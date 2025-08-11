RIPPLE (XRP)

XRP 3,30 Dolar Eşiğine Dayandı: Bugünkü Kapanış Belirleyici Olacak

Özet

  • XRP, bugün 3,30 dolar eşiğine yaklaşarak üç haftalık alçalan trend çizgisini test etmeye başladı.
  • Günlük kapanışın 3,30 dolar üzerinde olması yükselişin 3,50 ve 3,70 dolar hedeflerine yönelebileceğini gösteriyor.
  • Hacim zayıf kalırsa fiyat kırılımı yanıltıcı olabilir ve bir düşüş senaryosunda 3,07 ve 2,81 dolar seviyeleri destek konumunda.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

XRP fiyatı bugün 3,28 dolara yükselerek Temmuz sonundaki 3,50 dolar zirvesinden beri toparlanmayı sınırlayan alçalan trend çizgisine temas etti. CryptoAppsy verilerine göre 3,30 dolar eşiğine yaklaşan fiyat yaklaşık üç haftadır etkili olan teknik bariyerin hemen altında. Günlük kapanışın 3,30 doların üzerinde olması yeni bir yükselişin bacağını oluşturabilir. Bununla birlikte son işlem seanslarında işlem hacminin düşmesi iyimserliği törpülüyor.

Alt Başlıklar
XRP’de Fiyat Görünümü: Öne Çıkan EşiklerHareketli Ortalamalar ve Risk Senaryosu

XRP’de Fiyat Görünümü: Öne Çıkan Eşikler

XRP, 3,50 dolar seviyesindeki tepe sonrası kısa vadeli bir düzeltmeye girerken, ders kitaplarında yer alacak nitelikte alçalan bir trend çizgisi oluşturdu. 3,00 dolardaki destek bölgesinden gelen hızlı tepkiyle fiyat yeniden aynı çizgiyi zorlamaya başladı. Hareket gün içi ivmenin güçlendiğini gösterse de karar noktası halen trend çizgisinde.

XRP Fiyat Grafiği

Günlük mum kapanışının 3,30 doların üzerinde olması teknik olarak yeni bir yükseliş ayağını işaret edebilir. Bu senaryoda ilk izlenecek hedefler 3,50 ve 3,70 dolar olarak öne çıkıyor. Ancak teyit için yalnızca mum kapanışı yeterli değil. Fiyattaki yükselişe eşlik eden güç unsuru olarak hacim de gerekiyor.

Son işlem seanslarında fiyat yukarı giderken işlem hacminin aşağı yönlü seyretmesi takip eden alımların gücü hakkında soru işareti yarattı. Hacim desteği zayıf olması kırılmaların kalıcılığını sınırlı kılabilir. Bu nedenle kapanış seviyesi kadar eşlik eden hacmin de dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Teknik analizde güçlü hacimle desteklenmeyen kırılmalar zaman zaman yanıltıcı sinyaller üretebilir. Bu risk, özellikle trend çizgisi çevresinde artar. XRP coin’in fiyatının 3,30 dolar üzerine çıkması halinde dahi hacim teyidi ve sonraki günlerdeki fiyat davranışı mercek altına alınmalı.

Hareketli Ortalamalar ve Risk Senaryosu

Buna karşılık hareketli ortalamalar (EMA’lar) yapısal desteği koruyor. 20 günlük EMA 3,07, 50 günlük EMA ise 2,81 dolarda bulunuyor. Özellikle 50 günlük EMA yükseliş tarafı için daha güçlü bir güven alanı sunuyor. Bu seviyelerin üzerinde kaldıkça ana eğilim olumlu görünümünü sürdürüyor.

Kısa vadede XRP coin için en kritik eşik 3,30 dolar ve bu eşiğin üzerinde olası kırılım sonrası gelebilecek geri çekilmenin niteliği. Eşik aşılır ve üzerinde kalınırsa yükseliş argümanı güçlenir. Aksi halde fiyatın 3,07’ye, hatta 2,81 dolar bölgesine doğru bir düzeltme denemesi gündeme gelebilir. Trend çizgisinin kırılıp kırılmaması alıcıların piyasaya ne ölçüde kararlılıkla girdiğini belirginleştirecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Ömer Ergin
Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
