Tether (USDT)

Tether’in Piyasa Hakimiyeti Zirvede: Kripto Para Piyasasında Korku Dönemi mi Başladı?

Özet

  • Tether’in piyasa payı kripto para yatırımcılarının yeniden korunma moduna geçtiğini ve piyasanın temkinli bir faza girdiğini gösteriyor.
  • Tarihsel örnekler bu tür hakimiyet artışlarının genellikle ayı piyasalarıyla örtüştüğünü ortaya koyuyor.
  • Bitcoin’deki düşüş ve stablecoin talebindeki artış kısa vadede riskten kaçışın sürdüğüne işaret ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


En büyük stablecoin USDT’nin ihraççısı Tether’in kripto para piyasasındaki payı Nisan ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Piyasa payındaki bu artış yatırımcıların risk iştahındaki belirgin düşüşü ve piyasanın yeniden koruma moduna geçtiği şeklinde yorumlandı. 184 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük dolara sabitli stablecoin konumundaki USDT, genellikle volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde kripto para yatırımcılarının sığındığı güvenli liman olarak öne çıkıyor. Bitcoin $95,870.81’in Kasım ayında yüzde 11 değer kaybederek 97.000 dolara kadar düşmesi sermayenin yeniden güvenli varlıklara yöneldiğinin en güçlü sinyali olarak değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Tether’in Hakimiyetindeki Artış Ne Anlama Geliyor?
2 Tarihsel Veriler Piyasa Döngülerini Yansıtıyor

Tether’in Hakimiyetindeki Artış Ne Anlama Geliyor?

Tether’in piyasa hakimiyetindeki yükseliş kripto para yatırımcılarının riskten kaçtığı dönemlerde ortaya çıkan klasik bir gösterge niteliğinde. Yatırımcılar fiyat hareketlerinin sert olduğu dönemlerde değer kaybetme riskini azaltmak için sermayelerini dolar endeksli varlıklara yönlendiriyor. Bu süreçte Tether, işlem hacminin büyük bölümünü oluşturarak piyasadaki belirsizliğin göstergesi haline geliyor.

Stablecoin’ler hem alım satım faaliyetlerini kolaylaştırması hem de volatilitenin yüksek olduğu zamanlarda değer koruma işlevi görmesi nedeniyle piyasada kritik bir rol üstleniyor. USDT’nin payındaki artış yatırımcıların daha temkinli pozisyonlar aldığını gösterirken, aynı zamanda piyasadaki nakit yoğunluğunun da artmasına yol açıyor. Bu eğilim genellikle fiyat düzeltmeleri ve zayıflayan talep döngüleriyle paralel ilerliyor.

Tarihsel Veriler Piyasa Döngülerini Yansıtıyor

Geçmiş dönem verileri Tether’in piyasa hakimiyetindeki artışların genellikle ayı piyasalarıyla çakıştığını gösteriyor. USDT’nin piyasa payı arttığında Bitcoin ve diğer altcoin‘lerde satış baskısının artması yaygın bir senaryo olarak öne çıkıyor. Bu yaklaşım yatırımcıların riskli varlıklardan çekilip güvenli liman arayışına yöneldiği dönemleri doğruluyor.

Bitcoin – Tether USDT

Teknik göstergeler de söz konusu tabloyu destekliyor. MACD histogramının sıfır çizgisinin üzerine geçmesi tarihsel olarak USDT hakimiyetinde yükselişlerin başlangıcını işaret ediyor. Böyle dönemlerde sermaye akışının riskten uzaklaşması yeni bir toparlanma evresine kadar piyasalarda temkinli seyrin sürebileceği anlamına geliyor.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Yorum Yazın

