Altın ve Bitcoin arasında nasıl bir bağlantı var? Kripto paralar bu bağlantıya göre yükselişini sürdürebilir mi?

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Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 21.350 doların üzerinde bulunuyor ve görünüm şimdilik pozitif. ABD hisse senedi piyasaları pozitif açılış yaptığı için Bitcoin ve kriptonun yükselişini destekliyor. Hafta sonuna az bir süre kala dolar endeksi de 102’nin altında bulunuyor. Peki altın grafiği bize Bitcoin için neler söylüyor?

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Wall Street açılışında Bitcoin fiyatı hisse senetlerine paralel olarak yükselmeye başladı. Rallinin temel gücüne ilişkin kuşkulara rağmen, Bitcoin önemli düzeltmelerden kaçınmaya devam etti ve borsa emir defteri analizi 23.000 doların kırılması gerekilen en önemli dirençlerden biri olduğunu vurguluyor. On-chain veri izleme kaynağı Material Indicators, Binance emir defteri kurulumuna ilişkin yorumunun bir bölümünde şunları yazdı;

“BTC likiditesinin 18 bin doların altında ve 23 bin doların üzerinde olmamasını, şu anda bu seviyelere yönelik bir duyarlılık eksikliği olarak görüyorum. Hiçbir şey fiyatın destek veya dirençten geçmesi gibi duyarlılığı değiştiremez, ancak şimdilik işlem aralığı iyi tanımlanmış durumda.”

Kısa vadeli hedefler açısından, popüler trader ve analist Crypto Ed, Bitcoin fiyatının 19.800 dolara doğru bir düzeltme yapabileceğini söyledi.

Bitcoin ve Altın

Bir Twitter tartışmasında analistler, araştırmacı ve veri analisti James V. Straten’in 2022’de birbirlerinin “ayna görüntüsü” olduğunu savunduğu altın ve Bitcoin arasında potansiyel bir yakalama oyununun devam ettiğini gördüler. Federal Rezerv politikasının piyasa üzerindeki etkilerini tartışırken, “Bahse girerim BTC bu açığı yakında kapatır” dedi.

Buna göre altının dip seviyeden başlattığı toparlanma Bitcoin yükselişi için öncü bir sinyal olabilir. Bitcoin eğer altının izini takip edecekse, Straten’in bahsettiği senaryoda daha fazla yükseliş olası görünüyor. Genesis iflası büyük ölçüde fiyatlandı ancak varlık satışlarının mahiyeti henüz net değil. Daha da önemlisi bu yangının DCG ve Grayscale gibi akraba şirketlere sıçrama riski de yatırımcıları tedirgin ediyor. Fakat şimdilik düşen enflasyon, yükselen altın ve hisse senedi piyasaları bize Bitcoin’in daha fazla yükselmesi gerektiğini söylüyor. Hafta sonları genellikle düşük hacimli günlerdir eğer büyük oyuncular mevcut yükselişi başlattıkları sırada yaptıkları gibi milyarlarca dolarlık alım yapacaksa bu hacim düşüklüğü önemli bir fırsat olabilir.