DCG, tüm taraflar için bir çözüm üzerinde anlaşmaya varmak amacıyla Genesis Capital’in alacaklılarıyla aktif bir şekilde çalışmıştır. Taraflar arasında birden fazla teklif alışverişi yapılmıştır. DCG, tüm taraflar için dostane bir çözüme ulaşmak amacıyla Genesis Capital ve alacaklıları ile temaslarını sürdürmektedir.”

DCG, Genesis Capital’in borçlarını ödemesine yardımcı olacak mı?

“DCG, Genesis Capital’e olan yükümlülüklerini yerine getirme niyetindedir. Gelirlerin Genesis Capital alacaklılarına nasıl dağıtılacağını belirlemek Genesis Capital, alacaklıları ve iflas yetkililerinin kararı olacaktır.”