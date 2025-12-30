Kripto Para

4 Grafiğe Göre Kripto Paralarda 2026 Rotası (200 Yıllık Benner Döngüsüne Dikkat)

Özet

  • İş döngüsü ve Bitcoin korelasyonu henüz kripto paraların yükseliş ortamına kavuşamadığını gösteriyor. 2026 bu yüzden yükseliş yılı olabilir.
  • Bitcoin'in altın karşısında tarihsel olarak değerinin altında olması dipten yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
  • 200 yıllık Benner döngüsü grafiği “zirve noktaya 2026 yılında ulaşılacağını” ardından düşüş evresine geçilebileceğini söylüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Eğer tarihsel verilerden bahsediyorsak genel piyasaları ilgilendiren yaygın döngü yapılarına da göz atmak gerekiyor. Bitcoin’in dört yıllık döngü anlatısı 4 önemli döngü yapısına göre 2026 yılında herkesi şaşırtabilir. Belki de son 3 aydır daha yüksek seviyelerden satış yapanlar gerçekten yanılıyordur?

İçindekiler
1 2026 Kripto Para Piyasaları
2 Benner Döngüsüyle Kripto Paralar

2026 Kripto Para Piyasaları

Son 3 aydır 2021 yılının tarihsel olarak tekrarı olması beklenen 2025 sonu sebebiyle deneyimli yatırımcılar satış yapıyor. Haber akışı böylesi istikrarlı bir düşüşü desteklemiyordu, grafiklerdeki baş aşağı hareket yatırımcıların hacimli satışlarıyla ilgiliydi. Hali hazırda ABD yatırımcılarının globale göre çok daha iştahsız olmasının bir sebebi de bu.

Dört yıllık döngü hikayesi bize 2024 sonu ve 2025 yılında BTC’nin zirve yapacağını söyledi. 2021 ve önceki döngü zirvelerini de müjdeledi. Ancak bu eşleşmeler büyük ölçüde daha eski piyasa döngülerinin BTC döngüsüyle ahenkli dansı nedeniyle başarıya ulaştı.

Quinten 4 önemli döngü grafiğini paylaşarak 2026 yılında 2022 yılının tekrarını bekleyenlerin net biçimde yanılacağını savunuyor.

İlk grafik yukarıdaki İş döngüsü ve Bitcoin korelasyonu. Fed’in geciken faiz indirimleri ve Trump’ın etkisiyle yaşanan anormallikler burada bozulmaya neden oldu ve şimdi yeni yılda yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Bitcoin’in altın karşısında tarihsel olarak değerinin altında olması daha büyük yükselişlerin habercisidir. Yukarıdaki korelasyon döngü grafiği de 2026 için umutları artırıyor.

18 yıllık emlak döngüsü kripto paralar için yükseliş ortamının henüz tam olarak oluşmadığını ancak buna rağmen yeni tepeler gördüğümüz söylüyor. Önümüzdeki yıl buradaki olası yükseliş Bitcoin’in de işine gelecek.

Benner Döngüsüyle Kripto Paralar

Son olarak 200 yıllık Benner döngüsü grafiği “zirve noktaya 2026 yılında ulaşılacağını” ardından düşüş evresine geçilebileceğini söylüyor. 1875 yılında Samuel Benner tarafından bir kehanet gibi ortaya atılan bu döngü panik yılları, iyi zamanlar ve zor zamanlar olmak üzere 3 evreden oluşuyor.

Mesela Benner döngüsüne göre 2021 zirve ve 2023 artık dipten dönüş yılıydı. BTC 4 yıllık döngüyle meşhur olsa da Benner döngüsü 8-10 yıllık tarım ve sanayi döngülerine dayanır makro trend için ciddiye alınabilecek türden doğru tespitleri olduğundan kayda değerdir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
