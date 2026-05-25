Basın Bülteni

Türkiye’de Kripto Kart Dönemi: BananaTech ile Kendi Fintech Ürününüzü Haftalar İçinde Başlatın

Fintek ve kripto artık Türkiye’de yalnızca bir yatırım aracı değil, günlük finansal yaşamın önemli bir parçası haline geldi.

Yüksek enflasyon, USDT kullanımının yaygınlaşması ve geleneksel bankacılık sistemindeki kısıtlamalar nedeniyle Türkiye’de crypto-friendly ödeme çözümleri ve kripto kartlara olan talep hızla artıyor.

💳 BananaTech, kendi markanız altında yalnızca 1–2 hafta içinde kripto kart ve fintech ürünleri başlatmanız için altyapı sunuyor, karmaşık geliştirme süreçleri ve uzun bankacılık prosedürleri olmadan.

Türkiye pazarı için neden özellikle önemli?

  • Kripto ve stablecoin kullanımının çok yaygın olması
  • Uluslararası ödeme ihtiyacının hızla artması
  • Web3 ve dijital girişimlerin büyümesi
  • Geleneksel bankaların kripto şirketlerine karşı kısıtlayıcı yaklaşımı
  • Affiliate / media buying ve e-ticaret sektörünün güçlü olması

BananaTech neler sunuyor?

✅ White-label uygulama (iOS / Android / Web / Telegram)
 ✅ Kart altyapısı için API entegrasyonu
 ✅ Visa / MasterCard
 ✅ Kripto ile bakiye yükleme
 ✅ Apple Pay / Google Pay
 ✅ Toplu kart üretimi
 ✅ Kart limit yönetimi
 ✅ Global ödeme altyapısı

BananaTech, fintek ve kripto ödemeler alanında 3+ yıldır faaliyet göstermektedir. Bu sayede kripto dostu birçok şirket ve ödeme sağlayıcısı platform altyapısına entegre edilmiştir. Bu da BananaTech’in piyasadaki kart ve fintek altyapısı için en rekabetçi fiyatlar sunmasını sağlamaktadır.

📊 Bugün BananaTech:

  • 50+ proje lansmanı
  • 1M+ kart üretimi
  • 30M+ işlem
  • 12+ banka ve ödeme sağlayıcısı sunuyor

🤝 Ayrıca BananaTech ekibiyle İstanbul’da düzenlenecek Istanbul Blockchain Week 2026 etkinliğinde tanışabilirsiniz.

📍 2–3 Haziran 2026
 📍 Hilton Bomonti Hotel, İstanbul  

🌐 Daha fazla bilgi, dokümantasyon ve demo erişimi için: BananaTech

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
