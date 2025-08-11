BINANCE

Binance’den 12 Ağustos Duyurusu: Saat 11.00’da 3 Yeni Parite Kullanıma Sunulacak

Özet

  • Binance, 12 Ağustos 2025 tarihinde TSİ 11.00 itibarıyla Binance Spot’ta ILV/USDC, MAGIC/USDC ve USDC/BRL paritelerini işlemlere açacak.
  • Aynı anda bu üç parite için Trading Bots ve Spot Algo Orders, Spot Grid ve Spot DCA için ise PROVE/USDC paritesi etkin hale gelecek.
  • Duyuru 11 Ağustos 2025’te Binance ekibi tarafından paylaşıldı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Önde gelen global kripto para borsası Binance, kullanıcılarına sunduğu işlem seçeneklerini genişletmek ve deneyimi geliştirmek amacıyla 12 Ağustos 2025 tarihinde TSİ 11.00’da Binance Spot’ta yeni pariteleri alım-satıma açacağını duyurdu. ILV/USDC, MAGIC/USDC ve USDC/BRL pariteleri belirtilen saatte işleme açılacak. Aynı anda Trading Bots hizmetleri de etkinleştirilecek. Spot Algo Orders ilave olarak bu üç pariteyi kapsarken Spot Grid ve Spot DCA, PROVE/USDC paritesinde devreye alınacak.

Alt Başlıklar
Binance’in Duyurduğu Yeni Spot İşlem PariteleriTrading Bots Kapsamındaki Yeni Pariteler

Binance’in Duyurduğu Yeni Spot İşlem Pariteleri

Binance, “işlem seçeneklerini genişletme ve kullanıcı deneyimini geliştirme” hedefiyle 12 Ağustos 2025 tarihinde TSİ 11.00’da Spot Piyasa‘da üç yeni pariteyi işlemlere açacak. Borsa, söz konusu işlem paritelerini ILV/USDC, MAGIC/USDC ve USDC/BRL olarak sıraladı. Kullanıcılar belirtilen tarih ve saatten itibaren belirtilen işlem paritelerinde emir girişi yapmaya başlayabilecek.

Binance Yeni İşlem Pariteleri Duyurusu

Paritelerin üçü de bir stablecoin olan USD Coin‘e kısaca USDC’ye kote. Bu da fiyat istikrarı arayan kullanıcılara önemli bir kapının aralandığı anlamına geliyor.

Trading Bots Kapsamındaki Yeni Pariteler

Binance, aynı tarih ve saatte Trading Bots hizmetlerini ilgili pariteler için devreye alacak. Bu doğrultuda Spot Algo Orders‘ta ILV/USDC, MAGIC/USDC ve USDC/BRL pariteleri kullanılabilir hale gelecek. Bu sayede söz konusu üç paritede otomatik emir yerleştirme destekli işlem seçeneği kullanılabilir olacak.

Ayrıca Spot Grid ve Spot DCA‘da PROVE/USDC paritesi kullanılabilir olacak. Böylece kullanıcılar, PROVE/USDC işlem paritesinde 12 Ağustos 2025 tarihinde TSİ 11.00 itibarıyla Grid ve DCA tabanlı bot seçeneklerine erişebilecek. Tüm hizmetlerin başlangıç noktası tek bir saate sabitlenmiş durumda.

By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
