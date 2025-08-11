Ethereum (ETH)

Ethereum’da Neler Oluyor? 5 Milyar Dolarlık Plan Duyurusu Fonlamayı Uçurdu, 4.600 Doları Radara Soktu

Özet

  • FG Nexus, SEC’e sunduğu 5 milyar dolarlık kayıtta Ethereum hazine stratejisini finanse etmeyi ve toplam arzın yüzde 10’una ulaşmayı planladığını bildirdi.
  • ETH, 10 Ağustos’ta 4 bin 330 dolar üzerini test ederken fonlama oranı 3 günde yüzde 320 arttı.
  • Teknik tabloda 4 bin 600 dolar hedef, 3 bin 950 ve 3 bin 765 dolar kritik destekler olarak öne çıkıyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

En büyük altcoin Ethereum (ETH) $4,212.94, 10 Ağustos Cumartesi günü 4 bin 330 doların üzerine çıkarak 2021 sonundaki boğa döngüsünden bu yana ilk kez bu seviyeyi yeniden test etti. Yükselişte kurumsal hazine yarışı faktörü öne çıkıyor. Son olarak Nasdaq koteli Fundamental Global (yakında FG Nexus olacak), 8 Ağustos’ta SEC’e 5 milyar dolarlık bir “shelf registration” dosyalayarak Ethereum hazine stratejisini finanse etmeyi planladığını açıkladı. Şirket toplam ETH arzının yüzde 10’una karşılık gelen büyüklükte bir birikim hedefliyor.

Alt Başlıklar
FG Nexus’un 5 Milyar Dolarlık Ethereum PlanıETH Fiyatı, Fonlama ve Teknik Görünüm

FG Nexus’un 5 Milyar Dolarlık Ethereum Planı

Yapılan resmi duyuruya göre FG Nexus, Ethereum’u kurumsal hazine varlığı olarak konumlandırmak için kapsamlı bir menkul kıymet tavanı oluşturdu. Kayıtta yer alan “at-the-market” (ATM) izahnamesi 4 milyar dolara kadar doğrudan halka açık hisse satışına yetki veriyor. Bu esnek yapı piyasa koşulları uygun olduğunda kademeli fon temini ve ETH alımı yapılabilmesini sağlıyor. Kalan 1 milyar dolarlık kapasite ise imtiyazlı hisse, borçlanma veya diğer menkul kıymetler üzerinden değerlendirilebilecek.

Şirketin nihai hedefi ETH’nin toplam arzının yüzde 10’una ulaşmak. Bu ölçek FG Nexus’u dünyadaki en büyük kurumsal Ethereum yatırımcılarından biri konumuna taşıyacak. Metinde örneklenen karşılaştırmalara göre BitMine’in 3.5 milyar dolarlık ve SharpLink’in 2.2 milyar dolarlık ETH pozisyonları planlanan büyüklüğün referans çerçevesini oluşturuyor. Kayıt büyüklüğü kripto para hazine programları arasında kayda değer bir yer tutuyor.

ETH Fiyatı, Fonlama ve Teknik Görünüm

ETH’nin fiyatı tarafında 4 bin 300 dolar üzerindeki kırılım son haftalardaki kurumsal hazine anlatısıyla örtüşüyor. Coinglass verileri vadeli piyasalarda fonlama oranlarının 7 Ağustos’taki yüzde 0,0024 seviyesinden yazım sırasında yüzde 0,012’ye yükselişle üç günde yüzde 320 arttığını gösteriyor. Fonlama, kaldıraçlı long ve short pozisyonlar arasında ödenen dönemsel ücreti ifade eder. Orandaki artış kısa vadeli long pozisyonların daha yüksek maliyeti göze alarak yükseliş beklentisini sürdürdüğüne işaret ediyor.

CoinGlass – Ethereum Fonlama Oranı

Ethereum’da teknik görünüm de güçlü. Günlük grafikte 4 bin 330 dolar üzerindeki olacak kapanış ve fiyatın üst Bollinger Bandı üzerinde tutunması trend ivmesini destekliyor. Orta bant olan 20 günlük ortalama yaklaşık 3 bin 765 dolar çevresinde izleniyor. MACD’de genişleyen pozitif histogram yükselişin korunduğunu gösteriyor. Kısa vadede alıcıların hedefi 4 bin 600 dolar kırılımı olurken, 3 bin 950 dolar en yakın destek seviyesi konumunda. Bu eşiğin altında 20 günlük ortalamaya karşılık gelen 3 bin 765 dolar öne çıkan ikinci savunma seviyesi.

Haberin hazırlandığı sırada Ethereum, CryptoAppsy‘in verilerine göre son 24 saatte yüzde 1,77 yükselişle 4 bin 296 dolardan işlem görüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Ömer Ergin
