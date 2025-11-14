Matrixport’tan Bitcoin Raporu: Mini Ayı Dönemindeyiz



Bitcoin $95,870.81‘in fiyatı yeniden düşüş kanalına girdi ve Matrixport analistlerine göre mevcut görünüm geçmiş mini ayı döngülerine benzer şekilde gelişiyor. Şirketin bugün yayımladığı rapora göre Bitcoin’in ivme kaybediyor ve güçlü bir ralli için gerekli katalizörlerden yoksun. ETF’lere fon akışlarının zayıflaması ve yatırımcıların riskten kaçışa yönelmesi piyasanın kırılgan yapısını daha da belirginleştiriyor.

Piyasa Döngüsünde Uyarı Işıkları Yeniden Yanmaya Başladı

Matrixport’un 14 Kasım 2025 tarihli raporu Bitcoin’in net bir ayı piyasasına girdiğini ve önceki döngülerde kullanılan güvenilir göstergelerin mevcut düşüşü önceden haber verdiğini belirtiyor. Trend modelleri ve Blockchain içi göstergeler piyasanın momentum kaybını çok önceden işaret etmiş durumda. Analistler bu aşamada disiplinli risk yönetiminin ve güvenilir sinyallere bağlı kalmanın kritik olduğunu vurguluyor. Ayrıca ETF girişlerindeki düşüş ve tecrübeli yatırımcıların pozisyon azaltımı piyasanın yönünü belirlemede önemli bir rol oynuyor.

Bu dönemde makro ekonomik ortam da destekleyici olmaktan uzak. Fed’in para politikası kararlarının gidişat üzerindeki etkisi artarken piyasada net bir toparlanma göstergesi henüz söz konusu değil. Analistlere göre mevcut yapı önceki mini ayı dönemlerine benzer bir geri çekilme süreciyle örtüşüyor ve yatırımcı davranışları bu benzerliği güçlendiriyor.

Yapısal Eşiklerde Belirleyici Kararlar Bekleniyor

Matrixport’un yayımladığı grafikler Bitcoin trend modeliyle fiyat arasındaki farkın yeniden negatif bölgeye geçtiğini gösteriyor. Bu da geçmişte genellikle piyasa diplerinin veya sert yön değişimlerinin öncüsü olarak yorumlanmıştı. Analistler mevcut seviyelerde görülen bu ayrışmanın dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Rapor, piyasada yönü belirleyecek faktörlerin başında Fed’in olası faiz adımları ve yatırımcıların pozisyonlanma eğilimlerinin geleceğini ifade ediyor. Yatırımcılar yeni bir derinleşme mi yoksa dip oluşumu mu yaşanacağını anlamak için kilit yapısal seviyelere odaklanmış durumda. Bu çerçevede kısa vadeli belirsizliklerin uzun vadeli fiyat oluşumlarını etkileme potansiyeli giderek artıyor.