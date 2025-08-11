Kripto Paralarda 401(k) Etkisi: Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin ve Bu 7 Altcoin’den Topladı

CoinShares’ın verilerine göre global kripto para tabanlı yatırım ürünlerine geçen hafta yeniden 572 milyon dolar net giriş oldu. Bu, yaklaşık dört ay sonra ilk kez kaydedilen haftalık çıkışların ardından gelen önemli toparlanma olarak kayıtlara geçti. BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares ve 21Shares gibi varlık yöneticilerinin ürünleri girişlerde öne çıktı. CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, geçen haftanın başında zayıf ABD istihdam verilerine bağlı büyüme endişeleriyle 1 milyar dolar çıkış, haftanın ikinci yarısında ise 401(k) emeklilik planlarında kripto paraya izin verileceği yönündeki hükümet duyurusunun etkisiyle 1.57 milyar dolar giriş olduğunu bildirdi.

Haftalık Fon Akışlarının Bölgesel Dağılımı

CoinShares’in bugün yayımladığı rapora göre geçen haftanın ilk bölümündeki sert çıkışlar devamında yerini güçlü girişlere bıraktı. Butterfill buna gerekçe olarak ABD’de 401(k) planlarına kripto paranın dahil edilmesine yönelik hükümet açıklamasını gösterdi. Buna karşılık, haftanın başında görülen çıkışlarda tetikleyici etken zayıf ABD istihdam verilerinin yarattığı büyüme kaygıları oldu.

Bölgesel dağılımda ABD’den 608 milyon dolar, Kanada’dan 16.5 milyon dolar ve Avustralya’dan 7.9 milyon dolar net giriş oldu. Avrupa ise zayıf kaldı. Almanya, İsveç ve İsviçre’den toplam 54.3 milyon dolar net çıkış oldu. Böylece yön küresel ölçekte pozitife dönerken, kıta Avrupası temkinli kalmaya devam etti.

Ethereum Öne Çıkarken, Bitcoin Toparlandı

Ethereum $4,212.94 tabanlı yatırım ürünleri, ETH coin’in sekiz ay sonra ilk kez 4 bin dolar eşiğini aşmasının da etkisiyle 268 milyon dolar net girişle piyasaya liderlik etti ve üst üste 13’ncü haftada giriş gördü. Yılın başından bu yana girişler 8.2 milyar dolar ile rekor seviyeye çıkarken, yönetilen varlıklar 32.6 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu kalemde aslan payını ABD’deki spot Ethereum ETF’leri aldı. Söz konusu yatırım ürünleri 326.6 milyon dolar giriş gördü ve diğer ülkelerdeki çıkışlarla dengelendi.

Bitcoin tarafında iki haftalık net çıkış serisi sona erdi ve yatırım ürünlerine 260 milyon dolar giriş oldu. Short‑Bitcoin ürünlerinden ise 4 milyon dolar çıktı. ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri bu toplamın 253.2 milyon dolarını oluşturdu. Altcoin cephesinde Solana 21.8 milyon, XRP 18.4 milyon, Near 10.1 milyon, Litecoin $127.54 100 bin dolar, Cardano $0.796008 1.5 milyon dolar, Chainlink $21.46 700 bin dolar ve Stellar $0.448282‘a 600 bin dolar giriş oldu. Sui tabanlı yatırım ürünlerinden ise 3 milyon dolarlık çıkış oldu.