Son Dakika: Fed Tutanakları Yayınlandı, Detaylar ve 2026 Kripto Piyasasının İpuçları

Aralık ayı faiz kararının ardından FOMC Tutanakları biraz önce yayınlandı. Fed yılın son toplantısında faiz indirimi yapsa da yeni yıl için maksimum 2 indirim için sinyal verdiğinden piyasada yükselişe neden olmadı. QT sona ermiş olsa da Fed henüz istenen hızda parasal gevşemeye geçmediği için tutanaklarda ipuçları arayacağız.

Fed Tutanakları Son Dakika

Kripto paralarda yükseliş için 2026 yılında Fed’in parasal genişleme evresine geçmesi gerekiyor. Bu ay başında durdurulan satışlarla bilanço sabitlendi ve kısa vadeli alımlar başladı ancak uzun vadeli tahvil alımlarıyla gerçek bir genişlemeye ihtiyacımız var. Tutanaklarda öne çıkan başlıklara hızla göz atalım.

Katılımcıların çoğu Fed fon faiz oranının düşürülmesini desteklerken, bazıları faiz oranlarının değiştirilmemesini tercih etti.

Faiz indirimini destekleyenlerin bazıları, kararın hassas bir dengede olduğunu veya faizlerin sabit bırakılmasını destekleyebileceklerini belirtti.

Bazı katılımcılar, ekonomik görünümlerine göre, Aralık ayında faiz indirimi yapıldıktan sonra bir süre faizlerin sabit bırakılmasının uygun olacağını belirtti.

Katılımcıların çoğu, daha nötr bir politika duruşuna geçmenin işgücü piyasasında olası bir bozulmayı önlemeye yardımcı olacağını belirtti.

Birkaç katılımcı, enflasyonun daha da yükselme riskine dikkat çekerek, faiz oranlarının daha da düşürülmesinin %2 hedefi konusunda kararlılık eksikliği olarak yanlış yorumlanabileceğini belirtti.

Katılımcılar, rezerv bakiyelerinin yeterli seviyelere düştüğünü değerlendirerek, Hazine tahvillerinin rezerv yönetimi amaçlı alımlarına başlanmasının uygun olduğunu kararlaştırdı.

Politika yapıcılar, Hazine tahvillerinin alımının yalnızca faiz oranlarını kontrol etmek amacıyla yapıldığını ve para politikası üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını açıkça belirtmenin önemini vurguladı.

Fed yetkililerinin tahminlerine göre ekonomik büyüme beklentisi Ekim toplantısına göre biraz daha hızlı.

Fed Tutanaklarında lehte bir sürpriz yok ve son enflasyon raporu da hükümet kapanması nedeniyle güvenilmez olduğundan politika için rotayı önümüzdeki ay gelecek Aralık enflasyon ve istihdam raporları belirleyecek. Eğer Aralık enflasyonu da %3’ün altında olursa Fed’in Mayıs ayına kadar (muhtemelen Nisan toplantısında) en az 1 indirim yaptığını görebiliriz. Güncel beklenti halen Ocak ayında indirim yapılmayacağı yönünde.