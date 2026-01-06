BINANCE

Binance’de Bu 2 Altcoin İçin JPY Kapısı Açılıyor: Üstelik 1 Ay Boyunca Komisyon da Yok

Özet

  • Binance borsası yeni FET/JPY ve TAO/JPY spot işlem paritelerini 9 Ocak 2026 tarihinde işlemlere açacağını duyurdu.
  • Pariteler için 9 Ocak–9 Şubat 2026 arasında sıfır piyasa yapıcı ücreti uygulanacak.
  • Binance, JPY yatırma ve çekme işlemlerinin yalnızca Binance Japan kullanıcılarıyla sınırlı olduğunun altını çizdi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para borsası Binance, spot piyasadaki işlem seçeneklerini genişletmek amacıyla Japon yeni (JPY) bazlı iki yeni işlem paritesini devreye alacağını duyurdu. Yapılan duyuruya göre FET/JPY ve TAO/JPY pariteleri 9 Ocak 2026 tarihinde TSİ 11.00 itibarıyla işlemlere açılacak. Borsa yeni paritelerin devreye girmesiyle birlikte sınırlı süreli bir teşvik programını da hayata geçirerek piyasa yapıcılara yönelik sıfır komisyon uygulaması başlatacak.

İçindekiler
1 Binance Yeni Paritelerle Spot Piyasadaki İşlem Seçeneklerini Genişletiyor
2 Sıfır Piyasa Yapıcı Kampanyasının Detayları

Binance Yeni Paritelerle Spot Piyasadaki İşlem Seçeneklerini Genişletiyor

Binance’in paylaştığı bilgilere göre FET ve TAO altcoin‘leri Japon yeni karşısında spot piyasada işlem görmeye başlayacak. İşlemler küresel platform saatine göre 9 Ocak 2026 tarihinde TSİ 11.00’da aktif hale gelecek. Böylece yatırımcılar söz konusu altcoin’leri doğrudan JPY paritesi üzerinden alıp satabilecek ve ara dönüşüm maliyetlerinden kaçınabilecek.

Binance FET ve TAO Coin

Yeni paritelerin eklenmesi, özellikle Japon pazarına yönelik likiditeyi artırmayı amaçlayan stratejik bir genişleme olarak öne çıkıyor. Binance spot piyasada daha fazla fiat bazlı parite sunarak kullanıcıların farklı işlem stratejileri geliştirmesini ve fiyat keşfinin daha sağlıklı gerçekleşmesini hedefliyor. FET/JPY ve TAO/JPY pariteleri bu yaklaşımın son örnekleri arasında.

Kripto para borsasının duyurusunda JPY’nin bir itibari para olduğu ve herhangi bir kripto parayı temsil etmediği özellikle vurgulandı. Japon yeni yatırma ve çekme işlemlerinin yalnızca Binance Japan kullanıcılarıyla sınırlı olduğu, Binance.com kullanıcılarının JPY transferi gerçekleştiremeyeceği de not edildi.

Sıfır Piyasa Yapıcı Kampanyasının Detayları

Yeni işlem paritelerinin işlemlere açılışıyla eş zamanlı olarak FET/JPY ve TAO/JPY pariteleri için sıfır piyasa yapıcı ücreti kampanyası uygulanacak. Kampanya, 9 Ocak 2026 tarihinde TSİ 11.00’da başlayacak 9 Şubat 2026, saat 10.59’a kadar devam edecek. Bu süre boyunca emir defterine likidite ekleyen kullanıcılar işlem ücreti ödemeyecek.

Binance, kampanya kapsamında ölçülen tüm işlem hacmi ve metriklerin kendi takdirine göre değerlendirileceğini belirtti. Ayrıca piyasa manipülasyonu, kendi kendine alım-satım veya usulsüz çoklu hesap kullanımı tespit edilen işlemlerin kampanya dışında bırakılabileceği açıkça ifade etti. Borsa program kurallarına müdahale eden ya da yazılım işleyişini etkileyen katılımcıların da diskalifiye edilebileceğini bildirdi.

Kampanya süresinin sona ermesiyle birlikte ilgili paritelerde maker ve taker ücret hesaplamalarının normal düzene dönecek. Olası değişiklikler ayrıca duyurulacak.

