Ki Young Ju Kriptoda Yükselişin Başlayacağı Zamanı Açıkladı

Yazı hazırlandığı sırada Fed Tutanaklarının açıklanmasına henüz dakikalar vardı ve BTC 88 bin dolara geri döndü. Her seferinde yeni başarısız denemeler görmemiz kripto para yatırımcılarının alışık olduğu sıkıcı bir kısır döngü. Fakat CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju bugün kripto paralarda yükselişin ne zaman başlayacağını açıkladı. Columbus ise ADA Coin tahminlerini paylaştı.

Kripto Yükselişi Ne Zaman?

2021 kadar berbat olmasa da kripto paralarda 2025 son çeyrek oldukça kötü geçti. Dört yıllık döngü anlatısı yatırımcıları satış için en doğru zamanda oldukları fikrine ikna etti. Tarihsel veriler Ocak ayı itibariyle düşüşün hızlanması gerektiğini ve 2026’da daha büyük dipler göreceğimizi söylüyor. Ancak birkaç sorun var.

2026 seçim ekonomisinin yılı olacak.

Fed parasal genişlemeye başladı ve yıl boyu bunu hızlandırabilir.

Kripto regülasyonları 2026 yılında ilerleyecek.

Mayıs ayında Trump’ın atayacağı güvercin Fed Başkanı artık Powell’ın yerini alacak.

Ve daha birçok önemli detay var. Fakat önce kısa vadeli yatırımcıların volatiliteden kazanç elde etme çabasıyla aşırı satışlarının noktalanması gerekiyor. 2 haftadır zayıflasa da LTH grubu yoğun satış yaptı. ABD yatırımcıları iştahsız ve vadeli işlemlerde milyarlarca dolarlık tasfiyeler görsek de halen kaldıraç oyunu bitmedi.

Güncel durumu ele alan CryptoQuant CEO’su yükseliş için gereken şeyi açıkladı.

“Hali hazırda Bitcoin piyasası şöyle; Spot = Balina birikimi Vadeli işlemler = Bireysel long/short kumarı Balinaların spot alımları + Bireysel vadeli işlem kumarları = Hepiniz tasfiye edilene kadar daha fazla dalgalanma, sonra yükseliş.”

Bu daha ne kadar sürer? Bunu kestirmek zor ancak Yüksek Mahkeme gümrük vergisi kararı ve kripto rezerv şirketlerinin MSCI imtihanı Ocak ortasında sona erdiğinde fiyatlanacak FUD’ların sayısı azalacak. En erken o dönem başlayabilir.

Cardano (ADA)

Trump seçimleri kazandığında kripto paralarda kısa süreli bir bayram havası yaşandı. Tarihte ilk defa ABD’nin başına kripto dostu bir lider geçecekti. Özellikle Biden ve ekibinin kriptoya yaşattığı kabusunda ardından bu çok büyük bir şeydi ve Trump Bitcoin rezervi oluşturmaktan bahsediyordu. El Salvador’un ardından bir ülke aynı şeyi yapacaktı ve bu dünyanın en büyük ekonomisiydi. İnsanları heyecanlandırmak için yeterli bir sebep.

Bu süreçte ADA Coin de 1 doların üzerine döndü ancak bugün geldiği noktada 2024 sonu rallisinin başladığı yere geri dönen fiyat 0,3 dolar tabanına göz kırpıyor.

Columbus takma isimli analist ise yukarıdaki grafiği paylaşarak “artık düşüş bitti” diyor.

“MTF’ler burada harika görünüyor. Temiz impuls, düzeltme tamamlandı, aralık oluştu. Şu anda aralık düşük seviyelerinde, aşağıda net bir geçersizlik ve yukarıda verimsiz fitil var. Bence temiz ve basit bir kurulum.”