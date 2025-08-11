Strategy Durmuyor: Bitcoin’e Şimdi de 18 Milyon Dolar Gömdü

Michael Saylor’ın kurucusu olduğu Strategy 4–10 Ağustos arasında 155 adet BTC’yi yaklaşık 18 milyon dolar karşılığında, BTC başına ortalama 116 bin 401 dolardan satın aldığını Pazartesi günü SEC’e sunulan 8-K formu ile bildirdi. Bu alımla birlikte 2020’deki ilk alımın beşinci yılında şirketin bakiyesi 628 bin 946 adet BTC’ye ulaştı. Şirketin kontrolündeki coin’ler yaklaşık 76 milyar dolar değerinde. Bitcoin $120,786.28 başına ortalama maliyet 73 bin 288 dolar olurken, toplam maliyet 46.1 milyar dolar. Dahası şirket şu anda 21 milyon adetlik arzın neredeyse yüzde 3’üne kontrol ediyor ve kağıt üzerinde yaklaşık 30 milyar dolar kazanç taşıyor.

Strategy’nin Son Bitcoin Alımının Finansman Detayları

Strategy’nin duyurduğu son Bitcoin alımı şirketin sürekli nitelikteki STRF ve STRC imtiyazlı hisse senedi programlarından sağlanan gelirlerle finanse edildi. Geçen hafta 115 bin 169 STRF satışıyla yaklaşık 13.6 milyon dolar elde edişmişti. 10 Ağustos itibarıyla STRF kapsamında 1.87 milyar dolarlık ek satış yetkisi bulunuyor. Kalan BTC’ler daha önce duyurulan ve tamamlanan STRC’nin halka arzı üzerinden finanse edildi.

STRF dönüştürülemez ve yüzde 10 birikimli temettü taşıyor. STRC ise yıllık yüzde 9’dan başlayan değişken oranlı, birikimli ve aylık ödemeli. Fiyatını 100 dolar nominale yakın tutacak şekilde ayarlanıyor. STRK, STRF ve STRD için sırasıyla 21 milyar dolar, 2.1 milyar dolar ve 4.2 milyar dolarlık ATM programları var ve 2027’ye kadar hisse ve dönüştürülebilir tahvillerle 84 milyar dolar sermaye hedefleyen “42/42” planına ekleniyor. Geçen ay STRC için 4.2 milyar dolarlık yeni ATM de açıklandı.

Strategy geçen hafta A sınıfı adi hisse (MSTR) satışı yapmadı. Bu program altında 17 milyar dolarlık kapasite bulunuyor. Şirket, 2Ç’de mNAV oranı 2,5x’in altındaysa adi hisse ihraç etmemeyi taahhüt etmişti. Mevcut mNAV yaklaşık 1,5x.

10 Milyar Dolar İle Rekor Net Kar Açıklanmıştı

Strategy, 2025 yılı 2’nci çeyrek raporunda 10 milyar dolar ile rekor net kar açıklamıştı. Yaklaşık 14.03 milyar dolarlık faaliyet karı yıllık bazda yüzde 7 bin 106 arttı. Bu artışta kripto paralara gerçeğe uygun değer muhasebesinin uygulanmasıyla oluşan 14 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kazanç etkili oldu.

Analistler, mNAV odaklı ihraç modelini ve sermaye disiplinini olumlu değerlendiriyor. Bitcoin Treasuries’ın sağladığı verilere göre 151 halka açık şirket Strategy’nin izinden giderek çeşitli oranlarda Bitcoin biriktiriyor. MARA, Twenty One, Bitcoin Standard Treasury Company, Riot, Trump Media & Technology Group, Metaplanet, Galaxy Digital, CleanSpark ve Coinbase üst sıralarda ve BTC bakiyeleri sırasıyla 50 bin 639, 43 bin 514, 30 bin 21, 19 bin 239, 18 bin 430, 17 bin 595, 17 bin 102, 12 bin 703 ve 11 bin 776 adette.