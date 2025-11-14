LBank, Bitcoin.com News Sıralamasında Üst Üste Top 10’e Girmeyi Başardı



LBank, önde gelen kripto para borsası olarak Bitcoin.com News latest report,’in son yayımladığı “Küresel En İyi 10 Borsa” raporunda üst üste yer almayı başararak yükselişini ve on yıla yayılan mükemmeliyet mirasını bir kez daha ortaya koydu. Bu başarı, LBank’in inovasyon, güvenlik ve marka kalitesine yönelik sarsılmaz bağlılığıyla şekillenen güçlü büyüme yolculuğunu gözler önüne seriyor.

LBank’in Bitcoin.com News’in Global Top 8 Exchanges raporunda üst üste sıralamaya girmesi, platformun patlayıcı işlem hacmini ve sektördeki baskın konumunu özellikle vurguluyor. Borsa genelindeki işlem hacmi çeyrek bazında yüzde 71, yıllık bazda ise yüzde 112.5 arttı ve günlük hacim 10.5 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Messari data verilerine göre 21 Ekim itibarıyla LBank’in 24 saatlik spot işlem hacmi 4.23 milyar dolara yükselerek yüzde 4 pazar payı elde etti ve borsayı sektörün elit katmanına taşıdı. Bu ivmenin temelinde marka gücü, varlık keşfi ve ürün inovasyonuyla desteklenen, $1 billion Global Talent Programı ile daha da güçlenen gelişmiş bir stratejik mimari bulunuyor. Bu yapı LBank’i sürdürülebilir, üst seviye bir büyüme dönemine taşıyor.

Küresel çapta LBank, etkili hamlelerle marka ekosistemini genişletmeye devam ediyor. 26 Eylül’de Argentina National Team,’nın Bölgesel Sponsoru olarak duyurulan iş birliği, spor dinamizmini Web3 vizyonuyla birleştirirken, ortaklığı kutlamak amacıyla 100 milyon dolarlık küresel bir giveaway kampanyası başlattı. Bu kampanya, yıllık kullanıcı kayıtlarında rekor artışa ve markanın dünya genelinde büyük bir ivme kazanmasına yol açtı. 10. yıl kutlaması da bu yükselişi güçlendirerek 100 milyondan fazla görüntülenme topladı ve LBank’in temel gücünü küresel kitlelere taşıdı.

LBank’in yenilikçi yaklaşımı, CoinGecko’nun “100x Assets için En İyi Borsa”, Crypto.News’un “En İyi Merkezi Borsa” ve UToday’in “2025’in En İyi Kripto Para Borsası” ödülleri de dahil olmak üzere birçok prestijli unvan kazandırdı. Aynı zamanda Forbes, LBank’in meme ekosistemindeki liderliğini öne çıkararak memecoin kültürünü bir köprü haline getirip küresel finansal bağlantıyı yeniden tanımladığını belirtti. Bu başarılar, LBank’in varlık seçimi, ekosistem geliştirme ve marka mimarisindeki üstünlüğünü bir kez daha doğruluyor.

İleriye dönük olarak LBank, performans ve inovasyonda en üst seviyeyi hedeflemeye devam edecek. Kırılmaz güven, sorunsuz bağlantı ve genişleyen üst düzey varlık yelpazesiyle LBank, küresel kullanıcılar için yeni bir kripto finans çağı başlatmaya ve sınırsız potansiyel sunmaya hazır.

LBank Hakkında

2015 yılında kurulan LBank, 160 ülke ve bölgede 20 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya hizmet veren önde gelen küresel bir kripto para borsasıdır. Günlük işlem hacmi 10,5 milyar ABD Dolarını aşarken ve 10 yıl boyunca herhangi bir güvenlik olayı olmadan güvenli bir şekilde faaliyet gösterirken, LBank kapsamlı ve kullanıcı dostu bir işlem deneyimi sunmaya kararlıdır. Yenilikçi işlem çözümleri aracılığıyla, bu platform kullanıcıların yeni listelenen varlıklar için ortalama %130’un üzerinde getiri elde etmelerine yardımcı olmuştur.

Önde gelen 100x Gems Merkezi olarak, LBank 300’den fazla popüler coin ve 50’den fazla “potansiyel mücevher” listeledi. 100x Gems, Highest Gains ve Meme Share kategorilerinde 1 numaralı sıralamaya sahip olan LBank, altcoin listeleme hızı, üstün likidite ve sektörde öncü işlem taahhütleri ile pazar lideri olup, dünyanın dört bir yanındaki kripto yatırımcıları için güvenilir bir platform haline gelmiştir.

