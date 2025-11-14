Kripto Para

Kripto Para Piyasası Çakıldı: Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’ler Neden Düşüyor?

Özet

  • Kasım ayının ortasında gelirken kripto para piyasası Fed belirsizliği, makroekonomik baskılar, ETF çıkışları ve yüksek hacimli vadeli işlemler nedeniyle sert düştü.
  • Bitcoin 94.000 dolar seviyesinde destek ararken yatırımcı korkusu tarihi seviyelere çıktı.
  • Uzmanlar kısa vadede satış baskısının sürebileceği uyarısında bulunuyor.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Kasım ayının ortasına gelirken kripto para piyasasında sert satış dalgası hakim. Küresel piyasa değeri bir ayda 4.28 trilyon dolardan 3.27 trilyon dolara gerileyerek son altı ayın en düşük seviyesine indi. Bitcoin $95,870.81, son zirvesinden yüzde 23, Ethereum $3,155.65 ise yüzde 36 değer kaybetti. JPMorgan, Bitcoin için 94.000 dolar seviyesini kritik destek olarak işaret ederken yatırımcı duyarlılığı aşırı korkuya döndü.

İçindekiler
1 Makro Belirsizlik ve Fed Endişeleri Piyasadaki Satış Baskısını Artırdı
2 ETF Çıkışları ve Vadeli İşlemler Çöküşü Derinleştirdi

Makro Belirsizlik ve Fed Endişeleri Piyasadaki Satış Baskısını Artırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın 43 gün süren hükümet kapanışını sona erdiren yasayı imzalamasına rağmen Beyaz Saray Ekim ayına ait enflasyon ve istihdam verilerini yayımlamadı. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari’nin “enflasyon yeniden yükselebilir” uyarısı Aralık ayı için faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. CME FedWatch verilerine göre 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı yüzde 62,9’dan yüzde 52,1’e düştü. Söz konusu tablo Fed Başkanı Jerome Powell’ın son dönemdeki şahin açıklamalarıyla birleşerek piyasalarda riskten kaçışı hızlandırdı.

Aralık Ayı Fed Faiz İndirimi Beklentileri

Dolar endeksi (DXY) haftayı 99 seviyesinde tamamlamaya hazırlanırken, 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,1 civarında sabitlendi. Bu süreçte yatırımcılar riskli varlıklardan uzaklaşırken kripto para piyasasında satış dalgası derinleşti. Özellikle XRP, BNB, Solana (SOL), Cardano $0.504118 (ADA) ve Zcash (ZEC) gibi birçok altcoin son 24 saatte yüzde 5 ila 12 arasında değer kaybetti. Dogecoin $0.162173 (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ve Pepe Coin (PEPE) gibi memecoin’lerde de düşüş hız kazandı. PEPE bu dönemdeki düşüşle birlikte yılın başından bu yanaki değer kaybını yüzde 80’e çıkardı.

ETF Çıkışları ve Vadeli İşlemler Çöküşü Derinleştirdi

Kripto para piyasasındaki çöküşü ağırlaştıran bir diğer faktör toplam 4.7 milyar dolarlık Bitcoin ve Ethereum opsiyonlarının vadesinin dolması oldu. Deribit verilerine göre, 41.000 adet BTC opsiyonun (4 milyar dolar) ve 233.000 adet ETH opsiyonun (738 milyon dolar) vadesi bugün doldu. Bitcoin için put-call oranı 1,10’a yükselerek yatırımcıların düşüşe karşı korunma arayışını gösterdi. Ethereum tarafında da put hacminin artması fiyatın 3.000 doların altına sarkabileceği beklentisini güçlendirdi.

Spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden de çıkışlar hızlandı. Bitcoin ETF’lerinden 866 milyon dolar çıkış olurken, BlackRock ve Grayscale en büyük payı oluşturdu. Ethereum ETF’lerinden ise 259 milyon doların üzerinde net çıkış oldu. Kurumsal yatırımcıların Solana ve XRP gibi alternatiflere yöneldiği gözleniyor. Bununla birlikte CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 237.000 yatırımcı toplam 1.1 milyar dolarlık pozisyonda tasfiye oldu. En büyük tek tasfiye 44.29 milyon dolarlık BTCUSDT emrinde gerçekleşti. Bitcoin 96.840 dolara, Ethereum 3.112 dolara, XRP ise 2,28 dolara kadar geriledi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Fed Açıklamaları ve 17-23 Kasım Haftası Kripto Para Beklentileri (5 Önemli Olay)

ABD 2026 Seçimleri: Enflasyon Düşecek Kripto Paralar Yükselecek

Strategy 47.000 BTC Sattı Mı? Düşüşün Ardından Saylor’un Kripto Açıklamaları

14 Kasım: Kripto Para Kahini Yine Bildi, Biraz Önce Şimdi Olacakları Açıkladı

ABD Piyasaları Açıldı, Kripto Paralarda 14 Kasım Güncellemesi

Korku Tavan Yaptı, Bloomberg Uzmanı Beklentisini Paylaştı

14 Kasım Kabusu, Kripto Paralar Neden Kırmızıya Boyandı? Ayı Piyasası Başladı Mı?

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı LBank, Bitcoin.com News Sıralamasında Üst Üste Top 10’e Girmeyi Başardı
Bir Sonraki Yazı Matrixport’tan Bitcoin Raporu: Mini Ayı Dönemindeyiz
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Altcoin’de Dip Seviyelere Rağmen Kurumsal Güven Sürüyor: ETF Talebi Güçlü, Türev Piyasaları Dengede
Solana (SOL)
Trump Bağlantılı Şirket Kârlılığa Geçti: Madencilikte Düşen Maliyetler Şirketi Öne Çıkardı
BITCOIN Haberleri
XRP’ye Çifte Darbe: Bu 2 Gelişme Piyasada Etki Yarattı!
RIPPLE (XRP)
Belarus’un Kripto Hamlesi: Lukashenko’dan Dolar Bağımlılığını Azaltma Çağrısı
BITCOIN Haberleri

Lost your password?