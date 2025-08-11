Önümüzdeki 15 Haftada Ripple’dan (XRP) Daha İyi Getiri Sağlayacağı İddia Edilen 4 Coin

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto piyasasını son zamanlarda takip ediyorsanız, Ripple’ın (XRP) eskisi kadar hızlı yükselen bir varlık olmadığını zaten biliyorsunuzdur. Elbette hâlâ blockchain dünyasında tanınan bir isim, ancak hem hype hem de getiriler eski seviyesinde değil. Şu anda XRP yaklaşık 2,99 dolardan işlem görüyor ve analistler, Eylül ayı başına kadar fiyatın yalnızca 3,10 dolar civarına çıkabileceğini öngörüyor. Bu, bir ayda yaklaşık %3’lük bir artış ve önümüzdeki 15 haftada %10 ila %13 arasında bir kazanç anlamına geliyor. İşte tam bu noktada devreye iddialara göre Little Pepe (LILPEPE) başta olmak üzere dört coin giriyor. İddialara göre LILPEPE, 2025’te tam 142 kat kazanç hedefliyor ve kısa vadeli tahminler, lansmana kadar %66,6’lık potansiyel bir getiriye işaret ediyor.

Little Pepe (LILPEPE): Hedefi Olan Meme Coin

Ekibinin iddiasına göre listenin başrolünde Little Pepe var. Bu proje yalnızca Doge’un izinden giden bir meme coin değil. Tamamen meme coin’ler için tasarlanmış, yeni nesil bir Layer 2 blockchain inşa ediyor. Açıklamalara göre sıfır vergiyle işlem, sniper-bot koruması ve gelecekte meme coin projeleri için bir launchpad planı mevcut. Ön satış şu anda 9. aşamada ve token fiyatı 0,0018 dolar. Yazı yazıldığı sırada %94,99 doluluk oranına ulaşmış durumda, yani fiyatın %10 artarak 0,0019 dolara çıkacağı 10. aşamaya geçmek üzere. İlk aşamada fiyat 0,0010 dolardı, yani erken yatırımcılar şimdiden %80 kazanç sağlamış durumda. Ancak ekibinin iddiasına göre asıl önemli nokta: Token’ın lansman fiyatı 0,0030 dolar olarak belirlendi. Şimdi alındığında iddia alara göre, lansmana kadar %66,6 getiri görebilirsiniz. Şu anda toplam 777.000 dolarlık bir çekiliş yapılıyor ve on şanslı kişi 77.000 dolar değerinde LILPEPE token kazanacak. Projenin meşruiyeti konusunda şüphesi olanlar için, LILPEPE’nin artık CoinMarketCap’te listelendiğininin önemli olduğu iddia ediliyor.

Cardano (ADA): Teknik Olarak Kaçırılmayacak Fırsat

Cardano şu anda yaklaşık 0,74 dolardan işlem görüyor. Grafiklerde oluşan klasik “cup-and-handle” formasyonu sayesinde teknik analistler, fiyatın Ağustos sonuna kadar 0,96 dolara yükselebileceğini konuşuyor. Bu, sadece birkaç haftada %27’lik bir kazanç demek. 15 haftalık süreçte ise %40 ila %50 artış potansiyeli bulunuyor.

Stellar (XLM): Sessizce Gerçek Kullanım Alanları Oluşturuyor

Stellar şu sıralar kripto dünyasında en dikkat çekici isimlerden biri olmasa da onu göz ardı etmemek gerek. Yaklaşık 0,39 dolardan işlem gören XLM, özellikle Avrupa’da ödeme çözümleri alanında adım adım ilerliyor. Yeni likidite ortaklıkları eklendi ve benimsenme oranı istikrarlı şekilde artıyor. Tahminler, XLM’nin önümüzdeki üç ayda %20 ila %30 getiri sağlayabileceğini gösteriyor.

Hedera (HBAR): Kurumsal Oyuncu

Hedera da sessiz ama etkili adımlar atıyor. 0,247 dolar seviyesindeki HBAR, kısa süre önce Google Cloud gibi devlerle ortaklık kurdu. Kimlik doğrulama ve sınır ötesi ödeme çözümlerine yönelik çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Analistler, bu ortaklıkların meyve vermesiyle önümüzdeki birkaç ayda %30 ila %40’lık bir yükseliş ihtimaline işaret ediyor.

Akıllı Hamle Ne Olur?

XRP ortadan kaybolmayacak. SEC ile yaşanan hukuki mücadelelerin ardından sağlam bir zemine oturdu ve uzun vadeli portföylerde yeri olabilir. Ancak önümüzdeki 15 haftada yüksek getiri peşinde olanlar için asıl hareket iddialara göre LILPEPE’de. Meme kültüründen beslenen ama gerçek teknolojiye dayalı bu coin, lansmana sadece beş ön satış aşaması kala, ilk fiyatına göre şimdiden %80 değer kazandı. CoinMarketCap’te listelenmiş olması ve şu ana kadar 15,4 milyon doların üzerinde yatırım toplaması da ilgiyi gösteriyor.

Sonuç

Kripto dünyasında sıradaki büyük hareketleri arayanlar için XRP durağan kalabilirken, iddialara göre LILPEPE, Cardano, Stellar ve HBAR önümüzdeki 15 haftada XRP’yi geride bırakmaya hazır. Ancak yalnızca biri, lansman öncesinde %66’dan fazla getiri imkânı sunuyor. Portföyünüzde farklılık yaratmak istiyorsanız, iddialara göre LILPEPE ön satışına Stage 10’a geçmeden göz atmanın tam zamanı olabilir.

