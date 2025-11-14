BITCOIN (BTC)

Matrixport’tan Bitcoin Raporu: Mini Ayı Dönemindeyiz

Özet

  • Matrixport verileri Bitcoin’in mini ayı döngüsüne girdiğini ortaya koyuyor.
  • ETF'lere fon akışı, yatırımcıların risk azaltması ve Fed politikaları sürecin yönünü belirleyecek.
  • Kripto para piyasası şu an için yeni bir düşüş mü yoksa dip oluşumu mu yaşayacağını test ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Bitcoin $95,870.81‘in fiyatı yeniden düşüş kanalına girdi ve Matrixport analistlerine göre mevcut görünüm geçmiş mini ayı döngülerine benzer şekilde gelişiyor. Şirketin bugün yayımladığı rapora göre Bitcoin’in ivme kaybediyor ve güçlü bir ralli için gerekli katalizörlerden yoksun. ETF’lere fon akışlarının zayıflaması ve yatırımcıların riskten kaçışa yönelmesi piyasanın kırılgan yapısını daha da belirginleştiriyor.

İçindekiler
1 Piyasa Döngüsünde Uyarı Işıkları Yeniden Yanmaya Başladı
2 Yapısal Eşiklerde Belirleyici Kararlar Bekleniyor

Piyasa Döngüsünde Uyarı Işıkları Yeniden Yanmaya Başladı

Matrixport’un 14 Kasım 2025 tarihli raporu Bitcoin’in net bir ayı piyasasına girdiğini ve önceki döngülerde kullanılan güvenilir göstergelerin mevcut düşüşü önceden haber verdiğini belirtiyor. Trend modelleri ve Blockchain içi göstergeler piyasanın momentum kaybını çok önceden işaret etmiş durumda. Analistler bu aşamada disiplinli risk yönetiminin ve güvenilir sinyallere bağlı kalmanın kritik olduğunu vurguluyor. Ayrıca ETF girişlerindeki düşüş ve tecrübeli yatırımcıların pozisyon azaltımı piyasanın yönünü belirlemede önemli bir rol oynuyor.

Bu dönemde makro ekonomik ortam da destekleyici olmaktan uzak. Fed’in para politikası kararlarının gidişat üzerindeki etkisi artarken piyasada net bir toparlanma göstergesi henüz söz konusu değil. Analistlere göre mevcut yapı önceki mini ayı dönemlerine benzer bir geri çekilme süreciyle örtüşüyor ve yatırımcı davranışları bu benzerliği güçlendiriyor.

Yapısal Eşiklerde Belirleyici Kararlar Bekleniyor

Matrixport’un yayımladığı grafikler Bitcoin trend modeliyle fiyat arasındaki farkın yeniden negatif bölgeye geçtiğini gösteriyor. Bu da geçmişte genellikle piyasa diplerinin veya sert yön değişimlerinin öncüsü olarak yorumlanmıştı. Analistler mevcut seviyelerde görülen bu ayrışmanın dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Bitcoin Ayı Evresi

Rapor, piyasada yönü belirleyecek faktörlerin başında Fed’in olası faiz adımları ve yatırımcıların pozisyonlanma eğilimlerinin geleceğini ifade ediyor. Yatırımcılar yeni bir derinleşme mi yoksa dip oluşumu mu yaşanacağını anlamak için kilit yapısal seviyelere odaklanmış durumda. Bu çerçevede kısa vadeli belirsizliklerin uzun vadeli fiyat oluşumlarını etkileme potansiyeli giderek artıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de Toparlanma Umudu: Üç Kritik Sinyal Netleşiyor

Strategy 47.000 BTC Sattı Mı? Düşüşün Ardından Saylor’un Kripto Açıklamaları

14 Kasım: Kripto Para Kahini Yine Bildi, Biraz Önce Şimdi Olacakları Açıkladı

ABD Piyasaları Açıldı, Kripto Paralarda 14 Kasım Güncellemesi

14 Kasım Kabusu, Kripto Paralar Neden Kırmızıya Boyandı? Ayı Piyasası Başladı Mı?

Kripto Para Piyasası Çakıldı: Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’ler Neden Düşüyor?

Cash App’ten Dev Bitcoin Yeniliği: Artık Herkesin Cebinde

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Kripto Para Piyasası Çakıldı: Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’ler Neden Düşüyor?
Bir Sonraki Yazı Ethereum Bitcoin’i Geride Bıraktı: Yükseliş İçin İşaretler Güçleniyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Altcoin’de Dip Seviyelere Rağmen Kurumsal Güven Sürüyor: ETF Talebi Güçlü, Türev Piyasaları Dengede
Solana (SOL)
Trump Bağlantılı Şirket Kârlılığa Geçti: Madencilikte Düşen Maliyetler Şirketi Öne Çıkardı
BITCOIN Haberleri
XRP’ye Çifte Darbe: Bu 2 Gelişme Piyasada Etki Yarattı!
RIPPLE (XRP)
Belarus’un Kripto Hamlesi: Lukashenko’dan Dolar Bağımlılığını Azaltma Çağrısı
BITCOIN Haberleri

Lost your password?