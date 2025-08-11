Altcoin Devindeki Yükseliş Yatırımcıyı Harekete Geçirdi: 6200 Doları 86 Milyon Dolara Dönüşen Yatırımcı Satış Yaptı

Altcoin kralı Ethereum $4,212.94’un ilk arz satışına (ICO) katılan bir yatırımcı Pazartesi sabahı erken saatlerde 2 bin 300 adet ETH satarak yaklaşık 9.9 milyon dolar kazanç elde etti. Blockchain içi analiz sağlayıcısı Lookonchain’e göre yatırımcının kontrolündeki “0x845…a210c” adresi coin’leri Kraken borsasına gönderdi. Transfer sonrası cüzdanda bin 623 adet ETH kaldı. Söz konusu yatırımcı ICO döneminde 6 bin 200 dolar karşılığında 20 bin adet ETH almıştı. 20 bin adet ETH bugün yaklaşık 86 milyon dolar değerinde. Altcoin‘in fiyatının son 24 saatte yüzde 2’ye varan yükselişle 4 bin 300 doların üzerine çıkarak Aralık 2021’den bu yana en yüksek seviyeleri test etti.

ICO Katılımcısının 2 Bin 300 Adet ETH Satışının Detayları

Lookonchain’in paylaştığı Blockchain içi verilere göre adres Pazartesi sabahı 2 bin 300 adet ETH’yi Kraken’e transfer etti. İşlemin değeri 9.9 milyon dolara karşılık geliyor. Transfer sonrası adreste bin 623 adet ETH kaldı.

Adres daha önce de benzer satışlar yapmasıyla gündeme gelmişti. Kayda geçen verilere göre adres Kasım 2023’ün sonunda 3 bin adet ETH, Şubat 2024’te bin adet ETH ve Aralık 2024’te 250 adet ETH sattı. Son transferle birlikte adresin geçmişi periyodik ve nispeten sınırlı miktarlarda satış işlemlerinin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Ethereum’un ICO’su: O Dönem Neler Oldu?

Ethereum’un ICO’su 22 Temmuz–2 Eylül 2014 tarihlerinde yapıldı ve ortalama 0,31 dolar fiyatla 60 milyon adetin üzerinde ETH satılarak yaklaşık 18.3 milyon dolar (31 bin 531 adet BTC) toplandı. Satışın ilk aşamasında 1 adet BTC karşılığında 2 bin adet ETH verilirken, daha sonra bu oran bin 337 adet ETH’ye düşürüldü. Ağ, Temmuz 2015’te 72 milyon adet ETH’lik başlangıç arzıyla çalışmaya başladı. Bu arzın yüzde 83’ü ICO yatırımcılarına ayrıldı.

Bugünkü fiyat seviyeleriyle erken dönem yatırımcıları için kazanç 12 bin katın üzerinde. Lookonchain’in izlediği söz konusu adres de 20 bin adet ETH’yi 6 bin 200 dolara almış, kalan bakiyenin güncel değeri yaklaşık 86 milyon dolara ulaşmış durumda. Fiyat tarafında ETH, CryptoAppsy verilerine göre haberin hazırlandığı sırada 4 bin 300 doların hemen altında, 4 bin 288 dolardan işlem görüyor.