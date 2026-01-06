Satıldı mı, Tutuluyor mu? 57,55 Adet Coin’lik Bitcoin Gizemi Kafaları Karıştırdı

ABD’de devletin el koyduğu Bitcoin’lerin akıbeti kripto para piyasasında yeni bir tartışma başlattı. Bitcoin Magazine’in aktardığı bilgilere göre ABD Marshals Service (USMS), Adalet Bakanlığı’nın talimatıyla Samourai Wallet davası kapsamında el konulan yaklaşık 57,55 adet BTC’yi 3 Kasım 2025 tarihinde Coinbase Prime üzerinden sattı. İşlem, Başkan Donald Trump‘ın geçen yıl imazaladığı ve el konulan Bitcoin’lerin satılmak yerine ABD Stratejik Bitcoin Rezervi’ne aktarılmasını öngören 14233 sayılı başkanlık kararnamesiyle çeliştiği gerekçesiyle mercek altına alındı. Blockchain içi veriler ise henüz kesin bir satışa işaret etmiyor.

USMS’nin İşlemi Kafaları Karıştırdı

Söz konusu Bitcoin’lerin ABD Marshals Service‘i tarafından Adalet Bakanlığı’nın yetkisiyle Coinbase Prime saklama altyapısına aktarılması sürecin hukuki boyutunu gündeme taşıdı. 14233 sayılı kararname suç veya sivil müsadere yoluyla ele geçirilen Bitcoin’lerin elde tutulmasını ve stratejik rezerv olarak tahsis edilmesini şart koşuyor. Buna rağmen USMS’in mahkemeden varlıkları tasarruf yetkisi aldığı biliniyor.

Blockchain içi veriler fonların Coinbase borsasının kontrolündeki adreslerde süpürülüp konsolide edildiğini gösteriyor. Bu görünüm kurumsal saklama operasyonlarında yaygın kabul görüyor ve tek başına satış yapıldığını kanıtlamıyor. Dolayısıyla eldeki veriler bir satışın gerçekleştiğini doğrulamaktan uzak.

Buna karşın işlemin zamanlaması ve saklama içi hareketlerin şeffaflığı kararnameye uyum konusunda soru işaretleri doğurdu. Kripto para topluluğu hukuki yetki ile başkanlık direktifi arasındaki sınırların netleşmesini talep ediyor.

İşleme Gelen Siyasi Tepkiler

Konu Beyaz Saray’da da yankı buldu. Beyaz Saray Dijital Varlıklar Danışmanlar Konseyi İcra Direktörü Patrick Witt, X hesabından konunun incelendiğini açıkladı. İncelemenin odağı saklama süreci ile fiili satış arasında ayrım yapılıp yapılmadığı.

Wyoming Senatörü Cynthia Lummis ise hükümetin Bitcoin biriktiren ülkeler karşısında stratejik varlıkları “harcama” lüksü olmadığını vurgulayarak haberlerden “derin endişe” duyduğunu belirtti. Lummis’e göre rezerv yaklaşımı uzun vadeli jeopolitik ve finansal denge açısından kritik.

Tartışma ABD’nin kripto para politikasında uygulama ile ilke arasındaki uyumu test ediyor. Nihai tablo Blockchain içi veriler ile resmi açıklamaların örtüşmesine bağlı olarak netleşecek.