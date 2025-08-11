Binance’den 12 Ağustos Duyurusu: Saat 11.00’da 3 Yeni Parite Kullanıma Sunulacak

Önde gelen global kripto para borsası Binance, kullanıcılarına sunduğu işlem seçeneklerini genişletmek ve deneyimi geliştirmek amacıyla 12 Ağustos 2025 tarihinde TSİ 11.00’da Binance Spot’ta yeni pariteleri alım-satıma açacağını duyurdu. ILV/USDC, MAGIC/USDC ve USDC/BRL pariteleri belirtilen saatte işleme açılacak. Aynı anda Trading Bots hizmetleri de etkinleştirilecek. Spot Algo Orders ilave olarak bu üç pariteyi kapsarken Spot Grid ve Spot DCA, PROVE/USDC paritesinde devreye alınacak.

Binance’in Duyurduğu Yeni Spot İşlem Pariteleri

Binance, “işlem seçeneklerini genişletme ve kullanıcı deneyimini geliştirme” hedefiyle 12 Ağustos 2025 tarihinde TSİ 11.00’da Spot Piyasa‘da üç yeni pariteyi işlemlere açacak. Borsa, söz konusu işlem paritelerini ILV/USDC, MAGIC/USDC ve USDC/BRL olarak sıraladı. Kullanıcılar belirtilen tarih ve saatten itibaren belirtilen işlem paritelerinde emir girişi yapmaya başlayabilecek.

Paritelerin üçü de bir stablecoin olan USD Coin‘e kısaca USDC’ye kote. Bu da fiyat istikrarı arayan kullanıcılara önemli bir kapının aralandığı anlamına geliyor.

Trading Bots Kapsamındaki Yeni Pariteler

Binance, aynı tarih ve saatte Trading Bots hizmetlerini ilgili pariteler için devreye alacak. Bu doğrultuda Spot Algo Orders‘ta ILV/USDC, MAGIC/USDC ve USDC/BRL pariteleri kullanılabilir hale gelecek. Bu sayede söz konusu üç paritede otomatik emir yerleştirme destekli işlem seçeneği kullanılabilir olacak.

Ayrıca Spot Grid ve Spot DCA‘da PROVE/USDC paritesi kullanılabilir olacak. Böylece kullanıcılar, PROVE/USDC işlem paritesinde 12 Ağustos 2025 tarihinde TSİ 11.00 itibarıyla Grid ve DCA tabanlı bot seçeneklerine erişebilecek. Tüm hizmetlerin başlangıç noktası tek bir saate sabitlenmiş durumda.