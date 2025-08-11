BINANCE COIN (BNB)

Nasdaq’ta Listelenen BNC, Binance’in Altcoin’i BNB’ye 160 Milyon Dolar Yatırdı

Özet

  • BNC, 200 bin adet BNB alımıyla kurumsal ölçekte en büyük BNB hazinesine yükseldi.
  • Alımın finansmanı 10x Capital ve YZi Labs liderliğindeki 500 milyon dolarlık özel yerleştirmeden geldi.
  • BNB ekosistemi büyürken BNC, ABD’de dolaylı erişimle altcoin'de kurumsal katılımı güçlendirmeyi hedefliyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Nasdaq’ta işlem gören CEA Industries (BNC), 200 bin adet Binance Coin $800.39’i (BNB) yaklaşık 160 milyon dolar karşılığında alarak dünyanın en büyük kurumsal BNB hazinesi konumuna yükseldi. Satın alım şirketin geçen hafta açıkladığı BNB Hazinesi planındaki 500 milyon dolarlık ilk dilim olarak gerçekleşti. 10x Capital ile eski Binance CEO’su ve kurucusu Changpeng Zhao destekli YZi Labs’ın liderlik ettiği yapı toplam alımı 1.25 milyar dolara yükseltebilecek.

Alt Başlıklar
200 Bin Adet BNB’lik İlk Alım GerçekleştiBNB Ekosisteminde Büyüme Göstergeleri

200 Bin Adet BNB’lik İlk Alım Gerçekleşti

BNC, VAPE’den BNC’ye geçen yeni koduyla BNB coin varlıklarını stratejik bir rezerv olarak konumluyor ve kendisini BNB hazinesi şirketi olarak tanımlıyor. 200 bin adet BNB’lik alım 10x Capital ile YZi Labs’ın öncülük ettiği 500 milyon dolarlık özel yerleştirme ile finanse edildi. BNC plan duyurusunun ardından yönetim tarafında önemli değişiklikler açıkladı ve BNB birikimini sürdürme niyetini yineledi.

Şirket, ilk tahsis tamamen kullanıldıktan sonra ek alımlar için varant yapısı üzerinden 750 milyon dolara kadar kaynağa erişebilir. Böylece BNC, ABD ve küresel yatırımcılara coin’i doğrudan tutmadan BNB’ye dolaylı erişim sunmayı hedefliyor. Satın alım duyurusunda “BNC için BNB yalnızca bir stratejik rezerv değil, sektörün en güçlü ekosistemlerinden biriyle uyumlu bir büyüme fırsatı” ifadesine yer verildi.

Hisse, 50 dolar üzerindeki zirveden sonra sert geri çekildi. 16,10 dolar desteğinden tepki alan BNC, Cuma kapanışında 17,1 doların üzerinde işlem gördü.

BNB Ekosisteminde Büyüme Göstergeleri

BNB Chain’in ana ağ varlığı olarak hareket eden BNB coin, kullanıcı ve geliştirici tabanında büyüme trendi içinde. Temmuz 2025 itibarıyla 250 milyon adet BNB Coin kullanıcısı bulunuyor. Günlük ortalama işlem hacmi ise 9,3 milyar dolar. Şirket, bu ölçeğe rağmen BNB’nin ABD piyasasında yeterince temsil edilmediğine inanıyor. BNC, kurumsal katılımı artırarak ekosisteme destek vermeyi amaçlıyor. Plan, şirketin BNB rezervini büyütmesiyle birlikte ABD’de dolaylı erişim talebini karşılamayı hedefliyor.

Ağ, 12.3 milyar dolarlık kilitli toplam değerle (TVL) üçüncü sırada yer alıyor. Fiyat cephesinde BNB, CryptoAppsy‘in sunduğu verilere göre aylık bazda yüzde 20 yükselişle 822 dolar civarında işlem görüyor. Analistler yeni zirve arayışıyla bin dolar eşiğine yönelik olası bir yükselişten söz ederek beklentileri diri tutuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: BNB Coin 1000 Dolara Koşuıyor, Borsa Müjdesi Geldi

BNB Coin Rekor Tazeledi, Eski Binance CEO’su Zhao’nun Serveti Yeniden Tartışma Konusu Oldu

Changpeng Zhao’nun YZi Labs’ı ve 10X Capital’den Kurumsal BNB Atağı: Altcoin Yükselişe Geçti

Binance’in Altcoin’ini Gözüne Kestirmişti: 1 Milyar Dolarlık Yatırım Planı Doğrultusunda İlk Alım Geldi

BNB Chain’e Maxwell Dopingi: Performans Artışına Gidildi

BNB Coin İçin Önemli Sinyaller ve 28 Haziran Yükseliş Tahmini

BNB Coin İçin 30 Haziran Büyük Gün

Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
Bir Önceki Yazı Bitcoin 122.000, Ethereum 4.300 Doların Üzerinde: Kripto Paralar Neden Yükseliyor?
Bir Sonraki Yazı Ethereum’da Neler Oluyor? 5 Milyar Dolarlık Plan Duyurusu Fonlamayı Uçurdu, 4.600 Doları Radara Soktu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Cardano, Grayscale Sıralamasında Üçüncülüğe Yükseldi: ETF Kararı Bekleniyor
ALTCOIN Kripto Para
Upbit’in CYBER Token’i Listelemesi Fiyatta Güçlü Yükselişi Getirdi
Kripto Para
Shiba Inu Yatırımcısını Umutlandıran Sıkışma: 0,000015 Dolar Yolu Açılır mı?
SHIBA INU (SHIB)
Yatırımcılar Altcoin Devine Koşuyor: Yüzde 82 Artışla Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı
Ethereum (ETH)
Lost your password?