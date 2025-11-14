Kripto Para Piyasası Çakıldı: Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’ler Neden Düşüyor?



Kasım ayının ortasına gelirken kripto para piyasasında sert satış dalgası hakim. Küresel piyasa değeri bir ayda 4.28 trilyon dolardan 3.27 trilyon dolara gerileyerek son altı ayın en düşük seviyesine indi. Bitcoin $95,870.81, son zirvesinden yüzde 23, Ethereum $3,155.65 ise yüzde 36 değer kaybetti. JPMorgan, Bitcoin için 94.000 dolar seviyesini kritik destek olarak işaret ederken yatırımcı duyarlılığı aşırı korkuya döndü.

Makro Belirsizlik ve Fed Endişeleri Piyasadaki Satış Baskısını Artırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın 43 gün süren hükümet kapanışını sona erdiren yasayı imzalamasına rağmen Beyaz Saray Ekim ayına ait enflasyon ve istihdam verilerini yayımlamadı. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari’nin “enflasyon yeniden yükselebilir” uyarısı Aralık ayı için faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. CME FedWatch verilerine göre 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı yüzde 62,9’dan yüzde 52,1’e düştü. Söz konusu tablo Fed Başkanı Jerome Powell’ın son dönemdeki şahin açıklamalarıyla birleşerek piyasalarda riskten kaçışı hızlandırdı.

Dolar endeksi (DXY) haftayı 99 seviyesinde tamamlamaya hazırlanırken, 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,1 civarında sabitlendi. Bu süreçte yatırımcılar riskli varlıklardan uzaklaşırken kripto para piyasasında satış dalgası derinleşti. Özellikle XRP, BNB, Solana (SOL), Cardano $0.504118 (ADA) ve Zcash (ZEC) gibi birçok altcoin son 24 saatte yüzde 5 ila 12 arasında değer kaybetti. Dogecoin $0.162173 (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ve Pepe Coin (PEPE) gibi memecoin’lerde de düşüş hız kazandı. PEPE bu dönemdeki düşüşle birlikte yılın başından bu yanaki değer kaybını yüzde 80’e çıkardı.

ETF Çıkışları ve Vadeli İşlemler Çöküşü Derinleştirdi

Kripto para piyasasındaki çöküşü ağırlaştıran bir diğer faktör toplam 4.7 milyar dolarlık Bitcoin ve Ethereum opsiyonlarının vadesinin dolması oldu. Deribit verilerine göre, 41.000 adet BTC opsiyonun (4 milyar dolar) ve 233.000 adet ETH opsiyonun (738 milyon dolar) vadesi bugün doldu. Bitcoin için put-call oranı 1,10’a yükselerek yatırımcıların düşüşe karşı korunma arayışını gösterdi. Ethereum tarafında da put hacminin artması fiyatın 3.000 doların altına sarkabileceği beklentisini güçlendirdi.

Spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden de çıkışlar hızlandı. Bitcoin ETF’lerinden 866 milyon dolar çıkış olurken, BlackRock ve Grayscale en büyük payı oluşturdu. Ethereum ETF’lerinden ise 259 milyon doların üzerinde net çıkış oldu. Kurumsal yatırımcıların Solana ve XRP gibi alternatiflere yöneldiği gözleniyor. Bununla birlikte CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 237.000 yatırımcı toplam 1.1 milyar dolarlık pozisyonda tasfiye oldu. En büyük tek tasfiye 44.29 milyon dolarlık BTCUSDT emrinde gerçekleşti. Bitcoin 96.840 dolara, Ethereum 3.112 dolara, XRP ise 2,28 dolara kadar geriledi.