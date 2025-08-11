Nasdaq’ta Listelenen BNC, Binance’in Altcoin’i BNB’ye 160 Milyon Dolar Yatırdı

Nasdaq’ta işlem gören CEA Industries (BNC), 200 bin adet Binance Coin $800.39’i (BNB) yaklaşık 160 milyon dolar karşılığında alarak dünyanın en büyük kurumsal BNB hazinesi konumuna yükseldi. Satın alım şirketin geçen hafta açıkladığı BNB Hazinesi planındaki 500 milyon dolarlık ilk dilim olarak gerçekleşti. 10x Capital ile eski Binance CEO’su ve kurucusu Changpeng Zhao destekli YZi Labs’ın liderlik ettiği yapı toplam alımı 1.25 milyar dolara yükseltebilecek.

200 Bin Adet BNB’lik İlk Alım Gerçekleşti

BNC, VAPE’den BNC’ye geçen yeni koduyla BNB coin varlıklarını stratejik bir rezerv olarak konumluyor ve kendisini BNB hazinesi şirketi olarak tanımlıyor. 200 bin adet BNB’lik alım 10x Capital ile YZi Labs’ın öncülük ettiği 500 milyon dolarlık özel yerleştirme ile finanse edildi. BNC plan duyurusunun ardından yönetim tarafında önemli değişiklikler açıkladı ve BNB birikimini sürdürme niyetini yineledi.

Şirket, ilk tahsis tamamen kullanıldıktan sonra ek alımlar için varant yapısı üzerinden 750 milyon dolara kadar kaynağa erişebilir. Böylece BNC, ABD ve küresel yatırımcılara coin’i doğrudan tutmadan BNB’ye dolaylı erişim sunmayı hedefliyor. Satın alım duyurusunda “BNC için BNB yalnızca bir stratejik rezerv değil, sektörün en güçlü ekosistemlerinden biriyle uyumlu bir büyüme fırsatı” ifadesine yer verildi.

Hisse, 50 dolar üzerindeki zirveden sonra sert geri çekildi. 16,10 dolar desteğinden tepki alan BNC, Cuma kapanışında 17,1 doların üzerinde işlem gördü.

BNB Ekosisteminde Büyüme Göstergeleri

BNB Chain’in ana ağ varlığı olarak hareket eden BNB coin, kullanıcı ve geliştirici tabanında büyüme trendi içinde. Temmuz 2025 itibarıyla 250 milyon adet BNB Coin kullanıcısı bulunuyor. Günlük ortalama işlem hacmi ise 9,3 milyar dolar. Şirket, bu ölçeğe rağmen BNB’nin ABD piyasasında yeterince temsil edilmediğine inanıyor. BNC, kurumsal katılımı artırarak ekosisteme destek vermeyi amaçlıyor. Plan, şirketin BNB rezervini büyütmesiyle birlikte ABD’de dolaylı erişim talebini karşılamayı hedefliyor.

Ağ, 12.3 milyar dolarlık kilitli toplam değerle (TVL) üçüncü sırada yer alıyor. Fiyat cephesinde BNB, CryptoAppsy‘in sunduğu verilere göre aylık bazda yüzde 20 yükselişle 822 dolar civarında işlem görüyor. Analistler yeni zirve arayışıyla bin dolar eşiğine yönelik olası bir yükselişten söz ederek beklentileri diri tutuyor.