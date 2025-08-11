ALTCOIN

Her Söylediği Çıkan İsim Altcoin Alımlarına Hız Verdi: Şimdi de Bu 4 Coin’e Milyonları Yatırdı

Özet

  • Arthur Hayes, son 24 saatte yaklaşık 16.5 milyon USDC’yi farklı platformlara göndererek çeşitli altcoin'lere yatırdı.
  • Kripto para dünyasının ünlü ismi şimdiye kadar Ethereum, Pendle, Lido DAO ve Ether.fi alımı yaptı.
  • Piyasa, DeFi TVL’nin 150 milyar doları aşması ve toplam değerin 4.06 trilyon dolara ulaşmasıyla güçlü bir görüntü sunuyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

BitMEX’in kurucu ortağı ve Maelstrom fonunun CIO’su Arthur Hayes, piyasadaki olumlu hava sürerken altcoin alımlarını hızlandırdı. Arkham’ın verilerine göre Hayes, son 24 saatte Binance, Kraken, Wintermute ve tezgahüstü işlemleri andıran bilinmeyen bir adrese toplam yaklaşık 16.5 milyon USDC gönderdi. Şimdiye kadar bin 750 adet Ethereum $4,212.94‘u (ETH) 7.43 milyon dolar karşılığında ve 184 bin 610 adet Pendle’ı 1.02 milyon dolar karşılığında aldı. Ayrıca Lido DAO (LDO) için 556 bin 570 dolar ve Ether.fi (ETHFI) için 526 bin 600 dolar harcadı.

Alt Başlıklar
Hayes Altcoin Toplamaya Devam EdiyorPiyasa Göstergeleri Pozitif

Hayes Altcoin Toplamaya Devam Ediyor

Hayes’in gerçekleştirdiği transferlerin adres tarafı çeşitlenmiş durumda. Borsalar ve kurumsal likidite sağlayıcıları aynı tabloda yer alıyor. Arkham’a yansıyan işlemlerde Hayes’in Binance ve Kraken’e yönelen güçlü USDC çıkışları dikkat çekiyor. Wintermute’a yapılan transferler ve bilinmeyen adrese giden fonlar kurumsal derinliğe erişim arayışını işaret ediyor. Alımların kapsamı tek bir varlıkla sınırlı değil. Ethereum’dan Pendle’a, Lido DAO’dan Ether.fi’ye kadar farklı temalı altcoin’ler sepette yer yer alıyor.

Arthur Hayes’in Kripto Para Portföyü

Wintermute, algoritmik ticarette öne çıkan oyunculardan biri olarak kayda geçerken, Hayes’in bu kurumdan 10 adet ENA coin alması dikkatleri altcoin’de olması işlemlerine çevirtti. Buna ek olarak Hayes’in 3.4 milyon USDC girişinin olduğu görülüyor. Bu taze likidite yeni alımlar için cephane anlamına geliyo. Yine de veriler şimdilik açığa kavuşan işlemlerle sınırlı.

Piyasa Göstergeleri Pozitif

Hayes, geçen ay Bitcoin $120,786.28’in 110 bin dolar eşiğini aşmasıyla aşırı iyimser bir altcoin sezonu öngörüsünde bulunmuştu. En büyük kripto para 14 Temmuz’da 123 bin dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 10 Ağustos’ta piyasa yukarı ivme kazandı ve merkeziyetsiz finansın toplam kilitli değeri Nisan 2021 seviyelerine dönerek 150 milyar doları aştı. Aynı dilimde kripto para piyasasının toplam değeri 4.06 trilyon dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasadaki duyarlılık yeniden “açgözlülük” bölgesine taşındı. Likiditenin arttığı ortamda altcoin‘ler için oynaklık beklentisi büyüyor. Hayes’in alımları hem zamanlama hem varlık çeşitliliği bakımından bu tabloyla uyumlu ilerliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Cardano, Grayscale Sıralamasında Üçüncülüğe Yükseldi: ETF Kararı Bekleniyor

Shiba Inu Yatırımcısını Umutlandıran Sıkışma: 0,000015 Dolar Yolu Açılır mı?

Yatırımcılar Altcoin Devine Koşuyor: Yüzde 82 Artışla Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

SEC’in Ripple ve XRP’yi Hedef Alan Davayı Kapatması Sonrası 2 İsimden Net Çerçeve Mesajı

Ethereum’da Tarihi Gün: İlk Kez 1 Milyar Dolar Geldi

XRP ETF’leri Ethereum ETF’lerini Geride Bırakabilir mi? Dikkat Çeken İddia

Gensler’ı Kahreden Ripple (XRP) Müjdesi, SEC Muafiyeti Geldi!

Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
Bir Önceki Yazı XRP 3,30 Dolar Eşiğine Dayandı: Bugünkü Kapanış Belirleyici Olacak
Bir Sonraki Yazı Kripto Paralarda 401(k) Etkisi: Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin ve Bu 7 Altcoin’den Topladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Cardano, Grayscale Sıralamasında Üçüncülüğe Yükseldi: ETF Kararı Bekleniyor
ALTCOIN Kripto Para
Upbit’in CYBER Token’i Listelemesi Fiyatta Güçlü Yükselişi Getirdi
Kripto Para
Shiba Inu Yatırımcısını Umutlandıran Sıkışma: 0,000015 Dolar Yolu Açılır mı?
SHIBA INU (SHIB)
Yatırımcılar Altcoin Devine Koşuyor: Yüzde 82 Artışla Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı
Ethereum (ETH)
Lost your password?