BITCOIN (BTC)

Satıldı mı, Tutuluyor mu? 57,55 Adet Coin’lik Bitcoin Gizemi Kafaları Karıştırdı

Özet

  • USMS'nin Samourai Wallet davasında el konulan 57,55 adet BTC’yi Coinbase Prime'e aktardığı ortaya çıktı.
  • Bununla birlikte Blockchain içi veriler dış satışa dair kesin kanıt sunmuyor.
  • Beyaz Saray ve Senato Donald Trump'ın yayımladığı kararnameye uyum iddialarını incelemeye geçti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

ABD’de devletin el koyduğu Bitcoin’lerin akıbeti kripto para piyasasında yeni bir tartışma başlattı. Bitcoin Magazine’in aktardığı bilgilere göre ABD Marshals Service (USMS), Adalet Bakanlığı’nın talimatıyla Samourai Wallet davası kapsamında el konulan yaklaşık 57,55 adet BTC’yi 3 Kasım 2025 tarihinde Coinbase Prime üzerinden sattı. İşlem, Başkan Donald Trump‘ın geçen yıl imazaladığı ve el konulan Bitcoin’lerin satılmak yerine ABD Stratejik Bitcoin Rezervi’ne aktarılmasını öngören 14233 sayılı başkanlık kararnamesiyle çeliştiği gerekçesiyle mercek altına alındı. Blockchain içi veriler ise henüz kesin bir satışa işaret etmiyor.

İçindekiler
1 USMS’nin İşlemi Kafaları Karıştırdı
2 İşleme Gelen Siyasi Tepkiler

USMS’nin İşlemi Kafaları Karıştırdı

Söz konusu Bitcoin’lerin ABD Marshals Service‘i tarafından Adalet Bakanlığı’nın yetkisiyle Coinbase Prime saklama altyapısına aktarılması sürecin hukuki boyutunu gündeme taşıdı. 14233 sayılı kararname suç veya sivil müsadere yoluyla ele geçirilen Bitcoin’lerin elde tutulmasını ve stratejik rezerv olarak tahsis edilmesini şart koşuyor. Buna rağmen USMS’in mahkemeden varlıkları tasarruf yetkisi aldığı biliniyor.

Blockchain içi veriler fonların Coinbase borsasının kontrolündeki adreslerde süpürülüp konsolide edildiğini gösteriyor. Bu görünüm kurumsal saklama operasyonlarında yaygın kabul görüyor ve tek başına satış yapıldığını kanıtlamıyor. Dolayısıyla eldeki veriler bir satışın gerçekleştiğini doğrulamaktan uzak.

Buna karşın işlemin zamanlaması ve saklama içi hareketlerin şeffaflığı kararnameye uyum konusunda soru işaretleri doğurdu. Kripto para topluluğu hukuki yetki ile başkanlık direktifi arasındaki sınırların netleşmesini talep ediyor.

İşleme Gelen Siyasi Tepkiler

Konu Beyaz Saray’da da yankı buldu. Beyaz Saray Dijital Varlıklar Danışmanlar Konseyi İcra Direktörü Patrick Witt, X hesabından konunun incelendiğini açıkladı. İncelemenin odağı saklama süreci ile fiili satış arasında ayrım yapılıp yapılmadığı.

Wyoming Senatörü Cynthia Lummis ise hükümetin Bitcoin biriktiren ülkeler karşısında stratejik varlıkları “harcama” lüksü olmadığını vurgulayarak haberlerden “derin endişe” duyduğunu belirtti. Lummis’e göre rezerv yaklaşımı uzun vadeli jeopolitik ve finansal denge açısından kritik.

Tartışma ABD’nin kripto para politikasında uygulama ile ilke arasındaki uyumu test ediyor. Nihai tablo Blockchain içi veriler ile resmi açıklamaların örtüşmesine bağlı olarak netleşecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

2025 Yılının Kripto Para Kahini “Çok Normal” Diyor, Peki Ne Bekliyor?

6 Ocak ABD Piyasaları ve Kripto Paralar

Bitcoin ETF’lerinde Patlama: 2 Günde 1.16 Milyar Dolar Aktı

Altın, Bitcoin ve Kripto Paralar İçin Pozitif Rakam: 38.5 Trilyon Dolar Görüldü

Bitcoin ve Altcoin’ler Neden Yükseliyor? 2026’nın İlk Günleri Kripto Para Piyasası İçin Ne Söylüyor?

Japon Bitcoin Devi Piyasayı Salladı: Bir Günde Yüzde 10 Yükseldi

LIT Coin Neden Fırsat Altcoin Olabilir? Bilmeniz Gereken 6 Önemli Detay

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Binance’de Bu 2 Altcoin İçin JPY Kapısı Açılıyor: Üstelik 1 Ay Boyunca Komisyon da Yok
Bir Sonraki Yazı Altcoin Kralı Ethereum’dan Bitcoin’i Gölgede Bırakan Performans: Piyasa Neyi Fiyatlıyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

2025 Yılının Kripto Para Kahini “Çok Normal” Diyor, Peki Ne Bekliyor?
Kripto Para
Sıcak Gelişme: Beklenen An Geldi Kripto Paralarda 4 Gün Düşüş Var
Kripto Para

Lost your password?