CZ’nin Affedilmesiyle BNB Coin’in Ulaşacağı Fiyat, Farklı Analistlerden Grafik Yorumu

Bitcoin $109,411.71 fiyatı 111 bin dolar sınırında ve bugün kripto paralar özelinde güzel gelişmeler görüyoruz. SOL Coin 200 dolar sınırında ve BNB yeniden 1.120 doların üzerine çıktı. Birçok altcoin az/çok kazançla yeşile dönerken 22:00’da Trump’ın yapacağı açıklama merak konusu. Peki Trump tarafından Binance kurucusu CZ’nin affedilmesiyle BNB Coin kaç dolar olacak?

BNB Coin Grafik Yorum

Mags takma isimli analist affın hemen ardından BNB Coin fiyatının 1.400 doların üzerine çıkacağını gösteren aşağıdaki grafiği paylaştı. CZ henüz uçakta ve kapsamlı bir açıklama yayınlamadı. Yani yolun bundan sonrası için ne olacağını kestirmek zor. Eğer Binance borsasının başına döneceğine dair daha fazla spekülasyon, açıklama görürsek bu durumda BNB fiyat artışının devamı beklenir. Aster gibi bazı kripto paralar da bundan olumlu etkilenecektir.

Altcoin Sherpa özellikle Aster gibi CZ ile bağlantılı kripto paraların son haberden sonra hareketlenmesinden memnun. Ancak kararsızlığını ifade etti. Peki sebebi? Şöyle söyledi;

“Şahsen, birkaç nedenden dolayı kısa vadede SOL’un daha iyi olacağına inanıyorum; en büyük nedeni hem ETH hem de BNB’nin daha önce inanılmaz bir yükseliş yaşamış olması ve muhtemelen sakinleşmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyması. BNB eskisi gibi tekrar liderliğe geçerse fikrimi değiştirip ASTER/diğer bnb coinleri satın alacağım. Ancak şimdilik SOL ve bu coinlerin daha güçlü olacağını düşünüyorum. Bu haberi (CZ’nin affından bahsediyor) mutlaka satmanız gerektiğini söylemiyorum, sadece göz önünde bulundurmanız gereken bir şey olduğunu söylüyorum.” – Sherpa

CZ ve Binance

2023 yılında ABD’nin kara para aklamayı önleme gerekliliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Binance zor günler yaşamıştı. Kripto para piyasalarının erken döneminde Binance hızlı büyümek için bazı gri alanları kullandı ve o dönemde FTX çöküşünün de etkisiyle Binance borsasının üzerine fazla gidildi. Binance temiz bir sayfa açmak için Biden yönetiminin kripto para karşıtı tutumunu da hesaba katarak milyarlarca dolar ceza ödemeyi kabul etti.

CZ 4 ay hapis cezası aldıktan sonra geçen yıl Eylül ayında dışarı çıktı. Trump’ın seçimleri kazanmasından beri CZ af talebinde bulunmak için lobi uzmanı Ches McDowell’ı işe almıştı. ABD’de lobicilik faaliyetleri yasal ve kayıt altında.

Üstelik WLFI için de Binance iyi bir destekçi oldu. Trump’ın ailesinin kripto işi şahsi servetlerinin büyümesinde oldukça fazla rol oynadı. Bugün geldiğimiz noktada 4 ay hapis cezası alan CZ ve 4,3 milyar dolar ceza ödeyen Binance artık daha özgür. Afla birlikte 3 yıllık Binance denetimi erken sonra erebilir. CZ borsaya geri dönebilir ve hatta Binance borsasının ABD’ye geri döndüğünü de görebiliriz. Bu durum Coinbase gibi ABD merkezli kripto borsalarının pek işine yaramaz ancak global borsaların büyümesi, emir defterlerinin derinleşmesi için iyi olur.