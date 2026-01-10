LBank ABD Hisse Senedi Vadeli İşlem Hacmi 6,3 Milyar Doları Aştı, Küresel Hisselere Zincir Üzeri Erişimi Hızlandırıyor

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Önde gelen küresel kripto para borsası LBank, bugün ABD hisse senedi vadeli işlemlerindeki işlem hacminin 6,3 Milyar doları aştığını duyurdu ve bu, platformun tokenize edilmiş hisse senedi türevlerine yönelik hamlesinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu başarı, LBank’ın geleneksel ABD hisse senedi piyasaları ile kripto para ekosistemi arasında köprü olma rolünü ve yenilikçi çapraz piyasa finansal ürünlerindeki liderliğini pekiştirmektedir.

ABD hisse senedi vadeli işlemlerini sunan ilk merkezi borsalardan biri olan LBank, ürün inovasyonu, derin likidite ve kullanıcı odaklı özellikleri önceliklendirmektedir. Daha geniş çapta benimsenmeyi teşvik etmek amacıyla LBank, kısa süre önce ABD Hisse Senedi Vadeli İşlem Ticaret Yarışmasını başlattı. Etkinlik kapsamında %50’ye varan işlem ücreti indirimleri ve 50.000 $ ödül havuzu sunuluyor.

Yarışma, dünya genelinde 10.000’den fazla aktif katılımcıyı şimdiden kendine çekerek güçlü talebi ve LBank’in giriş engellerini düşürürken etkileşimi ödüllendirme konusundaki başarısını ortaya koydu.

LBank şu anda NVIDIA (NVDA), Circle (CRCL), Tesla (TSLA) ve MicroStrategy (MSTR) dahil olmak üzere 35 büyük ABD hissesine ait vadeli işlem sözleşmesini desteklemektedir. 7/24 işlem, 20 kata kadar esnek kaldıraç ve kesintisiz USDT uzlaşması sayesinde platform; sınırlı işlem saatleri, yüksek minimumlar ve coğrafi kısıtlamalar gibi geleneksel engelleri ortadan kaldırmaktadır.

Bu güçlü performans, LBank’in Stocks ve Ondo Finance ile kurduğu stratejik ortaklıklar sayesinde birden fazla tokenize edilmiş gerçek dünya varlığının (RWA) listelenmesine dayanmakta ve geleneksel finansın (TradFi) birleşik bir zincir üzeri türevler ekosistemine daha fazla entegre edilmesini sağlamaktadır.

LBank Kurucu Ortağı Eric He şu değerlendirmede bulundu: “Bu atılım, ABD hisselerine esnek ve kapsayıcı erişime yönelik küresel talebin hızla arttığını yansıtıyor. LBank olarak, finansın geleceğinin kripto ve geleneksel piyasaların sorunsuz şekilde birleşmesinde yattığına inanıyoruz. Bu işlem hacmi kilometre taşı yalnızca bir başlangıç; küresel yatırımcılara güçlü ve verimli araçlar sunmak için ürün yelpazemizi genişletmeye devam edeceğiz.”

İleriye dönük olarak LBank, ABD hisse senedi vadeli işlem portföyünü genişletmeyi, tokenize varlık ortaklıklarını güçlendirmeyi ve işlem altyapısını sürekli olarak geliştirmeyi planlıyor. Böylece kullanıcılarına daha sorunsuz, güvenli ve gerçek anlamda küresel bir deneyim sunmayı hedefliyor.

LBank Hakkında

2015 yılında kurulan LBank, 160 ülke ve bölgede 20 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya hizmet veren, küresel ölçekte lider bir kripto para borsasıdır. Günlük işlem hacmi 10,5 milyar doların üzerinde olan LBank, 10 yıl boyunca sıfır güvenlik olayı geçmişiyle güvenli ve kullanıcı dostu bir işlem deneyimi sunmayı hedeflemektedir. Yenilikçi işlem çözümleri sayesinde platform, kullanıcıların yeni listelenen varlıklarda ortalama %130’un üzerinde getiri elde etmesini sağlamıştır.

LBank, 300’den fazla ana akım kripto varlığı ve 50’den fazla yüksek potansiyelli gem (erken aşama proje) listelemiştir. 100x Gems, En Yüksek Getiriler ve Meme Payı kategorilerinde 1 numara olarak öne çıkan LBank; en hızlı altcoin listelemeleri, benzersiz likidite ve sektörde ilk kez sunulan işlem garantileriyle, dünya genelindeki kripto yatırımcıları için tercih edilen bir platform konumundadır.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.