Cash App’ten Dev Bitcoin Yeniliği: Artık Herkesin Cebinde

Jack Dorsey’nin kurucu ortağı olduğu Block’un geliştirdiği popüler ödeme platformu Cash App, Perşembe günü kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek 11 yeni güncelleme yayımladı. Platform ilk kez toplu biçimde sunulan bu yenilikler kapsamında Bitcoin $95,870.81 Lightning Network ve stablecoin ödemelerini etkinleştirdi. Şirket, 150’den fazla iyileştirmeyle birlikte kullanıcıların para kazanma, yönetme ve paylaşma biçimlerine uyum sağlamayı hedefliyor.

Bitcoin Lightning Network Desteği ve Anında Dolar Dönüşümü

Cash App’teki yeni sistem kullanıcıların Bitcoin Lightning Network üzerinden ödeme yapmasına olanak tanıyor. Ancak dikkat çekici yenilik bunun için Bitcoin sahibi olma zorunluluğunun kaldırılması. Kullanıcılar ABD doları bakiyelerini Lightning QR kodu tarayarak otomatik olarak Bitcoin ödemesine dönüştürebilecek. Block’un yaptığı açıklamaya göre ABD dolarını doğrudan seçen kullanıcılar Lightning Network altyapısının sunduğu düşük ücretli ve hızlı transfer avantajlarından faydalanabilecek.

Ayrıca Square ile çalışan işletmeler de artık farklı para türlerinde ödeme alabilecek. Esnaflar ABD dolarından BTC’ye, BTC’den ABD dolarına veya aynı para birimi içinde transfer seçeneklerini değerlendirebilecek. Hem Bitcoin’in kullanım alanını genişleten hem de Cash App’in Block ekosisteminde merkezi bir rol üstlenmesini sağlayan bir yaklaşım söz konusu.

Cash App’in Stablecoin Entegrasyonu

Cash App’in stablecoin desteğini devreye alması dijital doların hızla benimsenmeye başladığı bir dönemde gerçekleşti. Şirket kullanıcıların ABD dolarına sabitlenmiş kripto paralara ödeme gönderip alabileceğini duyurdu. Bu, kripto paraların volatilitesine duyarlı bireyler için güvenli bir ödeme alternatifine işaret ediyor.

Block yöneticisi Owen Jennings, güncellemenin arkasındaki vizyonu “İnsanların para kazanma ve yönetme biçimi değişti, geleneksel finans kurumları buna ayak uyduramadı” sözleriyle özetledi. Jennings’e göre Cash App modern ekonomiye uygun bir finansal köprü olma hedefinde.

Dorsey’nin liderliğinde varlığını sürdüren Block, şu anda yaklaşık 858 milyon dolar değerinde 8.692 adet BTC tutuyor. Şirketin geçtiğimiz ay Square Bitcoin aracılığıyla duyurduğu 2027’ye kadar sıfır komisyonlu BTC ödeme altyapısı da bu stratejik genişlemenin bir parçası olarak görülüyor. Analistler, Block’un bu hamlesini Bitcoin’in günlük ödemelerde benimsenmesi için en önemli testlerden biri olarak nitelendiriyor.