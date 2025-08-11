Her Söylediği Çıkan İsim Altcoin Alımlarına Hız Verdi: Şimdi de Bu 4 Coin’e Milyonları Yatırdı

BitMEX’in kurucu ortağı ve Maelstrom fonunun CIO’su Arthur Hayes, piyasadaki olumlu hava sürerken altcoin alımlarını hızlandırdı. Arkham’ın verilerine göre Hayes, son 24 saatte Binance, Kraken, Wintermute ve tezgahüstü işlemleri andıran bilinmeyen bir adrese toplam yaklaşık 16.5 milyon USDC gönderdi. Şimdiye kadar bin 750 adet Ethereum $4,212.94‘u (ETH) 7.43 milyon dolar karşılığında ve 184 bin 610 adet Pendle’ı 1.02 milyon dolar karşılığında aldı. Ayrıca Lido DAO (LDO) için 556 bin 570 dolar ve Ether.fi (ETHFI) için 526 bin 600 dolar harcadı.

Hayes Altcoin Toplamaya Devam Ediyor

Hayes’in gerçekleştirdiği transferlerin adres tarafı çeşitlenmiş durumda. Borsalar ve kurumsal likidite sağlayıcıları aynı tabloda yer alıyor. Arkham’a yansıyan işlemlerde Hayes’in Binance ve Kraken’e yönelen güçlü USDC çıkışları dikkat çekiyor. Wintermute’a yapılan transferler ve bilinmeyen adrese giden fonlar kurumsal derinliğe erişim arayışını işaret ediyor. Alımların kapsamı tek bir varlıkla sınırlı değil. Ethereum’dan Pendle’a, Lido DAO’dan Ether.fi’ye kadar farklı temalı altcoin’ler sepette yer yer alıyor.

Wintermute, algoritmik ticarette öne çıkan oyunculardan biri olarak kayda geçerken, Hayes’in bu kurumdan 10 adet ENA coin alması dikkatleri altcoin’de olması işlemlerine çevirtti. Buna ek olarak Hayes’in 3.4 milyon USDC girişinin olduğu görülüyor. Bu taze likidite yeni alımlar için cephane anlamına geliyo. Yine de veriler şimdilik açığa kavuşan işlemlerle sınırlı.

Piyasa Göstergeleri Pozitif

Hayes, geçen ay Bitcoin $120,786.28’in 110 bin dolar eşiğini aşmasıyla aşırı iyimser bir altcoin sezonu öngörüsünde bulunmuştu. En büyük kripto para 14 Temmuz’da 123 bin dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 10 Ağustos’ta piyasa yukarı ivme kazandı ve merkeziyetsiz finansın toplam kilitli değeri Nisan 2021 seviyelerine dönerek 150 milyar doları aştı. Aynı dilimde kripto para piyasasının toplam değeri 4.06 trilyon dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasadaki duyarlılık yeniden “açgözlülük” bölgesine taşındı. Likiditenin arttığı ortamda altcoin‘ler için oynaklık beklentisi büyüyor. Hayes’in alımları hem zamanlama hem varlık çeşitliliği bakımından bu tabloyla uyumlu ilerliyor.