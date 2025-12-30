Binance CZ: Eğer Bu Kararı Almasaydım Daha Kötüsü Olacaktı

Binance kurucusu CZ kripto para dünyasının en önemli figürlerinden biri. Kripto paraların bugün dünya genelinde yaygın hale gelmesinde rolü çok büyük çünkü Binance çoğu yatırımcının ilk defa kullandığı borsaydı. Gri alanı küresel çapta fırsata çeviren CZ herkes için kripto paraları erişilebilir hale getirdi.

CZ: Zorunda Kaldım

Bitcoin MENA 2025 etkinliğindeki açıklamalarıyla CZ bu ay bazı karanlık noktaları aydınlattı. Binance borsasının milyarlarca dolar ceza ödediği soruşturma kripto paralarda büyük düşüşlere neden olmuştu. FTX çöküşünün ardından birçok ABD kurumu kripto paralar üzerindeki baskıyı artırdı ve Binance birden fazla eş zamanlı soruşturmayla karşı karşıya kaldı.

O günleri hatırlayanlar Binance hakkında Bloomberg’ün içeriden kaynaklara dayanan soruşturma haberlerinin ne tür sonuçlar doğurduğunu, grafiklerdeki etkisini ve FUD’un büyüklüğünü anımsayacaktır. Sonunda iddiaların gerçek olduğu ortaya çıkmış ve CZ Operation Choke Point 2.0 nedeniyle suçunu itiraf etmek için ABD’ye gitmek zorunda kalmıştı.

Changpeng Zhao (CZ) eğer ABD’ye gitmeseydi daha fazla kişinin suçlanacağını ve daha kötüsü olmasın diye bu kararı aldığını söyledi. En büyük kripto para borsası olarak sürekli düzenleyici denetim altında olmanın kaçınılmaz olduğunu söyleyen CZ etkinlikte hayatı bir “simülasyona” benzetti.

“Daha fazla kişinin bu duruma karışmasını önlemek için suçumu kabul edip CEO’luk görevimden istifa etmeyi tercih ettim.”

CZ, hayatın öngörülemezliğine dikkat çekerek, serbest bırakılmasından bu yana ABD’nin kripto para birimlerine ne kadar olumlu yaklaştığına şaşırdığını belirtti. Trump’ın göreve gelmesi her şeyi değiştiren bir olaydı ancak devamında kripto paralar Trump etkisinin azaldığını hissetti. Yine de her yeni güne ABD merkezli daha fazla kripto para davasıyla başlamamak güzel.

Binance ve Önemi

Kripto paralar henüz ülkeler tarafından regüle edilmeye başlanmadan önce Binance çok akıllıca bir hamle yaptı. Bütün dünyaya global bir borsada işlem yapma imkanı tanıdı. Şirketin dünyada hızla yayılması 2017 itibariyle kripto paralarla tanışmaya başlayan daha fazla yatırımcının çok sayıda altcoine ve derin likiditeye sahip paritelere erişmesine imkan tanıdı.

Agresif reklam politikası, kullanıcı arayüzünün o günün şartlarında çoğu borsaya göre daha iyi olması ve en önemlisi günün şartlarında derin likiditeye sahip pariteler sunabilmesi Binance borsasının en büyük artılarıydı. Yerel borsalarda pariteler az ve likidite sığ durumdaydı. Fakat Binance dünyanın her yerinden milyonlarca yatırımcıyı tek bir yerde toplamayı başararak kripto paraların bugününe zemin hazırladı.

Küresel çapta agresif büyümenin temelinde “gri alanın iyi biçimde kullanılması” yatıyordu. Ancak 2020’li yıllara geldiğimizde birçok ülke Binance borsasını bu yüzden cezalandırmaya başladı ve sonuncusu ABD oldu. Şirket milyarlarca dolar ceza ödeyip soruşturmalarda uzlaşıya varırken hapis alan CZ aylarca cezaevinde kaldı. CEO’luk görevini bıraksa da kripto paraların tarihindeki önemli yeri hatıralarda kalmaya devam edecek.