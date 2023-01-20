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Sadece Gerçekler! ABD’li Yatırım Şirketinden Ses Getirecek Bitcoin ve Ethereum Raporu: 2023’te Hazır Olun!

Küresel bir resesyonun gelmekte olduğuna dair uyarılar devam ederken, kripto para piyasası ve hisse senetlerindeki risk devam ediyor.
20:15
20 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Küresel bir resesyonun gelmekte olduğuna dair uyarılar devam ederken, kripto para piyasası ve hisse senetlerindeki risk devam ediyor.

Son 6 Ay: Ethereum, Bitcoin’i Geride Bıraktı!

Ocak ortasında Dünya Bankası, ABD, Avrupa ve Çin’de resesyon riskinin giderek daha fazla arttığı konusunda uyardı. Motley Fool analistlerinden Dominic Basulto’ya göre, bu nedenle, bu yıl kripto paralara yatırım yapmayı düşünen herkes resesyon tehdidini akılda tutmalı. Uzmana göre, bu süreçte  Ethereum’a (ETH yatırım yapılacak kripto paraların başında geliyor. Bitcoin‘in enflasyona karşı korumada etkisiz olduğuna dikkat çeken stratejist, hisse senedi piyasası ile devam eden korelasyonun da risk teşkil ettiğine dikkat çekti.  2022’de, makroekonomik rüzgarlar yoğunlaştıkça Bitcoin de tüm riskli varlıklar gibi düştü. Bitcoin, 2022’de yaklaşık %65 değer kaybetti. Bu devasa düşüş, “Bitcoin dijital altındır” yatırım tezinin yeniden değerlendirilmesine yol açtı. Altın, güvenilir bir değer deposu olduğunu kanıtlarken, Bitcoin adeta eridi.

Ethereum da 2022’de %65’ten fazla düşmüş olsa da, yalnızca yılın son altı ayını hesaba katarsanız hikaye çok farklı. 30 Haziran’dan bu yana Ethereum %45’ten fazla yükselirken, Bitcoin Ocak rallisine rağmen sadece %8 arttı. Yalnızca yıl başından bugüne kadar olan kazançları hesaba katsanız bile, Ethereum hala önde. Analiste göre, Ethereum’un son zamanlarda Bitcoin’i geride bırakmasının  nedeni, muazzam kullanım durumlarından ve  avantajlarından kaynaklanıyor olabilir. Bitcoin yalnızca çevrimiçi ödemeler için kullanılabilse de, Ethereum’un çok daha geniş olası kullanım durumları var. Örneğin, ETH merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamaları için önde gelen blok zinciri haline geldi. Ethereum, NFT’ler söz konusu olduğunda da pazar lideri konumunda. 2015’ten bu yana, yatırımcıların ve işletmelerin Ethereum için ulaştıkları kullanım sayısı patladı. Artık Ethereum üzerine inşa edilmiş metaverse evreni,  blockchain oyunları ve yeni merkeziyetsiz uygulamalar var.

Neden Ethereum?

Dahası, Ethereum dünyanın en büyük şirketlerinin teknoloji ekosistemlerine giderek daha fazla entegre oluyor. Wall Street’teki finans kurumları artık yeni ödeme mekanizmaları için Ethereum’un blockchain teknolojisini kullanıyor. Önde gelen markalar, Ethereum blok zincirinin üzerine inşa edilmiş Web3 çözümlerini benimsiyor. Enterprise Ethereum Alliance’ın şu anda blok zincirini küresel ölçekte gönderileri ve teslimatları takip etmek gibi yaratıcı ama pratik yollarla entegre etmek için aktif olarak çalışan 200’den fazla üye kuruluşu var. Gerçek dünya ile tüm bu entegrasyon, Ethereum’u ekonominin iniş ve çıkışlarına karşı çok daha dayanıklı hale getiriyor

Ethereum‘un lehine olan ek bir faktör, token sahiplerinin staking yoluyla pasif gelir elde etme yeteneğidir. Popüler kripto para borsalarında artık Ethereum’unuzu stake ederek yıllık %4’e yakın bir getiri elde edebilirsiniz. Bu kulağa pek hoş gelmeyebilir, ancak token’ları stake etmek tutmak için ek bir artı sağlar. Buna karşılık, Bitcoin bir çalışma kanıtı kripto para birimi olduğu için staking ödülleri kazanma yeteneği sunmaz.

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